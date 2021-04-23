«Смешарики» записали рэп-песню с популярным блогером. Актеры из мультика рассказали, как это было

Видеоблогер Эльдар Джарахов записал фит с персонажами «Смешариков». Клип на рэп-песню «Drill» был опубликован на YouTube 23 апреля. На сайте мультфильма говорится, что своему появлению коллаборация обязана TikTok: Джарахов прокомментировал одно из видео «Смешариков», а те предложили ему записать совместный трек, на что он в итоге согласился (условием начала работы над фитом был миллион лайков под роликом с Копатычем — подписчики преодолели планку за пару дней).

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В самом клипе персонажи мультсериала танцуют, катаются на кабриолете, всячески развлекаются в компании Джарахова и других популярных тиктокеров — а также лично исполняют несколько строк.

«Укуси меня пчела. Выпил мед, теперь — chill out. Закопал червя лопатой, а для пчел я просто папа», — читает Копатыч. В свою очередь Бараш в треке объявляет себя «молодым 50 Cent».

О необычном опыте фита с популярным блогером «Газете.Ru» рассказали актеры Вадим Бочанов и Михаил Черняк, чьими голосами говорят соответственно Бараш и Копатыч (Черняк озвучивает еще Лосяша и Пина). Оба артиста отметили, что запись трека не заняла у них много времени.

Голос Копатыча Черняк также признался, что изначально не хотел работать с Джараховым — актеру не понравились некоторые популярные треки блогера, включая «Пьем» и «Покебол». В тот момент он подумал, что не должен «быть в кадре с этим человеком», будучи звездой детских «Смешариков». Однако впоследствии мнение «Копатыча» об Эльдаре поменялось: «Я послушал его «Делориан» и «Наладится» — и понял, что у Джарахова есть душа, что это хороший уровень, человеческое высказывание. <...> Увидел сердце этого человека, его душу, понял, что он живой, интересно мыслящий. И мои страхи улетучились». Уже при личном знакомстве блогер показался ему «симпатичным парнем, приятным в общении».

По словам актера, именно он сам поспособствовал тому, что текст совместной песни с Джараховым был переделан, так как ему было «очень важно не перейти грань», — первый вариант Черняк отверг, стороны в этом плане вели «долгие переговоры».

Актер также выразил мнение, что в целом в жанре рэпа «много всякого мусора, кошмара, ужаса и пошлятины», отдав при этом должное Оксимирону и Нойз МС.

«Я просто в восторге от них. Для меня они являются большой поэзией и большим искусством. С большим интересом слушаю все то, что они делают.

Да, это определенная социальная направленность, там есть обличение, но их творчество, мне кажется, — чрезвычайно точное отображение происходящего вокруг, в стране, в душах людей, в умах. Кроме того, это еще и великолепная поэзия. Не зря Оксимирона выдвигали на поэтические премии. Если говорить о рэпе, для меня он является фигурой номер один», — поделился Черняк.

По словам артиста, у него есть опасения, что из-за спорной репутации русского рэпа заигрывание «Смешариков» с жанром и его звездами может отпугнуть некоторых родителей — и они запретят детям смотреть полюбившийся мультик.

«Я тот актер, который озвучивает Лосяша, Пина и Копатыча. Поэтому я должен смотреть, чтобы мои герои ни в коем случае не произнесли тех текстов, которые они не должны произнести. Но здесь все соблюдено. Что касается истории с Моргенштерном и Милохиным («Смешарики» ранее выпускали пародии на творчество этих артистов — «Газета.Ru»), это в целом пока что допустимо. Надеюсь, это не отпугнет родителей, мы будем следить за этим делом», — пояснил он, добавив, что подобные эксперименты должны быть лишь вспомогательным способом удержания популярности мультшоу.

В свою очередь голос Бараша Бочанов, говоря на тему возможных опасений касательно сотрудничества с рэперами, выразил уверенность, что в данном случае все зависит от родителей. Также он напомнил, что и рэп может быть «достаточно глубоким, умным».

«Думаю, умные родители сами разберутся. <...> Они сами поймут, что детям действительно интересно, а что — просто «пена», — сказал он.

По признанию актера, сам он является «человеком довольно старой формации, но следит за новинками».

«Не могу сказать, что я двумя руками за этот жанр, но, во всяком случае, он имеет место. Потому что время идет вперед, все меняется — и людям в возрасте надо тоже немного приспосабливаться к нынешним тенденциям. Иначе ты просто вылетишь из обоймы», — заключил Бочанов.