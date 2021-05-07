Умер звезда «Бедной Насти» народный артист Владимир Качан

В Москве в возрасте 73 лет умер народный артист России Владимир Качан. Информацию подтвердил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосий Райхельгауз.

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«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», — приводит слова Райхельгауза РИА «Новости».

Последние несколько дней актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не мог дышать самостоятельно.

Райхельгауз также поделился подробностями последних дней жизни артиста.

«Мы разговаривали неделю назад. Он заболел и харахорился, а потом попал в Коммунарку и оттуда уже не вышел», — цитирует слова режиссера «Вечерняя Москва».

Постановщик в разговоре с изданием назвал Качана одним из основателем Театра «Школа современной пьесы».

«Это человек, который выпустил огромное количество дисков, книг. Он интереснейший композитор, писатель, интереснейший артист», — заключил Райхельгауз.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Владимир Качан сыграл более 40 ролей в фильмах, однако более известен как театральный актер. В начале карьеры он работал в составе труппы Театра юного зрителя. В 1974 году он сыграл д'Артаньяна в спектакле «Три мушкетера», после чего перешел в труппу Театра на Малой Бронной. Львиную долю своей карьеры Качан был одним из ведущих актеров театра «Школа современной пьесы», у истоков которого он стоял. Он сыграл главные роли во множестве спектаклей Райхельгауза, а также смог поставить собственный — «Ниоткуда с любовью».

Одной из последних работ Качана стала роль в спектакль Кирилла Серебренникова «Околоноля» в театре-студии Табакова.

В кино Качан запомнился прежде всего ролью графа Александра Бенкендорфа в популярной сериале «Бедная Настя». Сериал стал первым крупным успехов компании «Амедиа» и телеканала СТС, где состоялась его премьера. Проект удалось продать за рубеж, и сериал с переменным успехом транслировался в 34 странах, включая США (там его показывали на CBS с одноголосым переводом).

В России «Бедную Настю» несколько раз повторяли на федеральных каналах. Наибольшего успеха за рубежом сериал добился в Китае, где его посмотрели 20 млн зрителей.

Владимир Качан также известен по ролям в фильме по повести Юлинана Семенова «Петровка, 38», драме «Соучастники» с Леонидом Филатовым в главной роли и картине Владимира Меньшова «Зависть богов», где ему досталась эпизодическая роль.

Голос Качана хорошо известен любителям кино. Он исполнял песни в популярных фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Ширли-мырли». Качан с 1994 по 2009 годы записал более десятка альбомов авторских песен.

Еще в студенческие годы Качан увлекался музыкой. Он поступил в Театральное училище имени Щукина в один год с Ниной Руслановой и Александром Кайдановским. Однако судьба его свела с Леонидом Филатовым, который оказался его соседом по общежитию. Там они в соавторстве написали несколько песен, ставших в будущем популярными — «Оранжевый кот», «Ленка» и другие.

Несмотря на дружбу с Филатовым, Качана не позвали в Театр на Таганке, где Филатов быстро стал звездой, после чего Леонида Алексеевича начали приглашать сниматься в кино. Качан же долгое время довольствовался эпизодическими ролями, пока не получил предложение сняться в «Бедной Насте».

В 1996 году Владимир Качан получил звание заслуженного артиста России, а в 2004-м — народного артиста Российской федерации.