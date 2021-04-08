«Девушка с веслом» и Аполлон на купюре: как в России и мире боролись с обнаженной скульптурой

Фигуры мускулистых девушек в СССР находились почти в каждом центральном парке города, но даже среди них были те, кто в свое время пострадал от цензуры. В 1936 году возмущение московских властей вызвала скульптура Ивана Шадра «Девушка с веслом», расположенная у главного входа в парке Горького. Чиновники сочли, что работа получилась чересчур вызывающей, что не соответствует образу женщины-труженицы. Вот как о ней писали в «Вечерней Москве»:

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«Мы наблюдаем спекуляцию вульгарной эротической образностью. Весло здесь теряет свой бытовой смысл и становится очевидным фаллическим символом; оно отсылает нас к уключине, в которую вставляется весло… Наконец, следует помнить, что обнаженная девушка-гребец с эрегированными сосками стала украшением фонтана, который моделирует водометание как извержение спермы…», — говорилось в номере газеты от 11 августа 1935 года.

Как рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник Московского музея современного искусства Ольга Турчина, скульптура Шадра должна была стать символом своего времени, эталоном советской женщины.

«Но власти посчитали, что скульптору требовалось создать женщину в привычном для сталинского социализма облике матери и труженицы без выраженных половых признаков. «Девушка с веслом» получилась чересчур женственной, длинноногой, дразнящей своей самодостаточностью и независимостью», — рассказала Турчина.

Шадру пришлось переделывать скульптуру, а оригинальную «девушку» за собственный счет отправить в «парк любого города, который согласится ее принять». В итоге скульптуру приютил у себя Ворошиловград (Луганск). Во время войны фигура была разрушена при артобстреле.

В истории новейшей России без курьезов также не обошлось. В 2014 году дискуссия разгорелась вокруг российской 100-рублевой купюры, заинтриговав, как отмечает Турчина, «как страшная сказка», российское население. Депутат Государственной думы от ЛДПР Роман Худяков потребовал изменить дизайн купюры, поскольку изображение на банкноте не соответствует закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Худяков обратил внимание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на «интимные части тела» Аполлона, управляющего квадригой над входным портиком Большого театра в Москве.

По мнению депутата, 100-рублевая купюра должна была иметь маркировку «18+». «По всей видимости, та самая квази-опасная информация, которая способна нанести тяжкий вред детскому здоровью, лежит в области знаний о человеческой анатомии», — отметила Турчина.

Претензии к наготе Аполлона, расположенного на фронтоне Большого театра, были и до 2014 года. После открытия отремонтированного театра в 2011 году выяснилось, что причинное место прикрыли фиговым листком. Реставраторы утверждали, что древнегреческий бог изначально был с фиговым листком. «Правда, зачем скульптор тогда настолько детально вылепил все, что находится под ним, осталось загадкой», — сказала Турчина.

Жалоба в Эрмитаж — уже не первая подобная ситуация в Санкт-Петербурге. В 2016 году местная жительница направила жалобу в администрацию, возмутившись тем, что в центре города около церкви и школы стоит мужик «без порток» — скульптура Давида, приуроченная к выставке. В ответ на это организаторы выставки запустили опрос, стоит ли одевать статую. В частности, предлагалось облачить Давида в костюм Дарта Вейдера, халат или семейные трусы. С момента объявления акции организаторам опроса пришло более 300 писем, и 95 % из них были с просьбой оставить статую без одежды. По итогу голосования Давид остался голым.

Есть в истории искусства случаи, когда обнаженные скульптуры действительно «одевали». В Брюсселе на этот счет есть целая традиция: скульптура «Писающего мальчика» насчитывает около 900 одеяний, подаренных лидерами разных стран. Его одевали в костюм Наполеона, Санта-Клауса, Элвиса Пресли и даже украинского казака.

«Переодевают его в разнообразные одежды, как известно, в шутку, но в каждой шутке есть ее золотая доля. Думается, что игра «одень мальчика» весьма предусмотрительна, ведь у статуи ежедневно бывают сотни и тысячи туристов со всего мира. Не дай бог, подумают что-то не то», — заключила Турчина.