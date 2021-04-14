Баня, Новый год, Мейпл Авеню: режиссер рассказал о голливудском ремейке «Иронии судьбы»

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет голливудский ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова под названием About Fate. Главные роли в картине сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Вайсберг рассказал «Газете.Ru», что занимается этой идеей последние 6-8 лет. По его словам, предложение об американской адаптации культовой истории «очень хорошо» приняли в Голливуде.

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«Эта тема актуальна в США, так как в последнее время застройщики очень активно стали возводить на периферии районы с одинаковыми домами, названиями улиц, планировкой квартир, начинкой из «Икеи», сетевыми кофейнями и магазинами», — объяснил Вайсберг.

Если в советской версии действие происходило в Москве и Ленинграде, то в американской — в двух похожих городах под Бостоном. Режиссер сравнил их с двумя отдаленными районами вокруг Москвы. Он также озвучил небольшой спойлер: в фильме, вероятно, будет использоваться одно из самых распространенных названий улиц в США — Мейпл Авеню («Кленовая улица»).

«Вопрос был в написании хорошего сценария — это колоссально сложная проблема. Мы долго занимались этим проектом, и за пандемию удалось найти правильного автора — голливудского сценариста Тиффани Полсен, которая написала очень-очень крепкий сценарий.

Так как Эмма Робертс согласилась играть главную роль, проект сложился — съемки начнутся 1 июля», — сообщил Вайсберг.

По словам постановщика, русская традиция ходить в баню на Новый год вписалась в американские реалии. Он рассказал, что почти в каждом городе США есть баня — в Нью-Йорке и Бостоне их по пять и больше.

«В Америке прекрасно знают, что это такое, и «вениковая терапия» там известна под термином «плэйтца». И я решил, что надо сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу, — сказал режиссер. — Мои ожидания от этого проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором».

Народная артистка России Валентина Талызина высказала «Газете.Ru» свое мнение о съемках новой версии «Иронии судьбы». В оригинальном фильме 1975 года она озвучила главную героиню Надю в исполнении Барбары Брыльской, а также сыграла ее подругу и коллегу Валю.

«Все равно получится другой фильм, потому что оригинал создавался другими людьми в другое время. На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское. Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить. Я не знаю, почему они свое что-нибудь не придумают?» — сказала Талызина.

Согласно пресс-релизу дистрибутора фильма «Централ Партнершип», съемки пройдут в Бостоне. Продюсерами американской «Иронии судьбы» назначены Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. В роли креативного продюсера выступит Вайсберг. Он известен в России как режиссер комедийных франшиз «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе». Съемки последней проходили в Нью-Йорке, Паттайе, Москве и других городах.