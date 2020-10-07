До лучших времен: когда в кино вернутся блокбастеры

В эпоху коронавируса частые переносы крупных (и не очень) кинопроектов стали чем-то обыденным. Если в первые недели распространения COVID-19 по миру реакционные меры голливудских студий, выражавшиеся в приостановке производства того или иного проекта, а также изменении премьерных дат, казались чем-то из ряда вон, то уже спустя несколько месяцев зрители «обжились» в сложившихся реалиях, перестав испытывать малейшее удивление в связи с очередным сдвигом долгожданного блокбастера на «лучшие времена», — а многим стало и не до кино вовсе.

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Деятельность индустрии, казалось, начала приходить в норму с реоткрытием кинотеатров по всему миру и выходом на большие экраны первых крупных релизов новой эры, включая «Довод» Кристофера Нолана и «Мулан» от Disney — последнюю, впрочем, в США решили отправить в студийный стриминг, не пустив в кинозалы.

Однако на деле, что мозговыносящий боевик автора «Темного рыцаря», что игровой ремейк классического мультика стали некими лабораторными крысами, которым предстояло на личном опыте оценить готовность кинобизнеса к более-менее похожей на то, что было до, работе: если уж и на них с учетом практически полного отсутствия серьезной конкуренции массово не ринутся зрители, то, выходит, и другим крупным проектам торопиться не стоит (мелкие же можно перенести в онлайн).

И опасения подтвердились. «Довод» при бюджете в $205 млн собрал по миру всего $307 (несмотря на «гения» в кресле режиссера, оригинальную задумку и яркий актерский состав), тогда как «Мулан», лишившись крупнейшего рынка, выручила жалкие $66,8 млн. Причем данные цифры выглядят жутко даже безотносительно невыхода в американских кинотеатрах. Для сравнения — один из предыдущих «диснеевских» фильмов подобного рода, «Аладдин» Гая Ричи, представленный публике в прошлом году, заработал на той же международной арене $695 млн, и это при не самой радужной прессе.

В итоге грядущий перенос большинства высокобюджетных голливудских картин стал очевиден еще в начале сентября, вскоре после публикации первых сборов Нолана и легенды о бесстрашной воительнице — тем более что в некоторых регионах возникла угроза второй волны COVID. А уже спустя буквально несколько дней студии начали объявлять об этом официально.

Disney сдвинул на следующий год такие проекты, как «Черная вдова», «Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Вестсайдская история», позднее подобная участь постигла детище Universal — новую часть Джеймса Бонда с достаточно жутким для 2020-го названием «Не время умирать» и третий «Мир Юрского периода», который и вовсе был отложен до 2022 года. Примечательно, что не остались в стороне от зарубежных коллег также российские кинопроизводители — например, «Чернобыль» Данилы Козловского перенесли на полгода вперед, теперь он должен выйти в предстоящем апреле.

На днях примеру конкурентов последовала и Warner Bros., студия, выпустившая тот самый экспериментальный во всех смыслах «Довод», — не нее, по сути, была последняя надежда киноманов, мечтавших сходить на что-то большое в сравнительно обозримом будущем.

Сдвинуты, в частности, были премьеры «Дюны» Дени Вильнева (1 октября 2021-го вместо 18 декабря 2020-го), «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном (4 марта 2022-го вместо 1 октября 2021-го), «Флэша» (4 ноября 2022-го вместо 3 июня 2022-го) и сиквела «Шазама» (2 июня 2023-го вместо 4 ноября 2022-го). При этом новая «Матрица», что примечательно, теперь должна выйти даже немного пораньше — 22 декабря 2021-го, а не весной 2022-го.

Изменения пока что не коснулись только вторую «Чудо-женщину» с Галь Гадот в главной роли — ее релиз по-прежнему запланирован на 25 декабря этого года. Однако, согласно слухам, для студии это во многом вынужденная мера, связанная с невозможность отсрочки абсолютно всех своих блокбастеров. Более того, не исключено, что продолжение одного из самых адекватных боевиков последней DC-франшизы дебютирует не только в тех кинотеатрах, которые останутся открытыми к рождественским праздникам, но и сразу же появится на стриминговых платформах: это, по словам инсайдеров, позволит проекту заработать хоть сколько-нибудь вразумительную сумму в реалиях, когда зрители почти не смотрят кино на большом экране.