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Драма о глухой семье и мультфильм о беженце-гее: лучшие фильмы фестиваля «Сандэнс-2021»

Названы лауреаты фестиваля «Сандэнс-2021»

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Кадр из фильма «Дети глухих родителей» (Coda, 2021) Кадр из фильма «Дети глухих родителей» (Coda, 2021)
Кадр из фильма «Дети глухих родителей» (Coda, 2021)

Кадр из фильма «Дети глухих родителей» (Coda, 2021)

imdb.com
Определились обладатели наград ежегодного фестиваля независимого кино «Сандэнс». Триумфатором 2021 года стала драма «Дети глухих родителей», права на которую недавно были проданы Apple за рекордную сумму. Об этом проекте и других лауреатах фестиваля рассказывает «Газета.Ru».
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Ленту «Дети глухих родителей» сняла Сиан Хедер, работавшая над популярными сериалами Netflix «Оранжевый — хит сезона» и «Блеск». В центре сюжета картины — 17-летняя американка Руби, которая живет вместе со своей семьей в Массачусетсе. Она помогает брату и отцу в рыбацком промысле, а также во взаимодействии с внешним миром в целом: Руби единственная слышащая среди ее близких. С течением времени в девушке развиваются внутренние противоречия. С одной стороны, у нее появляются личные увлечения и стремления (в частности, героиня влюбляется в музыку и получает предложение о поступлении в музыкальную школу), с другой — она боится оставить семью, считая, что это будет предательством.

Драма Хедер не оставила никому шансов в секции американского игрового кино, выиграв главную награду конкурса, а также получив приз зрительских симпатий, приз за лучшую режиссеру и актерский состав.

На днях стало известно, что «Детей глухих родителей» приобрела компания Apple, опередившая Amazon в борьбе за всемирные права на фильм. Сумма сделки составила рекордные $25 млн — так много за участников «Сандэнса» еще не платили. Предыдущий рекорд принадлежал комедийной мелодраме «Зависнуть в Палм-Спрингс» с Энди Сэмбергом, Кристин Милиоти и Дж. К. Симмонсом в главных ролях, которую в прошлом году купили примерно за $22,5 млн (сделал это Hulu).

Комментируя сделку, автор картины Хедер призналась, что была тронута реакцией на ее произведение. Также она выразила надежду, что выход драмы на широкую аудиторию поможет в разрушении стены, отделяющей людей с ограниченными возможностями от остального мира.

«Эти истории слишком долго не рассказывались. Сейчас самое время. Больше нет никаких оправданий», — подчеркнула кинематографистка.

В секции международного игрового кино первенствовала лента «Улей» постановщицы из Косово Блерты Басхолли. Драма, получившая главный приз жюри, а также награды зрительских симпатий и за режиссеру, обращается к истории косоварки, которая после потери мужа вынуждена самостоятельно бороться за жизнь и возможность работать в строгом патриархальном обществе.

Главным триумфатором среди документальных проектов оказался фильм Амира Томпсона «Лето Души» — ему достались главная награда секции и приз зрительских симпатий. Документалка рассказывает о «Гарлемском культурном фестивале — 1969», окуная в атмосферу афроамериканской музыки 60-70-х годов. Но, естественно, лента посвящена не только музыке, а еще и проблемам расизма, которые тогда особо остро стояли в США. Автор картины, к слову, известен многим любителям западной музыки под ником Questlove: Томпсон является основателем легендарной хип-хоп-группы The Roots и в разное время работал с многими топовыми артистами, включая Джей Зи, Эми Уайнхаус и Джона Ледженда.

Наконец, в секции документального международного кино лучшей оказалась до жути реалистичная и по своему страшная анимация «Побег» (посмотреть трейлер можно здесь). С помощью необычной мультипликации зрителю рассказывается история человека по имени Амин, беженца-гея. Действие фильма среди прочего разворачивается в России. Исполнительным продюсером англоязычной версии проекта является Николай Костер-Вальдау, звезда «Игры престолов».

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