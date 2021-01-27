Премьеры недели: Зоя Космодемьянская, Милла Йовович и «Оливер Твист»

«Зоя», реж. Максим Бриус

Сезон патриотических военных фильмов в этом году откроет картина Максима Бриуса «Зоя» о Зое Космодемьянской — первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — подвиг молодой девушки, которая всего через несколько месяцев после окончания школы была зачислена в партизанский отряд и попала в плен к врагам. Несмотря на допросы и пытки, она не выдала даже своего имени, а ее героизм вошел в историю советской боевой славы.

close Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького

«Охотник на монстров» («Monster Hunter»), реж. Пол У. С. Андерсон

После завершения киноэпопеи по мотивам игры «Обитель зла» режиссер Пол У. С. Андерсон взялся за новую экранизацию популярной видеоигры. На это раз в прокат выходит боевик с Миллой Йовович в главной роли «Охотник на монстров». В отличие от вымышленного Ракун-сити, где разворачивались события прошлой франшизы, действие нового фильма супружеской пары было перенесено в параллельный мир. Оказавшись среди его монструозных и чудовищных обитателей, отряду бойцов из нашей реальности придется забыть о старых методах борьбы и объединиться с новыми союзниками, чтобы выжить.

«Афера Оливера Твиста» («Twist»), реж. Мартин Оуэн

Британская компания Sky cinema представила современное переосмысление романа Чарльза Диккенса «Афера Оливера Твиста». Его главный герой вынужден воровать, чтобы выжить в Лондоне. Очередной поворот судьбы сводит его с девушкой Додж, профессиональным вором Фейгином и его экстравагантной помощницей Сайкс. Увидев в юноше потенциал афериста, они втягивают его в операцию, цель которой — похитить дорогую картину.

«Дать дуба в округе Юба» («Breaking News in Yuba County»), реж. Тейт Тейлор

Главные роли в фильме «Дать дуба в округе Юба» исполнили Эллисон Дженни, Мила Кунис, Аквафина, Джульетт Льюис и Реджина Холл. В центре сюжета — скромная женщина, остро чувствующая нехватку внимания. После таинственного исчезновения мужа ее жизнь кардинально меняется — с помощью сестры-телевизионщицы она оказывается в зените популярности. Однако в какой-то момент интерес к героине начинают проявлять полиция и бандиты, что смешивает все карты в игре.

«Бывшая с того света» («Blithe Spirit»), реж. Эдвард Холл

Действие фильма «Бывшая с того света» с Дэном Стивенсом и Айлой Фишер в главных ролях разворачивается в сороковые годы XX века. Потерявший вдохновение писатель решается принять участие в спиритическом сеансе. Однако вопреки ожиданиям медиум вызывает из мира мертвых его ревнивую вдову, которая оказывается недовольна положением дел в мире живых. Она задается целью извести его новую супругу и вернуть мужчину себе.

«Маленькие волшебницы» («Vier zauberhafte Schwestern»), реж. Свен Унтервальдт-мл.

Главные героини сказки «Маленькие волшебницы» — четыре сестры, которые живут в волшебном замке вместе с родителями. Днем они ходят в школу и ведут себя как обычные дети, а в свободное время осваивают магию четырех стихий, власть над которыми унаследовали от предков. Когда младшая из сестер овладевает своей силой, они вместе отправляются в подвал семейного замка, чтобы сразиться со злой волшебницей и разгадать тайну спрятанной ото всех Розы ветров.