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Плейлист недели: «СБПЧ», Монеточка, «Север» и «Кровосток»

Монеточка, Иван Дорн и другие записали трибьют «Мумий Троллю»

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Кадр из клипа «Прах» группы СБПЧ Кадр из клипа «Прах» группы СБПЧ
Кадр из клипа «Прах» группы СБПЧ

Кадр из клипа «Прах» группы СБПЧ

sbp4/YouTube
«Нетленки» «Мумий Тролля» на новый лад, смерть на детском празднике в клипе «Самое Большое Простое Число», отсылки к Алексею Герману в творчестве «Тима ищет свет», второй за год сингл «Кровостока», а также фит Монеточки с Noize MC и альбом питерской группы «Север»: «Газета.Ru» рассказывает о главных новинках недели.

«Залпом» — «Жабры»

Иван Дорн, «Поехали», «Залпом», «Созвездие отрезок», а еще Монеточка, Kate NV и многие другие спели песни из пластинки «Точно ртуть алоэ» «Мумий Тролля». В этом году третьему студийному альбому группы исполнилось 20 лет. В честь этого музыканты записали сборник каверов «Карнавала. Нет. XX лет».

«Север» — «Последствия»

У питерской команды «Север», основанной в Норильске, вышел суровый и бойкий альбом «Надлом». Послушать ребят вживую можно на концертах в Санкт-Петербурге 24 октября и в Москве 7 ноября.

«Надлом» — это история раскола, которая случилась после аварии, в которую я попал: через три часа после репетиции в меня въехала «Газель». Этот раскол зрел и до нее: мое ложное эго всегда затмевало настоящее, но после таких потрясений наступило ощущение светлого праздника — полного осознания своих реальных желаний и предназначения в жизни, — рассказал «Газете.Ру» фронтмен группы Андрей. — Черная пурга — явление, когда метель настолько сильная, что не видно ничего дальше своей руки, собственно, большинство так проживают свою жизнь».

«Самое Большое Простое Число» — «Прах»

Группа «Самое большое простое число» представила клип на песню «Прах» с последнего альбома «Все равно». В нем сыграли клоун Алексей Ильинский и гробовщик Егор Траур. Смерть на детском празднике, катафалк и поминки — такими «СБПЧ» уже давно не видели.

«Тима ищет свет» — «Бойня»

И снова в тему клоунов: у Тимофея Якимова (он же «Тима ищет свет») вышел крутой клип на песню «Бойня». Черно-белое видео снял режиссер Виталий Акимов. Сюжет основан на рассказах Леонида Андреева «Красный смех» и «Бездна», а визуал позаимствован у Алексея Германа.

«Кровосток» — «Зашел, вышел»

Густая, как назвали ее сами участники группы «Кровосток», новинка, которую по понятным причинам [Роскомнадзор] ниже не опубликуешь. Однако послушать трек нужно обязательно. Никто не сочиняет так, как Шило, а преклоняется перед ним, как известно, даже Оксимирон. Ранее группа выпустила сингл «Дети». Это первый релиз с 2018 года.

Джеймс Блейк — «Before»

Продюсер и музыкант Джеймс Блейк записал новый EP «Before». В отличие от его предыдущей работы «Assume Form», закрепившей за артистом звание «boys DO cry», пластинка возвращает к эпохе «CMYK» с ее любовью к клубной культуре.

Noize MC и Монеточка — «Живи без остатка»

В клипе на песню «Живи без остатка» Noize MC и Монеточка призывают сортировать мусор, выключать кран во время чистки зубов и развивать вторичное потребление — все то, о чем так мечтает Грета Тунберг. Ранее у Монеточки вышел альбом «Декоративно-прикладное искусство», где есть совместка с Noize MC «Коза».

Кэти Мелуа — «Voices in the Night»

У фолк-исполнительницы Кэти Мелуа вышел свежий релиз «Album №8». Свою самую смелую и личную пластинку певица посвятила отношениям с бывшим мужем, с которым прожила семь лет и недавно развелась.