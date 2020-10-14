По дороге ярости: кто станет звездой нового «Безумного Макса»

По результатам кастинга, проведенного студией «Kennedy Miller Mitchell», основанной режиссером Джорджем Миллером, на главную роли в спин-оффе его хита пятилетней давности «Безумный Макс: Дорога ярости» была утверждена Аня Тейлор-Джой, которая должна будет сменить Шарлиз Терон в роли Фуриозы.

Стало также известно, что к ней присоединятся Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II. Их роли в будущем фильме в настоящий момент держатся в секрете, так же, как и сюжет предстоящей премьеры — известно лишь, что речь в новом фильме пойдет о процессе становления Фуриозы как героини.

В качестве режиссера вновь выступит Джордж Миллер, который также примет участие в написании сценария и спродюсирует проект вместе со своим партнером Дагом Митчеллом.

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Несмотря на слова представителей студии о работе, идущей ускоренными темпами, неясно, в какой стадии находится проект. В то же время известно, что в январе Хемсворт начнет сниматься в очередном фильме Marvel «Тор: Любовь и гром». Ранее в этом году стриминговый сервис Netflix выпустил с его участием фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению», который стал одним из самых успешных проектов компании.

Яхья Абдул-Матин II, получивший широкую известность благодаря фильму DC «Аквамэн» и роли Доктора Манхэттена в сериале «Хранители», в настоящий момент занят на съемках четвертой части культовой научно-фантастической франшизы «Матрица» для студии Warner Bros.

Тейлор-Джой завоевала популярность после выхода на экраны двух фильмов из супергеройской франшизы режиссера М. Найта Шьямалана «Сплит» и «Стекло», где она сыграла вместе с Джеймсом Макэвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном. В этом году она уже приняла участие в съемках нового фильма Эдгара Райта «Последняя ночь в Сохо» и недавно начала работу над проектом Роберта Эггерса «Северянин». Ее также можно будет увидеть в мини-сериале «Ферзевый гамбит», который вышел в октябре.

Несмотря на то что сценарий будущего фильма держится в секрете, аналитики предполагают, что речь может идти об одном из сюжетов, которые можно найти в комиксах по вселенной «Безумного Макса», где действие разворачивается до событий, показанных в «Дороге ярости». В частности, они обратили внимание на историю похищения Фуриозы и ее матери из матриархального общества.

Фуриоза стала одной из жен Несмертного Джо после смерти своей матери. Сам Джо, узнав о ее бесплодии, отдал Фуриозу Императору, который натренировал ее в качестве своего воина. Предполагается, что Хемсворт и Абдул-Матин II могут сыграть в спин-оффе «Дороги ярости» Несмертного Джо и Императора.

Отмечается, что сюжет для выпусков, посвященных Фуриозе, написал не сам Миллер, а Марк Секстон, а иллюстрации для них создал Тристан Джонс. Созданную ими историю критиковали за изображение сексуального насилия в отношении Фуриозы и других жен Несмертного Джо, указывая на куда более прогрессивный характер фильма Миллера.

В связи с этим эксперты предлагают не переносить на будущий проект оценок, которые успел заработать комикс, так как сам Миллер неоднократно доказывал свое нежелание следовать уже проторенными дорогами.