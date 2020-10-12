«Угрожали, обзывали»: артиста «Кривого зеркала» донимают коллекторы

Из-за отсутствия выступлений во время самоизоляции у юмориста Александра Морозова накопился долг по ипотеке. Артист «Кривого зеркала» приобрел двухкомнатную квартиру в Звенигороде пять лет назад и исправно выплачивал по 19 тыс. руб. в месяц. Из-за пандемии коронавируса и отсутствия накоплений Морозов остался без средств к существованию.

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«Я был спокоен, потому что у меня полтора месяца гастролей по Америке и Канаде, месяц — в Прибалтике, в Белоруссии. Работы валом! И вдруг нас закрывают на эту пандемию. И все рушится!» — сказал 47-летний комик телеканалу НТВ.

Незадолго до самоизоляции Морозов потратил крупную сумму на операцию, необходимую для спасения глаза. По его словам, в театре актерам платят по 19 тыс. рублей в месяц, поэтому без гастролей выжить невозможно. После того, как долг достиг 50 тыс. рублей, банк обратился к коллекторам.

«Я просил кредитные каникулы. Мне сказали, что основной долг могут заморозить, но проценты все равно надо платить. Меня передали коллекторам. Причем там работают женщины, которые очень грубо разговаривают», — отметил артист.

После того, как Морозов написал заявление с жалобой на коллекторов, к его делу присоединились судебные приставы.

«Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили! — цитирует юмориста «Собеседник».

— Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: «Не кричите на меня. Я артист!» А они: «Нам наплевать, кто ты такой!» Это было так неприятно, просто жесть».

Он отметил, что банк согласился на уступки только после угрозы рассказать об этой ситуации на телевидении.

«Когда мой банк узнал, что, возможно, на телевидении будет сюжет о моей истории, они мне тут же дали отсрочку. Но в этом месяце она у меня заканчивается, придется уже внести платеж», — говорил Морозов в конце сентября.

В начале осени артист поехал на первые за полгода гастроли и получил гонорар, которого хватит на первое время. Он участвовал в премьере спектакля «Зигзаг удачи» на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске, а затем выступал в Хабаровске.

«Могу вам сказать, что зрители очень соскучились по нам, артистам. Это так радует! По большому счету, мы же до пандемии все зажрались — привыкли к полным залам и перестали это ценить. А коронавирус дал понять, что мы со зрителями — единое целое, и без них мы вообще никто. Поэтому сейчас видеть глаза людей в зале для меня трогательно до слез!» — поделился эмоциями юморист.

По словам Морозова, в ближайшие несколько месяцев у него нет запланированных выступлений и гарантий, что они появятся.

«Прокатчики ведь рисковать не хотят, никто не знает, будет вторая волна коронавируса или нет, — сказал артист — Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук».

Также Морозов отметил, что не стал обращаться за помощью к своему коллеге Евгению Петросяну, поскольку тот сам вовлечен в судебные тяжбы. После развода с юмористкой Еленой Степаненко в ноябре 2018-го бывшие супруги делят недвижимость и раритетные вещи. За три десятка лет совместной жизни они нажили огромную коллекцию картин и антикварных предметов, а также 12 квартир и дом-музей. Согласно сайту vokrug.tv, их состояние оценивается в 1,5 млрд рублей.

«Большое количество книг, разных предметов искусства, прежде чем разделить, нужно оценить. Этим и занимаются эксперты, которых назначил суд. Поэтому все затягивается. Плюс пандемия», — сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, отметив, что сроки раздела имущества являются разумными.

Весной юрист рассказал, что Степаненко тайно выносит из дома ценное имущество. По его словам, артистка продала фигурку козла, купленную Петросяном в Израиле за $2,5 тыс.