«Оскар»-2021: кого номинировали, — и кто может победить

Начнем с дежурного и как бы печального: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальная «Гунда» Виктора Косаковского в итоговом списке номинантов на «Оскар» не оказались. Погрустим как-нибудь потом, а пока попробуем разобраться, что к чему.

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Из важного: в главную актерскую категорию впервые попал артист американо-азиатского происхождения. Это Стивен Ян, сыгравший в драме «Минари» о корейской семье в рейгановских США (прежде его флагманскими работами были сериал «Ходячие мертвецы» и триллер «Пылающий»). Правда, шансы Яна на победу выглядят несколько туманно, а фаворитом кажется скончавшийся в прошлом году от рака Чедвик Боузман, который снялся в музыкальном байопике «Ма Рейни: Мать блюза».

Прозвучит цинично, но во многом его лидерство связано с трагическим уходом: посмертный «Оскар» был бы красивым жестом со стороны Академии, и от него тяжело удержаться (роль при этом, конечно, выдающаяся). С Яном и Боузманом соревнуются Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец») и Гари Олдман («Манк»). Немного удивляет отсутствие в этом списке Мадса Миккельсена (алкодрама «Еще по одной» номинирована как «Лучший иностранный фильм», а Томас Винтерберг претендует на звание лучшего режиссера). Впрочем, компания и без него отличная.

close Кадр из фильма «Земля кочевников» (2020) Кадр из фильма «Земля кочевников» (2020) Highwayman Films

Слегка (но только слегка) улучшилась ситуация с гендерным перекосом: если в прошлом году засилье мужчин разбавляли одни «Маленькие женщины» Греты Гервиг, то в этом на ключевую статуэтку номинированы «Земля кочевников» Хлои Чжао и феминистский триллер «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел. В отличие от Гервиг, и Чжао, и Феннел также могут получить приз за режиссуру. Собственно, «Земля», в чьем активе призы Венеции, Торонто (последнее важнее, поскольку голосуют зрители, а не жюри) и пара «Золотых глобусов», по-прежнему остается фаворитом гонки.

Ее основные конкуренты — «Манк» Дэвида Финчера, где Гари Олдман со сломанной ногой пишет сценарий «Гражданина Кейна», и, может быть, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина о процессе над участниками акции против войны во Вьетнаме. Однако отрыв «Земли кочевников», посвященной обитателям домов на колесах, слишком велик. К тому же в последнем случае бросается в глаза отсутствие Соркина среди кандидатов на титул «Лучшего режиссера»: есть подозрение, лента отделается статуэткой за оригинальный сценарий.

close Кадр из фильма «Манк» (2020) Кадр из фильма «Манк» (2020) Netflix

Женщин стало чуть больше, в вопросе расового разнообразия тоже наблюдаются позитивные подвижки — пусть и крошечные. Ослепительную белизну в том году нарушали одни «Паразиты», теперь есть «Минари» и «Иуда и черный мессия» (о спецоперации против лидера «Черных пантер» Фреда Хэмптона). Однако еще три заметных черных фильма на главный «Оскар» не претендуют: это поствьетнамский «Пятеро одной крови» Спайка Ли (одна номинация за саундтрек), «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфе (всего пять номинаций) и «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг о вымышленной встрече Мухаммеда Али, Малкольма Икса, Сэма Кука и Джима Брауна (всего три).

Так вот, если с главной категорией все более-менее ясно, как будто предрешено и несколько печально, в режиссерской все не так однозначно. Хлои Чжао, безусловно, в лидерах, однако идет, по ощущениям, ноздря к ноздре с Дэвидом Финчером: велик соблазн предпочесть величественное, большое кино, к тому же рассуждающее о самом Голливуде (пусть и в не самом любезном ключе). Исход «лучший фильм» — «Земля кочевников», «лучший режиссер» — Финчер кажется в целом справедливым. Хотя бы потому, что режиссуры в «Манке» попросту больше.

Впрочем, академики вполне могут повторить прошлогоднее чествование корейских «Паразитов» и отдать оба приза одной ленте. В таком случае Хлои Чжао станет второй женщиной в истории, чей фильм взял награды в этих категориях. А в чем-то и первой: «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу, награжденный в 2009 году, был сугубо маскулинной лентой — сосредоточенной исключительно на мужчинах, а «Земля кочевников» — история о женщине. «Манк» же, у которого в этом году больше всего номинаций (десять), способен повторить антитриумф «Золотого глобуса» (ноль побед в шести категориях). Однако у ленты Финчера есть большие шансы добиться «Оскара» за (великолепную) операторскую работу Эрика Мессершмитта.

Помимо приза за лучший фильм, у «Земли кочевников», судя по всему, в кармане и награда за лучшую работу актрисы первого плана. Кстати, в руки Фрэнсис Макдорманд должны попасть обе статуэтки, поскольку она не только сыграла главную роль, но и выступила продюсеркой картины (и вообще была главной инициаторшей проекта). Для галочки перечислим остальных фигуранток: Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

close Кадр из фильма «Отец» (2020) Кадр из фильма «Отец» (2020) Film4

Чуть любопытнее выглядят второплановые актерские номинации. Среди женщин основная борьба, вероятно, развернется между Оливией Колман, сыгравшей дочь 80-летнего отца с деменцией («Отец»), и Амандой Сайфред, изобразившей актрису Мэрион Дэвис — супругу медиамагната Уильяма Херста, который стал прототипом главного героя «Гражданина Кейна» («Манк»). Из них наиболее вероятной победительницей кажется Колман. Примечательно расхождение с «Золотым глобусом»: там приз взяла Джоди Фостер («Мавританец»), а на «Оскар» она даже не номинирована. У мужчин фаворитом хочется считать Сашу Барона Коэна, блеснувшего большим драматическим талантом в «Суде над чикагской семеркой». Еще из интересного — в этой номинации оказались обе звезды «Иуды и черного мессии»: Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд (если что, у обоих главные роли, и в таких случаях артистов обычно или разводят по двум разным категориям, или пытаются пропихнуть в первоплановую).

В остальных категориях, интересующих кого-то за пределами киноиндустрии, интриги вроде бы немного. «Лучший саундтрек», надо думать, уйдет «пиксаровской» «Душе» (скорее за джазовую часть Джона Батиста, чем за эмбиентную Трента Резнора и Аттикуса Росса). В полнометражной анимационной должна быть битва между «Душой» и ирландской «Легендой о волках», победит, скорее всего, Pixar (будем страшно рады ошибиться). Среди «Международных фильмов» явно лидирует «Еще по одной», о чем свидетельствует режиссерская номинация Винтерберга. «Лучший оригинальный сценарий», как уже упоминалось, словно уготован «Семерке» Соркина. Глаза расползаются разве что в случае со сценариями адаптированными. Шансы должны быть и у «Отца», и у «Одной ночи в Майами», так что аккуратно поставим на «Землю кочевников».