Умер актер из «Вечного зова» Валерий Хлевинский

В МХТ им. Чехова выразили соболезнования семье, близким и ученикам Валерия Хлевинского. В театре отметили, что незадолго до смерти актер «был полон жизни и планов» и репетировал премьерный спектакль Сергея Женовача «Заговор чувств».

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек», — говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится в театре 11 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в Нижнем Новгороде. В детстве занимался в драмкружке, по окончании школы пробовал поступить в Школу-студию МХАТ, но провалил вступительные, из-за чего пошел учиться в Нижегородское театральное училище. Три года он служил в роте почетного караула в Москве. Вернувшись из армии, актер вновь попытался поступить в Школу-студию, на этот раз успешно — его взяли на курс к Владимиру Маркову.

В 1969 году Хлевинский стал актером «Современника», где прослужил 30 лет. Среди его наиболее известных ролей — Васька Пепел в «На дне», Осип в «Ревизоре», Антонио в «Двенадцатой ночи», Дуллитл в «Пигмалионе» и Царевский в «Крутом маршруте».

В 2001 году Хлевинский устроился работать в МХТ им. Чехова по приглашению Олега Табакова. Он не только играл на сцене, но и преподавал актерское мастерство. В театре он исполнил роли Руды в «Нулях», Лавра Мироновича Прибыткова в «Последней жертве», Виктора Чермлени в «Кошках-мышках», Гетмана Всея Украины в «Белой гвардии», Савелия в «Обрыве» и многие другие. Последние три года он играл в постановках «Дорогое сокровище», «Заговор чувств» и «Шинель».

В кино Хлевинский дебютировал в 1971 году, сыграв второстепенную роль в драме «Пой песню, поэт...».

Через год актер стал известен всей стране благодаря образу старосты Авдотьина в многосерийной картине Алексея Коренева «Большая перемена». Однако по-настоящему всенародную популярность Хлевинский обрел с выходом первой части сериала «Вечный зов», снятого по одноименному роману Анатолия Иванова.

Сага о трех поколениях семьи Савельевых стала культовой. Действия в ней разворачиваются на фоне исторических событий в России в период с 1906 по 1960 год.

В сериале Хлевинский исполнил роль старшего из братьев Савельевых — Антона. На съемках «Вечного зова» актер едва не погиб. По сюжету жандармы поймали его брата Федора, чтобы спасти родственника, Антон решил сдаться. Его посадили в «пазик». Внезапно завелся двигатель, и машина рухнула с обрыва в реку.

«Все видел как в замедленной съемке. Была даже мысль через окно вылезти, но бог уберег. И я, как белка в колесе, стал вращаться. На песке около воды «пазик» кверху колесами остановился. Я вылез через окошечко. Какой ужас был на лицах у нашей группы, когда они это увидели!» — рассказывал в интервью «Московскому комсомольцу» актер.

Хлевинский также играл в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Валентин и Валентина» и других. В 1988 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м ему присвоили звание народного артиста России.