«Следующая станция — роддом»: Арзамасова вышла замуж за Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова и олимпийский призер Илья Авербух поженились. Видео с церемонии бракосочетания опубликовала в себя в Instagram сама девушка — пост был выложен вечером 20 декабря.

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На представленных кадрах видно, как Арзамасова в некоторые моменты церемонии не может сдержать слез счастья, а также много смеется. В конце ролика звучит фраза из автонавигатора «Маршрут построен».

По информации «Стархит», знаменитости расписались в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких. В комментариях под постом Арзамосовой со знаменательным событием ее поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, включая актрис Полю Полякову, Юлию Зимину, Анжелику Каширину, Нино Нинидзе, певиц Зару, Юлию Беретту, Лесю Ярославскую, фигуристку Аделину Сотникову, комика Елену Борщеву, а также Мирославу Карпович, экранную сестру Елизаветы в «Папиных дочках».

«Боже! Поздравляю, Лизонька. Будьте счастливы. Любви вселенской вашей семье. Горько!»; «Малышка, примите мои поздравления. Живите в радости. Ура! Обнимаю 100 раз»; «Лиза, поздравляю вас. Веселитесь навсегда»; «Лизочек, дорогой наш. Мы счастливы за тебя. Сердечно поздравляем и желаем прекрасных и счастливых лет вместе с Ильей», — написали артисты.

Поделился радостным событием у себя в Instagram и Авербух. Среди прочих поздравлений с бракосочетанием в комментариях под постом (в основном — за авторством звезд фигурного катания) особо выделилась запись олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Спортсмен настолько удивился женитьбой Ильи, что не смог обойтись без ругательств: »[Офигеть]. Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься».

Он также уделил созданию очередной звездной семьи отдельный пост у себя на странице, где назвал их вступление в брак ярчайшим событием года.

«А такое было спокойное воскресенье — и на тебе. Самое яркое событие 2020 года, просто огонь. А вы не тикток снимаете? Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом. Короче, главное — держитесь за руки», — написал Ягудин.

О романе 25-летней Арзамасовой и Авербуха, который старше свой жены на 21 с лишним год, стало известно минувшим летом.

Позднее возлюбленные вместе пришли на шоу «Вечерний Ургант», где много говорили о взаимном счастье.

«Ваша программа — это, наверное, единственное место, куда бы мы пришли. Мы бы еще к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда двоих не зовут. Поэтому мы здесь, мы вместе, мы счастливы», — сказал Авербух.

В свою очередь Арзамасова тогда описала Илью как «очень хозяйственного» человека, способного отлично решать бытовые вопросы и делать вещи своими руками.

Для артистки этот брак стал первым, тогда как ее избранник ранее уже был женат: в 1995-2007 гг. он состоял в официальных отношениях со спортивной партнершей Ириной Лобачевой, в 2004-м у них родился сын Мартин.

Елизавета Арзамасова наиболее известна по роли в хитовом ситкоме «Папины дочки», где она сыграла Галину Сергеевну. В свою очередь Илья Авербух является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионом мира и Европы.