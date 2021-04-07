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Токсичный персонаж: Свинка Пеппа отсудила миллионы в России

Обладатели прав на Свинку Пеппу засудили тысячи российских предпринимателей

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Свинка Пеппа Свинка Пеппа
Свинка Пеппа

Свинка Пеппа

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Британская юридическая компания Entertainment One UK Limited, обладающая правами на мультсериал «Свинка Пеппа» и его персонажей, подала в суд на новосибирскую сеть магазинов одежды эконом-класса и рассчитывает наказать торговцев штрафом в 50 тыс. рублей. Это один из нескольких тысяч исков, зарегистрированных компанией на территории России. «Газета.Ru» рассказывает, как правообладатель Свинки Пеппы зарабатывает на продаже в России товара с изображением героев мультсериала.
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Правообладатели известного всем детям мира бренда «Свинка Пеппа» вот уже несколько лет ведут судебную войну против малого бизнеса по всей России.

К настоящему моменту в картотеке арбитражных судов России содержится 5700 исков от Entertainment One UK Limited к предпринимателям за незаконное использование изображений персонажей.

В подавляющем числе случаев компания наказывает бизнесменов, торгующих игрушками, канцтоварами и детскими вещами, а не тех, кто эту продукцию произвел или организовал поставку в нашу страну. В этом случае взыскания небольших компенсаций рассматриваются в упрощенном порядке, без приглашения сторон в суд.

По мнению патентного поверенного Дмитрия Боровского, чьи слова приводит «Российская Газета», подобные обстоятельства позволили владельцам зарегистрированных прав на известных персонажей «поставить на поток получение дохода от борьбы с контрафактом».

Суммы штрафов зависят от числа выявленных контрафактных товаров при контрольных закупках. Обычно истец требует компенсацию на минимально предусмотренном законом уровне в 10 тыс. рублей.

Таким образом, минимальная сумма штрафа по всем зарегистрированным искам составляет 57 млн рублей. Однако за использование изображений разных персонажей компенсация начисляется отдельно. Как следствие, продажи героев мультфильма могут обойтись предпринимателям в крупные суммы, в сотни раз превышающие стоимость самого товара. Так, к одной из саратовских торговых сетей был предъявлен иск на 140 тыс. рублей. В марте этого года в Сочи Entertainment One UK Limited получила компенсацию в размере 40 тыс. рублей. Два года назад на 22,5 тыс. рублей был оштрафован волгоградский предприниматель. В июне 2019 года пермская предпринимательница заплатила компенсацию в размере 20 тыс. рублей за продажу футболки с изображением Свинки Пеппы.

Тем не менее, компания-владелец прав на Свинку Пеппу не ограничивается малым бизнесом, но и предъявляет претензии производителям. В декабре 2019 года Entertainment One UK выиграла суд о взыскании 33 млн рублей у одного из крупнейших российских производителей игрушек, компании «Симбат».

Несколько отличающийся от прочих иск был предъявлен предпринимательнице из Маркса Светлане Кишман. В 2017 году она организовала спектакль в доме культуры «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Истец указал на то, что в постановке использовались «средства индивидуализации и объекты авторского права из мультипликационного произведения «Свинка Пеппа». Подтверждением нарушения авторских прав стала видеозапись с мероприятия. Сумма исковых требований составляла 50 тыс. рублей, однако в марте прошлого года суд уменьшил ее в пять раз. Такое развитие событий для ответчика можно считать благоприятным, а случай — исключительным.

Чаще всего подобные разбирательства завершаются мировым соглашением и частичным или полным удовлетворением исков правообладателя. Бизнесменам проще заплатить штраф, чем тратить время и деньги на заведомо неравный бой.

Ситуацию мог бы исправить недопуск контрафактных товаров на территорию страны, однако после вступления в Таможенный союз на границах России не ведут строгого контроля за перемещением подобного контрафакта.

Отметим также, что компания пыталась применить эту стратегию и в других странах, хоть и не столь успешно. Так, в мае прошлого года суд обязал две китайские компании города Шаньтоу заплатить 150 тыс. юаней ($22 тыс) правообладателям «Свинки Пеппы» за нарушение авторских прав, а также прекратить производство и продажи товаров с изображением персонажа. Примечательно, что ранее одна из этих компаний имела права на производство и реализацию продуктов с символикой «Пеппы», однако на момент обнаружения товара срок действия разрешения истек.

Канадская транснациональная развлекательная компания Entertainment One Ltd занимается приобретением, распространением и производством фильмов, музыки и телесериалов. В настоящее время является дочерней компанией по производству и распространению контента американского производителя игрушек Hasbro, который включает в себя такие популярные серии, как «Трансформеры», «Могучие Рейнджеры», «Мой маленький пони» и другие. 30 сентября 2015 года eOne приобрела 70% акций британской анимационной студии Astley Baker Davies, продюсирующей мультсериал «Свинка Пеппа».

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