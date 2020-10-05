«Голливуд стал транснациональным»: уйдет ли кинорынок из США в Китай

Компания Cineworld Group, владеющая второй по величине сетью кинотеатров в США, сообщила о временной приостановке своей работы из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также из-за нехватки премьер, которые обеспечили бы приток зрителей.

В рамках этого решения были на неопределенный срок закрыты 536 кинотеатров сети Regal в США, а также 127 кинотеатров Cineworld и Picturehouse в Великобритании. Их закрытие затронет около 45 тысяч сотрудников сети.

По мнению председателя Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джона Фитиана, игроки кинорынка готовы полноценно вернуться к работе, однако сделать это им мешает решение губернатора штата Нью-Йорка Эндрю Куомо, который оставляет кинотеатры закрытыми. Именно его действия в штате, представляющем особый интерес с точки зрения кинопрокатчиков, повлияли на перенос премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде, что стало ударом для кинотеатров, отметил Фитиан.

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«Если Нью-Йорк останется закрытым для работы кинотеатров, то другие премьеры, запланированные на 2020 год, также могут перенести. Я этого просто не понимаю. Я знаю, что губернатор проделал фантастическую работу по борьбе с вирусом. Я знаю, что было зафиксировано увеличение случаев в некоторых районах. Но рестораны в Нью-Йорке открыты, спортзалы открыты, церкви открыты», — отметил он.

Фитиан подчеркнул, что Нью-Йорк важен не только как ключевой штат с точки зрения кассы проката, но и как центр кинокультуры, где находятся важные аналитики, журналисты, критики, а также крупнейшие игроки кинорынка.

В то же время высокие показатели сборов в Китае, Южной Корее и других странах Азии как западных новинок, так и фильмов собственного производства, заставили многих экспертов говорить о возможном смещении фокуса на Восток.

«Конечно, оно (внимание кинорынка. — «Газета.Ru») уже сместилось. Рынок смещается всегда туда, где есть люди, которые хотят с ним торговать, которые хотят смотреть. Может, и в Россию сместится, и мы увидим побольше американских и европейских картин за небольшие деньги»,

— сказал «Газете.Ru» народный артист России, режиссер Александр Митта.

Возможность сдвиг фокуса интереса кинорынка в Азию допустил также режиссер Павел Лунгин.

«Все может быть. Если есть интерес к корейским машинам, наверное и к корейским фильмам может быть. И даже есть, как вы знаете по «Паразитам». Кстати, это очень интересно, что экономический и культурный интерес как правило объединяются», — заявил он.

В то же время член Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсер Александр Роднянский выразил уверенность, что продукция китайской киноиндустрии не сможет заменить голливудские фильмы ни в России, ни в США.

«Нет, конечно. Нигде, ни в одной стране мира китайские фильмы, за пределами собственной территории, не показывали результаты. Это узко-локальная индустрия, преимущество которой в размере собственного рынка. Вот и все. Они не делают универсальные картины, к которым может подключаться массовая аудитория за пределами непосредственно Китая. В лучшем случае, даже очень успешные китайские картины выходили в международный прокат в узком сегменте как выходят обычно авторские фильмы. Поэтому никоим образом кинотеатры не уйдут от необходимости качественного голливудского контента, доля которого на русском рынке, например, составляет в худшие для голливудского контента времена около 70%», — подчеркнул он.

Роднянский отдельно указал на высокую зависимость отечественного кинорынка от Голливуда.

«За последние 100 лет голливудская индустрия стала не американской, а транснациональной, очень универсальной, готовой производить истории для аудитории разных стран, и России в частности. Поэтому ни китайские, ни корейские картины, при всем уважении к их успехам, не могут заменить Голливуд в наших кинотеатрах», — пояснил он.

Режиссер фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский также назвал «сомнительным» смещение интереса кинорынка в сторону Азии, назвав наиболее приоритетным вектором развития интернет.

«Фокус если и поменяется, то он скорее еще больше на интернет переключится», — сказал он.

Велединский признался, что редко ходит в кино и в основном смотрит кино в сети.

Рост интереса к неголливудским фильмам назвал возможным плюсом сложившейся ситуации режиссер фильма «Легенда №17» Николай Лебедев.

«Если люди вновь начнут смотреть кино всего мира, а не только одного континента — это в любом случае будет лучше. Кино – уникальное окно в мир, и мне очень жаль, что в какой-то период это окно как-то очень сузилось. Мы все время смотрим на одно и то же — мне хочется вернуть прежнюю привычку, себе в том числе, смотреть фильмы на разных языках, а не только на одном или двух», — отметил он.