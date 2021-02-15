«Возвращать нечего»: съемки «Дома-2» сорваны

30 декабря ТНТ показал последний выпуск телепроекта «Дом-2», который закрылся из-за нерентабельности спустя 16 лет в эфире. О том, как сложится судьба проекта, до сих пор доподлинно неизвестно. Ходят слухи, что реалити-шоу переедет на другой канал. Одни СМИ со ссылкой на близкие к руководству «Дома-2» источники среди возможных вариантов выделяют телеканалы СТС Love и «Суббота» (в прошлом — «Супер»). По другой версии, телепроект может уйти в онлайн. Выкупить у ТНТ права на «Дом-2» намеревался его создатель Валерий Комиссаров. «Газете.Ru» не удалось дозвониться до продюсера, чтобы подтвердить эту информацию.

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Тем временем, по данным «СтарХит», съемки «Дома-2» должны были возобновиться в середине февраля этого года, но этого пока не произошло. По информации издания, владельцы реалити-шоу вели переговоры с несколькими площадками, но в итоге остановились на телеканале СТС Love. Однако стороны не смогли договориться о гонораре.

«Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — пишет издание со ссылкой на источник. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность и все надеются прийти к общему знаменателю».

«Дом-2» снимается по шесть программ за смену. Затраты на производство одного съемочного дня, по словам собеседника, составляют «сумму с шестью нулями». Канал же приобретает готовые шесть передач в разы дороже. Поэтому сейчас идут переговоры по поводу стоимости одного выпуска шоу. Пока нет съемок, участники «Дома-2» частично получают зарплату, а также живут за счет рекламы в соцсетях. Членам команды, по словам собеседников издания, приходится тяжелее:

«Тем временем ребята из съемочной группы, которые второй месяц без работы, потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты».

Бывший участник реалити-шоу Рустам Солнцев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в том, что «Дом-2» вернется в эфир на телеканале СТС Love.

«Про СТС Love ходил такой слух изнутри, от самих работников, сейчас вообще об этом молчок. Нет подтверждений. Мы с друзьями предполагаем, что это телеканал «Супер» [получит права на трансляцию]», — сказал Солнцев.

По мнению телеведущего, громкого возвращения телепроекта весной, о чем писал сайт kp.ru, не произойдет, поскольку «возвращать нечего». Он также предположил, что «Дому-2» необходимо было вовремя сменить формат, сейчас же программа потеряла свою актуальность.

«Они не могут похвастаться цифрами. Вы видели рейтинг шоу «Бородина против Бузовой»? [ни «Дом-2», ни «Бородина против Бузовой» не входят даже в топ-100 программ в России по подсчетам Mediascope]. Это же смешно. Они выходят утром — хитрый таймслот. Казалось бы, у нас страна нищих людей, они встают с утра и бегом к телевизору, по идее они должны смотреть эту программу, ненавидеть Бородину и обожать Бузову, но этого не выходит», — добавил экс-участник «Дома-2».

Солнцев рассказал, что после закрытия «Дома-2» проект хотели перезапустить. Предполагалось, что ведущие больше не будут выяснять отношения друг с другом и спорить, кого им выгнать из телестройки. По словам Солнцева, новый формат якобы предполагал модель ток-шоу по типу «Прямого эфира» и «Пусть говорят».

«Они хотели переформатировать программу, хотели делать как Андрей Малахов. Но чтобы делать как Малахов, нужен как минимум Малахов», — считает Солнцев.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к пресс-службе СТС Love, однако ответа не получила.

ТНТ сообщил о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Генеральный директор проекта Александр Расторгуев сообщил, что шоу не закрывается, но не будет выходить на ТНТ. В последние годы рейтинги «Дома-2» упали, о чем свидетельствуют данные Mediascope. В 2019 году компания сообщила, что за пять лет аудитория телепроекта снизилась на 4,3%. В 2019-м ее доля была равна лишь 9,6%. Для сравнения: сериал «Испытание» на канале «Россия 1» в том же году посмотрели порядка 20,7% зрителей от общего числа.