Дженнифер Энистон, Бейонсе и Шарлиз Терон: кто стал жертвой сексизма Леттермана

После выхода документального фильма «Подставить Бритни Спирс» пользователи соцсетей стали обсуждать сексистское поведение по отношению к коллегам певицы в годы расцвета их популярности. Самым часто упоминаемым ведущим в этой связи стал Дэвид Леттерман, который был одной из главных звезд телевидения в начале века. Откровенно сексистские шутки Леттермана по отношению к гостьям и агрессивная манера поведения не были редкостью в нулевые годы.

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Линдси Лохан

Сначала внимание поклонников привлекло интервью Леттермана с актрисой Линдси Лохан, известной своими проблемами с алкоголем. Во время разговора с ней в 2013 году в рамках кампании по продвижению одного из фильмов он спрашивал у Лохан, не должна ли она находиться в реабилитационной клинике. Узнав от актрисы дату, когда она должна была отправиться на реабилитацию, он продолжил задавать вопросы на эту тему — в частности, о том, сколько раз она была в подобных заведениях, и чем ее новая клиника будет отличаться от предыдущих. Замечания самой Лохан о том, что ей неприятны подобные вопросы и что они не были утверждены заранее, Леттерман проигнорировал так же, как и ее просьбы остановиться.

«От чего они реабилитируют? Что у них в меню? Над чем именно они начнут работать, когда ты войдешь в дверь? Воровала ли ты — да или нет? Давал ли тебе деньги в долг Чарли Шин?» — задавал он вопросы под смех аудитории.

После того как по соцсетям разошлась запись разговора Леттермана с Лохан, модель и предпринимательница Пэрис Хилтон посвятила один из выпусков своего подкаста тому, как СМИ формировали ее образ в 2000-х годах. В частности, она вспомнила интервью Леттерману, которое дала в 2007 году.

Он спрашивал ее о нарушении испытательного срока после ареста за вождение в нетрезвом состоянии. По ее словам, перед встречей с Леттерманом его представители пообещали, что в ходе программы ведущий не будет задавать вопросов на эту тему, поэтому сама она чувствовала себя «в безопасности» перед съемкой. Хилтон призналась, что съемки выглядели так, словно Леттерман «специально старался унизить ее», а сама она пообещала больше не приходить на его шоу.

Бритни Спирс

В 2009 году гостьей программы Леттермана стала сама Бритни Спирс. Это было ее первой встречей с ведущим после решения суда о передаче ее отцу прав распоряжаться финансами певицы, а также ограничивать круг ее общения. Специально для этого выпуска Спирс в бикини посадили на офисный стол — в таком виде она должна была зачитать список «10 вещей, которые изменятся в стране», если она станет президентом. В тексте, подготовленном редакторами передачи, в частности, говорилось, что певица станет первым президентом, который будет пользоваться тенями для глаз, будет раздавать всем бесплатные пироги и откроет на Луне ночной клуб.

В 1998 году актриса Дженнифер Энистон пришла на интервью с Леттерманом, чтобы обсудить выход фильма «Объект моего восхищения». В какой-то момент ведущий подъехал к ней сзади на стуле и под смех аудитории взял в рот прядь ее волос, после чего подал ей салфетку, чтобы звезда могла «вытереть волосы». Сама Энистон с трудом скрывала удивление и раздражение от такого поведения своего собеседника. В ответ на слова самой Энистон, что этот поступок испугал ее и зрителей, Леттерман потребовал извинений от самой актрисы за ее реакцию: «Ты меня чертовски испугала. Как ты думаешь я себя чувствовал? Ты все испортила!»

Актриса Шарлиз Терон стала гостьей еще одного интервью Леттермана, из-за которого ведущего обвинили в неприемлемом обращении с собеседницами. Во время выпуска 2008 года он посвятил часть программы обсуждению ее внешнего вида и агрессивным комплиментам в адрес ее короткого платья. Узнав, что Терон будет праздновать летом день рождения, Леттерман повернулся в ее сторону и сказал, что отправляет ей подарок «прямо сейчас», намекнув на свое сексуальное возбуждение.

Бейонсе

Еще одной звездной гостьей Леттермана, чью сексуальную жизнь он затронул во время интервью, стала певица Бейонсе. Обсуждая с ней постановочные номера во время выступлений, для которых певица исполняла сложные акробатические трюки, Леттерман предположил, что Бейонсе любит жесткое поведение во время секса, если она спокойно терпит ушибы и синяки на съемках.

Кристина Агилера

Во время разговора с певицей Кристиной Агилерой Леттерман обратил внимание на ее пирсинг, после чего задал вопрос — какие именно части тела прокалывала звезда. Он проигнорировал ее слова о том, что СМИ уже опубликовали диаграмму, посвященную этой теме, и продолжил требовать ответа на свои вопросы. Леттерман также не остановился после того, как Агилера призналась, что больше не планирует делать пирсинг и попросила сменить тему разговора.

Интервью с певицей Дженнифер Лопес, приуроченное к выходу фильма «Свадебный переполох» 2001 года, также вызвало возмущение. Во время разговора внимание Леттермана привлек костюм Лопес с одним рукавом. Сравнив его с нарядами из сериала «Звездный путь», он попросил оператора взять одежду гостьи крупным планом. После этого на экране появился отдельный кадр с грудью Лопес, на котором было видно, что она пришла на съемки без нижнего белья.

Мадонна

Одним из самых скандальных выпусков передачи Леттермана стал эпизод с участием Мадонны. Перед ее выходом к зрителям он объявил, что гостья передачи за десять лет «выпустила более 80 млн альбомов, снялась во множестве фильмов и переспала с самыми большими именами в индустрии развлечений». После этого он настойчиво требовал от певицы поцеловать одного из зрителей, несмотря на ее сопротивление. В ответ Мадонна потребовала от ведущего, чтобы он понюхал ее нижнее белье и возмутилась, когда он отказался это делать.

«Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» выходило в эфире телеканала CBS с 1993 года по 2015 год. В 2009 году одна из сценаристок программы опубликовала статью о его сексистском обращении с командой, работающей над шоу. В 2019 году Леттерман принес свои извинения за подобное поведение.