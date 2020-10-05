Простила измену: Королева и Тарзан впервые появились вместе в соцсетях

Заслуженная артистка России Наташа Королева и ее муж стриптизер сергей Глушко (Тарзан) опубликовали в Instagram совместный ролик. Это первое появление пары на публике после скандала с изменами танцора. Звездная чета записала поздравление боксерам космодрома «Плесецк». Судя по всему, певица и шоумен смогли пережить случившееся и примириться.

На ролике супруги выглядят счастливыми и тепло обнимают друг друга.

Ранее Тарзан записал видеообращение, в котором открыто признался в измене. В свою защиту он заявил то, что девушки его «опоили» и вступили с ним интимную связь против его воли, пока жена отдыхала на море.

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Вскоре после того, как факт измены Глушко стала обсуждать вся страна, Королева дала интервью психологу Алле Занимонец. Певица подробно рассказала о кризисе в семейных отношениях и о проблемах, характерных для женщин среднего возраста. По словам 47-летней звезды, в этот период происходят «все самые неблагополучные вещи в семье».

«И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня», — отметила певица.

Артистка также подчеркнула, что в некоторых семьях бывает противоположная ситуация.

«Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети», — пояснила исполнительница.

Певица убеждена в том, что женщина проходит подобный период «гораздо сложней», поскольку она вынуждена глобально пересмотреть свою жизнь и ценности.

Королева отметила, что этот процесс часто выражается в том, что женщины начинают уделять больше внимания своей внешности, чтобы удержать внимание мужа.

«Вот в этот момент вы просто должны себя собрать. Выбросить старый гардероб, купить что-то новое. То есть заставить себя. Это очень важно», — сказала она.

Певица призналась, что сама прошла этот период, однако к пластической хирургии она не обращалась и не планирует этого делать до 60 лет. Артистку возмущает тот факт, что в России женщин начинают считать старухами уже в 40 лет и стремятся высмеять и стыдить за попытки сохранить моложавый вид.

«Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать?» — посетовала она.

Королева подчеркнула, что объективно оценивает собственную внешность, поскольку «всегда смотрит на себя в зеркало достаточно критично».

«Я вижу все свои недостатки и просто знаю, как это грамотно спрятать, если что-то появилось. Или как поработать над собой, если я что-то запустила и наела лишние килограммы», — призналась певица.