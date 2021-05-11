«Веном 2», «Сейлор Мун» и монахиня-лесбиянка: трейлеры недели

«Веном 2» («Venom: Let There Be Carnage»); Энди Серкис; премьера в России — 16 сентября

В первом трейлере сиквела «Венома» Эдди Брок в исполнении Тома Харди готовит завтрак с помощью суперсилы — правда, ценой жуткого беспорядка. Также в ролике появляется главный антагонист — внеземной паразит Карнаж, который живет в теле злодея Клетуса Кэсседи (Вуди Харрельсон). По сюжету Брок, в которого ранее тоже вселился симбиот (но как бы хороший!), противостоит планам озверевшего Кэсседи устроить в городе хаос. Союзницей Карнажа в супергеройском боевике выступит суперзлодейка-психопатка Визг (Наоми Харрис).

Действие эротического фильма Пола Верховена разворачивается в конце XVIII века в разгар чумы. Лента, основанная на книге Джудит С. Браун, рассказывает реальную историю итальянской монахини Бенедетты Карлини, которая заводит страстный роман с девушкой. Главные роли в «Непорочной деве» исполнили Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Дафна Патакия и Ламберт Вилсон. Картина будет показана в конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля и выйдет во французских кинотеатрах 9 июля. Трейлер фильма — здесь.

Реклама

В трогательном фильме Netflix «Отцовство» Кевин Харт предстанет в образе вдовца, который в одиночку растит дочь. Он изо всех сил старается обеспечить девочке достойное воспитание без матери. Картина основана на мемуарах писателя Мэтью Логелина, чья жена умерла через 27 часов после родов. Фильм появится на Netflix 18 июня.

«Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» («Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal»); Тиаки Кон; 3 июня

На YouTube-канале Netflix Russia появился трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун. Проект из двух частей появится на платформе 3 июня. Он продолжит события из сериала «Красавица-воин Сейлор Мун» («Sailor Moon Crystal») 2014 года. В новой ленте Сейлор-Стражи объединятся для противостояния врагам, которые планируют во время новолуния похитить Легендарный Серебряный Кристалл и найти избранную Деву, способную сломать печать Золотого Кристалла.

«Последнее письмо от твоего любимого» («The Last Letter from Your Lover»); Августин Фриззелл; 23 июля

Полнометражная адаптация одноименного романа Джоджо Мойеса представляет собой две переплетенные истории влюбленных из 1960-х (Шейлин Вудли и Каллум Тернер) и современной пары (Фелисити Джонс и Набхан Ризван). Запрещенную любовную связь между четой из прошлого изучает амбициозная журналистка Элли. Фильм появится на Netflix этим летом.

«Круэлла» («Cruella»); Крэйг Гиллеспи; 3 июня

Студия Disney показала ролик с саундтреком к фильму «Круэлла» о становлении злодейки из «101 далматинца». В трейлере звучит фрагмент композиции «Call Me Cruella» в исполнении группы Florence + the Machine. Действие картины разворачивается в Лондоне 70-х годов во время расцвета панк-рока. Эстелла де Виль (Эмма Стоун) работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным дизайном. Под влиянием баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон) Эстелла откроет свою темную сторону и превратится в Круэллу.

«Обезьяна против монстра» («Ape vs. Monster»); Дэниел Ласко

Вдохновившись блокбастером «Годзилла против Конга», студия Asylum сняла низкобюджетную пародию «Обезьяна против монстра». Сценарий фильма написал дебютант Джордж Майкл Филлипс, а главную роль исполнил Эрик Робертс. В комментариях ролик называют потрясающим и сравнивают графику с фильмами конца прошлого века. Также под видео появилось много шуток вроде «Asylum: «Можно списать домашнюю работу?». Warner Bros: «Конечно, только поменяй название и монстра».