«Как я встретил вашу маму» получил сиквел — теперь это будет история от лица девушки

Шоу будет называться «Как я встретил вашего папу». По синопсису Софи в исполнении Хилари Дафф («Лиззи Магуайер», «Юная») расскажет своему сыну историю о том, как познакомилась с его отцом, — в плане стилистики, как ожидается, здесь будет то же нелинейное построение сюжета, благодаря которому оригинальный проект так полюбился фанатам.

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Согласно описанию, основное действие сериала развернется в 2021-м, когда Софи (еще молодая и не повстречавшая того самого мужчину) и ее лучшие друзья «пытаются найти себя в жизни, понять, чего хотят от будущего — и как влюбиться в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей». При этом неизвестно, будет ли сиквел как-то связан с оригиналом в плане персонажей и самой истории.

Из приятного — исполнительными продюсерами шоу назначены авторы «КЯВВМ» Картер Бейз и Крейг Томас, тогда как производством займется 20th Television (бывшая 20th Century Fox Television), создававшая оригинал. За сценарий будут отвечать Исаак Аптакер и Элизабет Бергер («С любовью, Виктор», «Это мы»).

Комментируя назначение на главную роль, Дафф призналась, что является большой поклонницей оригинального ситкома — и невероятно счастлива сыграть в продолжении (хотя вроде бы это правильнее заявлять как спин-офф).

«Я с нетерпением жду возможности сыграть Софи. Как большая поклонница «Как я встретил вашу маму», я очень польщена и нервничаю, что Картер и Крейг доверили мне сиквел своего детища. <...> Сейчас я просто кайфую от всего этого», — цитирует ее Variety.

В свою очередь Бейз и Томас пообещали, что новая история будет не менее легендарной, чем оригинальная.

«Дети, мы собираемся рассказать вам невероятную историю: это история о том, как двум сценаристам посчастливилось снимать телешоу своей мечты в течение девяти сезонов, а теперь они могут передать эстафету новой творческой команде, у которой тоже есть невероятные истории — и их необходимо рассказать. Мы гордимся энтузиазмом нашей команды и тем, каким они видят продолжение», — заявили шоураннеры «КЯВВМ».

О грядущим проекте с восхищением высказались и многие топ-менеджеры HULU, а также сами авторы продолжения — судя по их словам, сеть возлагает большие ожидания на сиквел, что неудивительно с учетом сумасшедшей популярности оригинальной истории.

«Как я встретил вашу маму», обладатель множества «Эмми», стартовал в 2005 году, продержавшись девять сезонов, — шоу завершилось только в 2014-м.

Главные роли в проекте исполнили Джош Рэднор, Джейсон Сигел, Коби Смолдерс, Нил Патрик Харрис, Элисон Ханниган и Кристин Милиоти. Повествование в ситкоме велось от лица архитектора Теда (Рэднор), рассказывающего своим детям-тинейджерам историю жизни — в действительности о множестве забавных и грустных ситуаций, которые он пережил вместе с близкими друзьями.

История центрального персонажа логически ведет к знакомству с матерью его детей, однако ее личность раскрывается лишь в финале восьмого сезона — при этом некоторые подробности о девушке (например, про ее желтый зонтик и любовь к музыке) рассказываются зрителям постепенно и задолго до этого. Помимо отличного юмора и драмы, а также ярчайших персонажей, сериал полюбился зрителям как раз из-за сложного повествования. Например, еще в первой серии Тед встречает девушку Робин (Смолдерс), влюбляется в нее и продолжает питать к ней романтические чувства многие сезоны после — однако уже в том же пилотном эпизоде Тед из будущего, общаясь со своими детьми, «спойлерит», что Робин это не «та самая».

Несмотря на дикую популярность и лояльность со стороны фанатов, многие поклонники были в шоке от того, как завершился сериал.

Далее — спойлер!

В концовке ситкома, после сезона, где во всех красках показывается красивая история любви Теда и его жены Трейси (Милиоти), на зрителей вываливается жуткая информация: оказывается, что семейное счастье персонажей оказалось недолгим, так как девушка умерла вследствие серьезной болезни. Но и это еще не все — окончив делится воспоминаниями с детьми, постаревший Тед понимает, что на самом деле до сих пор влюблен в подругу Робин и бежит восстанавливать некогда утраченные отношения.

Финал сериала вызвал столь массовое недовольство, что создателям даже пришлось выпускать альтернативную концовку — для многих до сих пор именно она считается «правильной».

Что касается продолжения, то работать над ним в 20th Century Fox TV начали еще до старта девятого сезона оригинала. Спин-офф под тем же названием «Как я встретила вашего папу» даже получил пилот с Гретой Гервиг в главной роли, но дальше дело не продвинулось. В 2016-м компания вернулась к планам по реинкарнации проекта, в котором повествование бы велось от лица девушки. Продюсерами были приглашены Бейз и Томас, студия неоднократно подчеркивала, что точно выпустит сиквел — однако, учитывая популярность оригинала, не хочет торопиться с выпуском, боясь провала.