Twitter оправдал Криса Пратта в скандале с расистскими шутками

Официальный представитель актера Криса Пратта прокомментировал скандал вокруг оскорбительных записей в Twitter, чье авторство комментаторы приписали звезде «Стражей Галактики». Возмущение пользователей соцсети вызвали скриншоты публикаций 2012 и 2013 годов. Сообщения, которые были подписаны именем Пратта, носили расистский характер и выражали недоверие в адрес мусульман.

«Крис никогда не публиковал тех оскорблений, которые распространяются сейчас. Любое предположение о том, что он это делал, не просто совершенно неверно, а является клеветой», — сказал представитель звезды.

Только две записи Пратта, скриншоты которых вызвали возмущение в сети, удалось найти в его Twitter. В одной из них актер написал, что участницы шоу «Мисс Вселенная» выглядят так, что их можно было бы называть «Мисс Голод».

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В другой он опубликовал фотографию ручки из отделения Банка Америки, на которой было написано «Сделано в Китае», и сопроводил это изображение подписью: «Мне кажется, кто-то поумнее меня мог бы пошутить над этим».

Его сторонники настаивают на том, что Пратт не удалял сообщений из своего аккаунта. Администрация Twitter также обратила внимание на широкое обсуждение записей актера, которое вышло в тренды сайта. Представитель руководства компании выразил уверенность в том, что представленные записи являются поддельными.

Обозреватели отметили, что волна негативных комментариев в отношении Пратта не имела конкретной причины, а источник фальшивых записей, подписанных именем актера, оказалось проблематично установить.

Появление в Twitter массовых требований лишить Пратта ролей из-за его морального облика сравнили со скандалом в октябре 2020 года. Тогда звезда «Стражей Галактики» отказался участвовать вместе с другими актерами в кампании в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Отсутствие Пратта среди коллег многие восприняли как скрытую поддержку президента США Дональда Трампа. Телепродюсерша Эми Берг опубликовала в своем Twitter-аккаунте коллаж с изображением четырех Крисов – Пратта, Эванса, Пайна и Хемсворта – с подписью: «Один из них должен уйти». В комментариях к записи пользователи соцсети стали активно обвинять Пратта в поддержке Трампа и называли его «худшим из Крисов».

Сам Пратт на протяжении своей карьеры старался воздерживаться от политических высказываний. В 2012 году, по данным Newsweek, он пожертвовал часть своих средств на президентскую кампанию президента США от Демократической партии Барака Обамы. Жена Пратта Кэтрин Шварценеггер, в свою очередь, неоднократно выступала в поддержку Байдена.

Критика в адрес актера вылилась в сетевой флешмоб с требованием лишить его крупных ролей из-за политической позиции. Другие актеры, лично знакомые с Праттом, высказались в его поддержку. Среди них оказался Роберт Дауни-младший, который также не принимал участия в кампании Байдена.

«Что за мир… «Безгрешные» бросают камни в моего брата, Криса Пратта… Настоящего христианина, который живет по принципам и никогда не демонстрировал ничего, кроме позитива и благодарности», — написал он.

Дауни-младший также обратился к критикам Пратта с предложением удалить свои аккаунты в социальных сетях и заняться решением своих собственных проблем.

Участники съемочной группы «Стражей Галактики» не в первый раз становятся объектом критики из-за своих старых шуток сомнительного содержания в социальных сетях. В 2018 году режиссер фильма Джеймс Ганн был уволен руководством Disney из-за скандала вокруг оскорбительных шуток в его Twitter, опубликованных в 2009 и 2010 годах.

Его отстранение от проекта вызвало протесты поклонников и актеров «Стражей Галактики». После требований с их стороны, компания пересмотрела свое решение и доверила Ганну съемки третьей части франшизы.