Тильда Суинтон у Альмодовара, «Противостояние» и другие трейлеры

«Человеческий голос» («The Human Voice»); Педро Альмодовар

Очень красивый трейлер новой короткометражки Педро Альмодовара «Человеческий голос» по одноименному сюрреалистическому роману Жана Кокто. Сюжет строится вокруг телефонного разговора героини и ее любовника, который больше никогда не вернется. В почти минутном видео Тильда Суинтон элегантно прогуливается в красном платье под классическую музыку. «Человеческий голос» был снят во время пандемии, точнее — за девять дней в Мадриде, и впервые представлен на Венецианском кинофестивале, где получил восторженные отзывы.

«Девять дней» («Nine Days»); Эдсон Ода

Где-то в далекой реальности затворник по имени Уилл берет интервью у пяти душ, которые мечтают родиться на Земле. В течение девяти дней Уилл поговорит с каждой из них, но по итогу сможет выбрать только одну. «Девять дней» — режиссерский дебют Эдсона Ода, представленный на фестивале «Сандэнс», с сильным актерским составом. Главную роль сыграл Уинстон Дьюк («Черная пантера»), в касте также задействованы Билл Скарсгард («Касл-Рок»), Зази Битц («Джокер»), Тони Хейл («Вице-президент»), Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»), Джеральдин Хьюз («Рокки Бальбоа»).

«Операция «Рождественская капля»» («Operation Christmas Drop»); Мартин Вуд

Netflix представил трейлер романтической комедии «Операция «Рождественская капля»». Суть благотворительной кампании заключается в том, что подарки жителям отдаленных островов и поселений сбрасывают на землю с парашютом. Щедрых пилотов сыграли Катерина Грэхэм и Александр Людвиг.

Вышел трейлер «Противостояния» — экранизации одноименного романа американского писателя Стивена Кинга, вышедшего в 1978 году. Премьера сериала состоится 17 декабря 2020 года. По сюжету на секретной базе случается утечка смертельного вируса, после чего большинство людей на планете умирает. Трейлер для многих был крайне ожидаемым, но, судя по реакциям, особо не впечатлил: в этом году опустевшими улицами и борьбой за выживание на фоне всеобщей «чумы» уже никого не удивишь. Режиссером «Противостояния» выступил автор кинокомикса «Новых мутантов» и мелодрамы «Виноваты звезды» Джош Бун. В проекте снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг и другие. Финал сериала будет отличаться от первоисточника — концовку переписал сам Стивен Кинг.

«Неуязвимый» («Invincible»); Саймон Расиоппа

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер «Неуязвимого» о 17-летнем подростке, который обнаруживает в себе супергеройские способности. Шоу основано на одноименной серии комиксов создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана, он же его спродюсировал. Проект нацелен на взрослую аудиторию: по словам Киркмана, в нем будет много насилия и «немного остроты». В оригинале героев озвучат Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Зази Битц и Марк Хэмилл.

«Охота на Санту» («Fatman»); Айан Нельмс и Эшом Нельмс

12-летний Билли за свое отвратительное поведение получает на Рождество от Санта-Клауса (Мэл Гибсон) настоящий кусок угля и решает отомстить. В 2020-м году даже Санты превратились в циничных стариков, промышляющих незаконными делами.