Вандализм, подделки, кражи: главные скандалы в истории Третьяковской галереи

Спор со Львом Толстым; 1869-1877

Живописец Иван Крамской и основатель галереи Павел Третьяков несколько лет вели трудные переговоры со Львом Толстым. С 1869 года они пытались уговорить литератора позволить написать его портрет для музея. К переговорам подключили Афанасия Фета и других влиятельных людей — но Толстой был непреклонен. В 1873 году Крамской приехал в Ясную поляну писать портрет литературного гения, который, вроде бы, дал на это согласие. Писатель поставил условие: если картина ему не понравится, она будет уничтожена. При этом Толстой не был настроен на позирование и мешал художнику работать. В результате Крамской написал с натуры только лицо, а тело дорисовывал по памяти. После четырех лет уговоров Толстой окончательно дал добро на использование его портрета.

close Фрагмент репродукции портрета Л.Н. Толстого работы И.Н. Крамского. Государственная Третьяковская... Фрагмент репродукции портрета Л.Н. Толстого работы И.Н. Крамского. Государственная Третьяковская галерея РИА «Новости»

Первая кража; 1891

За год до передачи галереи в собственность Москве в собрании не досчитались четырех полотен. Их названия не сохранились. Две картины нашлись через несколько лет после происшествия, а судьба остальных неизвестна до сих пор. Кража сильно расстроила Третьякова, и он закрыл музей на два года. В августе 1893 года Галерея снова открылась для публики.

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Порча картины »Иван Грозный и сын его Иван»; 1913 год

close Фрагмент репродукции картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»... Фрагмент репродукции картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», 1883-1885 гг. Художник Илья Репин. Государственная Третьяковская галерея РИА «Новости»

Первый громкий инцидент в Третьяковской галерее произошел 16 января 1913 года. От ножа вандала пострадала картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (известная также как «Иван Грозный убивает своего сына»). Преступление совершил 29-летний иконописец и сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. С криками «Довольно смертей, довольно крови» он подбежал к картине и сделал на ней три продольных разреза. Вандала признали невменяемым и поместили в дом для душевнобольных. Художнику пришлось воссоздавать лица изображенных фактически заново. Узнав о случившемся, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов совершил самоубийство.

Продажа поддельной картины; 2004

В 2003 году неизвестные купили на шведском аукционе Bukowskis картину второстепенного голландского художника XIX века Маринуса Адриана Куккука. Они удалили с холста несколько фигур, добавили подпись Ивана Шишкина и отправили на экспертизу в Третьяковскую галерею под видом картины «Пейзаж с ручьем». В Галерее полотно признали подлинным и отправили на торги аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Ретушь заметили, и 25 мая 2004 года картину сняли с торгов.

Оскорбление чувств верующих; 2005 год

close «Икона-икра» Александра Косолапова «Икона-икра» Александра Косолапова artageless.com

В октябре 2005 года директор музея Валентин Родионов изъял картину «Икона-икра» Александра Косолапова с выставки «Русский поп-арт». Выставка проходила в Третьяковской галерее на Крымском валу. Около 50 москвичей заявили, что золотой оклад иконы, внутри которого изображена черная икра, оскорбляет чувства верующих. Возмущенные прихожане подписали письмо с претензией и направили его руководству Галереи.

Выявление 96 поддельных картин; 2008

После публикации трех томов каталога подделок произведений русского искусства, выпущенного Россвязьохранкультурой, Третьяковская галерея начала внутреннее расследование. В ходе проверки руководство выявило множественные ошибки, допущенные сотрудниками при проведении экспертиз подлинности экспонатов.

«Мы провели анализ картин, представленных в каталоге подделок. Через Третьяковскую галерею прошло больше двух сотен работ, из них 116 в Третьяковской получили отрицательное заключение (то есть предположительное авторство русских художников так и не было подтверждено), в 96 случаях наши эксперты ошиблись», — заявила замдиректора Третьяковки Лидия Иовлева в комментарии «Коммерсанту».

Спекуляция билетами; 2016

В декабре 2016 года директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила о внутреннем скандале в музее. По ее словам, сотрудники занимались спекуляцией билетами на выставку Ивана Айвазовского, которая проходила в здании на Крымском валу. Директор музея заявила, что сотрудники-спекулянты были выявлены и уволены.

Очередное покушение на «Ивана Грозного»; 2018 год

В мае 2018 года картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» снова повредили. Вечером за пять минут до закрытия музея нетрезвый посетитель Игорь Подпорин схватил металлический столбик для ограждения и разбил защитное стекло картины. Холст был поврежден в трех местах в районе фигуры царевича; лица на картине не пострадали. Также падающее стекло повредило авторскую раму. Ущерб картине оценили в 30 миллионов рублей, восстановлением экспоната специалисты занимаются до сих пор. По словам Подпорина, он совершил преступление из-за того, что «картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной». В апреле 2019 года вандала приговорили к 2,5 годам колонии.

close Временные и реставрационные изменения картины по годам в мастерской по реставрации картины... Временные и реставрационные изменения картины по годам в мастерской по реставрации картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 2019 год Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Запрет на обсуждение картин; 2018 год

Летом 2018 года Третьяковскую галерею раскритиковали за новые правила, согласно которым обсуждение экспонатов между посетителями квалифицируется как проведение несанкционированных экскурсий. Сотрудники музея подходили к посетителям, запрещали им разговаривать между собой и иногда просили покинуть выставку. Первыми с осуждением нововведения выступили историки МГУ Олег Айрапетов, Максим Шевченко и Федор Гайда, который пришли в Галерею со студентами. Преподаватели направили открытое письмо с жалобой на музей в Министерство культуры. Очередной преданный огласке инцидент произошел 1 сентября, когда сотрудники Галереи попросили посетительницу покинуть здание из-за того, что она рассказывала о картинах двум дочерям. В музее заявили, что сотрудники «достаточно компетентны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность».

Кража картины Куинджи; 2019 год

close Фрагмент картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, 1890-е гг. Государственная... Фрагмент картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, 1890-е гг. Государственная Третьяковская галерея Wikimedia Commons

Крымчанин Денис Чуприков вынес картину «Ай-Петри. Крым» русского художника Архипа Куинджи 27 января 2019 года. Оказалось, что полотно 1890-х годов оказалось не застраховано и не подключено к сигнализации. На следующий день молодого человека задержали. Картина была найдена полицией и возвращена в музей. Вскоре после задержания 31-летний похититель заявил, что пошел на преступление спонтанно из-за долгов и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.