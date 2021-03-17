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Премьеры недели: «Снайдеркат», «Никто» Найшуллера и «Игры шпионов» с Камбербэтчем

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Никто» (2021) Кадр из фильма «Никто» (2021)
Кадр из фильма «Никто» (2021)

Кадр из фильма «Никто» (2021)

Odenkirk Provissiero Entertainment
Четырехчасовая «Лига справедливости» Зака ​​Снайдера, экшен-триллер «Никто» от автора «Джона Уика» и Ильи Найшуллера, духи в мультфильме «Айнбо. Сердце Амазонии» и Бенедикт Камбербэтч в роли курьера советского шпиона: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.
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«Лига справедливости Зака Снайдера» («Zack Snyder's Justice League»); Зак Снайдер

18 марта на платформах HBO Max и Кинопоиск HD наконец выйдет режиссерская версия «Лиги справедливости». Релиз фанаты вселенной DC ждали четыре года. В последнем трейлере можно было увидеть кадры с Дарксайдом (Рей Портер), Чудо-женщиной (Галь Гадот) и другими супергероями. В финале ролика появляются Бэтмен (Бен Аффлек) и Джаред Лето в обновленном образе Джокера.

«Никто» («Nobody»); Илья Найшуллер

В прокат выходит новый фильм российского режиссера и клипмейкера Ильи Найшуллера («Хардкор») «Никто» с Бобом Оденкерком в главной роли. По сюжету персонаж Оденкерка, хороший муж и отец, неумышленно переходит дорогу местным гангстерам во главе с наркобароном (Алексей Серебряков) и вскоре сам берется за оружие. Сценарий к ленте написал соавтор «Джона Уика» Дерек Колстад.

Перед выходом первого трейлера Найшуллер дал «Газете.Ru» интервью, в котором рассказал об отличии его нового фильма от предыдущих проектов, работе над клипами «Ленинграда» и сотрудничестве с голливудскими кинематографистами.

«Айнбо. Сердце Амазонии» («AINBO: Spirit of the Amazon»); Рихард Клаус, Хосе Селада

Героиня мультфильма — бесстрашная Айнбо — родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что в ее родном поселке проводится незаконная добыча угля, она отправляется на помощь жителям в компании веселого броненосца, мудрого тапира и духовных наставников.

«Игры шпионов» («The Courier»); Доминик Кук

Международная премьера триллера «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем состоялась еще в 2020 году на фестивале «Сандэнс», но из-за пандемии релиз перенесли на март 2021-го. В основу сюжета легла реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна, который был завербован спецслужбой МИ-6 для работы в СССР. В Советском Союзе Винн контактировал с полковником ГРУ Олегом Пеньковским (Мераб Нинидзе), чтобы предотвратить угрозу ядерного конфликта и разрешить Карибский кризис. С годами их сотрудничество превратилось в дружбу.

«Хребет дьявола» («Shookum Hills»); Брэдли Паркер

По сюжету фильма «Хребет дьявола» группа геологов отправляется в экспедицию в заброшенный шахтерский городок. Как вдруг, откуда ни возьмись, пробуждаются зловещие силы — духи поселения, которое начисто вымерло из-за пожаров 40 лет назад. Исследовательская операция превращается в борьбу за выживание. Главные роли в ужастике исполнили Эдан Канто («Преемник»), Джонатан Садовский («Крепкий орешек 4.0») и Уилл Паттон («Армагеддон»).

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»; Алексей Цицилин

«Ганзель, Гретель и Агентство магии» — знаменитая сказка братьев Гримм, которая ни разу не экранизировалась в анимационном формате за последние 50 лет. Срежиссировал ленту и написал к ней сценарий Алексей Цицилин, известный по мультипликационной франшизе «Снежная королева».

«Мой брат — супергерой!» («Mio fratello rincorre i dinosauri»); Стефано Чипани

Призер Венецианского кинофестиваля 2019 года — фильм «Мой брат – супергерой!» — расскажет о семье, в которой рождается ребенок с синдромом Дауна. Повествование ведется от лица старшего брата мальчика. Согласно синопсису, он проделывает большой путь, чтобы у понять, у его брата есть настоящая суперспособность — бесконечная доброта.

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