Сыт по горло: Арми Хаммер отказался от фильма с Джей Ло из-за обвинений в каннибализме

Актер Арми Хаммер ответил на обвинения в фантазиях о каннибализме, в которых его на днях уличили пользователи соцсетей. По словам 34-летней звезды фильмов «Социальная сеть» и «Назови меня своим именем», слитые переписки с компрометирующим артиста содержанием являются «злобными и ложными онлайн-атаками», направленными на очернение его репутации.

В комментарии TMZ Хаммер подчеркнул, что «не хотел отвечать на эти жалкие утверждения [о его каннибализме], однако все же был вынужден прокомментировать обвинения в свете решения отказаться от съемок в грядущей ленте с Дженнифер Лопес в главной роли. Как уточнил Арми, на подобный шаг он пошел ради своих несовершеннолетних детей от модели Элизабет Чеймберс, с которой расстался в предыдущем году:

«Из-за этой лжи я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца, которые требуются для съемок фильма на территории Доминиканской Республики».

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Актер также заверил, что студия Lionsgate, работающая над картиной с Джей Ло, «поддерживает его в принятом решении — и он за это ей признателен». Вместе с тем в сети, комментируя развитие скандальной истории с обвинениями в каннибализме, предположили, что на уходе Хаммера из проекта могли настоять сами продюсеры ленты, желая обезопасить продукт от репутационного урона.

Фильм, который покинул номинант на «Золотой глобус», — это комедийно-романтический боевик «Shotgun Wedding» («Свадьба по залету»). По сюжету проекта, режиссером которого назначен Джейсон Мур («Сестры», «Идеальный голос»), экстравагантная свадьба пары (влюбленных должны были сыграть как раз Хаммер и Лопес) оказывается под угрозой взрыва из-за преступников — и в итоге им приходится спасать торжество, а также вновь вспоминать, почему же они вместе.

Известно, что съемки картины должны начаться в ближайшее время. Согласно инсайдерам, роль, которая предназначалась Хаммеру, будет переделана.

Помимо «Свадьбы по залету», Хаммер — до скандала с каннибализмом — был заявлен в ряде других проектов, включая сиквел «Назови меня своим именем». О судьбе участия актера в них пока что не сообщается.

Имя Арми Хаммера, также известного по ролям в лентах «Отель Мумбаи: Противостояние» и «Агенты А.Н.К.Л.», оказалось в трендах Twitter несколько дней назад в связи с публикацией скриншотов его переписок с девушками. Из них следует, что мужчина активно склонял собеседниц к участию в его сексуальных фантазиях на тему каннибализма. В одном из диалогов актер якобы писал: »«Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. Но я вырезал сердце из еще дышащего животного и ел его, пока оно еще было теплым. <...> Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила».

В то же время каких-то реальных доказательств достоверности данных скриншотов (и существования самих переписок) до сих пор нет. В связи с чем поклонники актера и некоторые обыватели считают, что обвинения в его адрес являются абсолютно ложными. При этом ранее артист уже несколько раз оказывался в центре секс-скандалов.