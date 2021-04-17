«Алишерка отправится на зону»: на Моргенштерна завели дело

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов заявил, что не писал заявление в полицию с просьбой проверить песни Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков и порнографии. Административное дело было возбуждено на основании обращения, которое политик адресовал президенту Владимиру Путину. По словам Носова, в этом его поддержали тысячи людей.

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«Моргенштерн направил свое растлевающее творчество на семилетних детей. Первоклашки не умеют читать и писать, но зато знают наизусть его песни, в которых 100% пропаганда запрещенных веществ. Я забил тревогу, меня поддержали [Александр] Шлеменко, [Хабиб] Нурмагомедов, олимпийские чемпионы, телеведущие. Нас стало много, я от имени всех обратился к президенту», — пояснил он «Газете.Ru».

Политик убежден, что суд примет решение в пользу наказания. По статье 6.13 КоАП Моргенштерну грозит штраф в размере миллиона рублей. При этом Носов подчеркнул, что будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье о пропаганде наркотиков в интернете (ч.2. ст. 230 УК РФ).

«Будет административка 99%, уберут это все [клипы] из интернета. Мы будем настаивать, чтобы была уголовная статья, потому что Путин подписал закон о пропаганде наркотиков в интернете. Мы надеемся и ждем, что Алишерка отправится в места не столь отдаленные и будет демонстрировать талант на зоне. То, о чем он поет, эти таланты там высоко ценятся. Не пропадет парень», — уверен Носов.

Комментируя выбор Моргенштерном адвоката, политик предположил, что сам Сергей Жорин не верит в победу.

«Задача адвокатов заработать деньги. Скорее всего, он сам понимает, что не получится [выиграть]. Я сказал Жорину, что ему пора проставляться. Я ему постоянно подгоняю новых клиентов. Он согласился», — сказал Носов.

Жорин, в свою очередь, заявил, что Моргенштерн отрицает обвинения в пропаганде наркотиков в своих клипах. По словам адвоката, по этому делу будут назначены экспертизы, в том числе лингвистическая.

«Действительно управление по обороту наркотиков ГУ МВД по г Москве возбудило дело об административном правонарушении по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков). Поводом для возбуждения этого административного дела послужили два видеоролика, размещенные на YouTube, а именно на песню «Розовое вино 2» и «Family», — сообщил Жорин «Газете.Ru».

— Наша позиция по делу: никакой пропаганды нет. Назначена лингвистическая экспертиза ЭКЦ МВД. Теперь не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и суду, и экспертам ЭКЦ МВД придется очень детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна».

В заключение представитель Моргенштерна пожелал всем «приятного просмотра».

Сообщение об административном деле против Моргенштерна вызвало реакцию со стороны рекламодателей. В частности, в пресс-службе Альфа-Банка, месяц назад объявившего о том, что рэпер занял должность директора по работе с молодежью, сообщили РБК, что эта новость — рекламный ход, а Моргенштерн не является их сотрудником.