Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский , который прославился ролями в фильмах «Большая перемена» и «Вечный зов» скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова. «Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре «Современник». В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов» и многих других. Причина смерти актера не уточняется. Прощание с Хлевинским пройдет 11 января.

close
Сцена из спектакля театра &laquo;Современник&raquo; &laquo;Эшелон&raquo; по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива&nbsp;- венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк&nbsp;- Валерий Хлевинский, Юрка&nbsp;- Алексей Кутузов, Люся&nbsp;- Людмила Крылова, 1979 год Сцена из спектакля театра &laquo;Современник&raquo; &laquo;Эшелон&raquo; по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива&nbsp;- венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк&nbsp;- Валерий Хлевинский, Юрка&nbsp;- Алексей Кутузов, Люся&nbsp;- Людмила Крылова, 1979 год
Кадр из фильма &laquo;Большая перемена&raquo; (1972) Кадр из фильма &laquo;Большая перемена&raquo; (1972)
Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр &laquo;Современник&raquo;, 1981 год Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр &laquo;Современник&raquo;, 1981 год
Кадр из фильма &laquo;Вечный зов&raquo; (1973) Кадр из фильма &laquo;Вечный зов&raquo; (1973)
Во время озвучивания фильма &laquo;Вечный зов&raquo;(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год Во время озвучивания фильма &laquo;Вечный зов&raquo;(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год
Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина &laquo;Стена&raquo;, 1987 год Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина &laquo;Стена&raquo;, 1987 год
Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год
Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина в театре &laquo;Современник&raquo;, в ролях (слева направо): Лена&nbsp;- М. Неелова, Петр&nbsp;- В. Хлевинский, 1978 год Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина в театре &laquo;Современник&raquo;, в ролях (слева направо): Лена&nbsp;- М. Неелова, Петр&nbsp;- В. Хлевинский, 1978 год
Во время прогона спектакля &laquo;Провинциальные анекдоты&raquo; в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год Во время прогона спектакля &laquo;Провинциальные анекдоты&raquo; в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год
Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год
Валерий Хлевинский, 2015 год Валерий Хлевинский, 2015 год
Все фоторепортажи К первому кадру
"Человек-амфибия": ушел из жизни актер Владимир Коренев
«Ваше Величество!»: 90 лет со дня рождения Анатолия Ромашина
«Ваше Величество!»: 90 лет со дня рождения Анатолия Ромашина
Протестующие в Вашингтоне взяли Капитолий штурмом
Протестующие в Вашингтоне взяли Капитолий штурмом
В Москве простились с Владимиром Кореневым
В Москве простились с Владимиром Кореневым
Сцена из спектакля театра «Современник» «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива - венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк - Валерий Хлевинский, Юрка - Алексей Кутузов, Люся - Людмила Крылова, 1979 год
Кадр из фильма «Большая перемена» (1972)
Сцена из спектакля «НЛО» по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр «Современник», 1981 год
Кадр из фильма «Вечный зов» (1973)
Во время озвучивания фильма «Вечный зов»(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год
Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина «Стена», 1987 год
Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год
Сцена из спектакля «НЛО» по пьесе В. Малягина в театре «Современник», в ролях (слева направо): Лена - М. Неелова, Петр - В. Хлевинский, 1978 год
Во время прогона спектакля «Провинциальные анекдоты» в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год
Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год
Валерий Хлевинский, 2015 год
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
12
Культура /
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
10
Культура /
От «Повелителя бури» до «Мстителей»: Джереми Реннеру — 50
От «Повелителя бури» до «Мстителей»: Джереми Реннеру — 50
12
Культура /
Юбилей Шматко: Алексею Маклакову — 60
Юбилей Шматко: Алексею Маклакову — 60
11
Культура /
В Москве простились с Владимиром Кореневым
В Москве простились с Владимиром Кореневым
12
Культура /
«Жизнь прекрасна, пока вы ей позволяете»: Дайан Китон — 75
«Жизнь прекрасна, пока вы ей позволяете»: Дайан Китон — 75
12
Культура /
Волшебные миры Хаяо Миядзаки
Волшебные миры Хаяо Миядзаки
11
Культура /
Умер 41-летний фронтмен Children Of Bodom
Умер 41-летний фронтмен Children Of Bodom
12
Культура /
Безумный Макс и еще 15 ролей Мела Гибсона
Безумный Макс и еще 15 ролей Мела Гибсона
17
Все фоторепортажи