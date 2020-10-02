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«Еще по одной»: алкогольная комедия, где Мадс Миккельсен пьет и не краснеет

Рецензия на фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном

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2 октября на Московском международном кинофестивале (ММКФ) покажут датско-шведскую комедию Томаса Винтерберга «Еще по одной» (полноценный прокат начнется с 12 ноября). Это история о четырех учителях, которые решают проверить на себе теорию о том, что человеку для полноценной жизни не хватает около половины промилле в организме, — и начинают регулярно выпивать. Главные роли исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Маунус Миллан. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему фильм необходимо посмотреть всем, кто считает алкоголь важной частью своего быта.

«Алкоголизм — не шутка», — пел Леонид Федоров 20 лет назад под брюзжащую гитару. «Прощай, Мишутка». Если бы фильм «Еще по одной» снимался не в Дании, а в России, музыка группы «АукцЫон» точно оказалась бы в его саундтреке. Горьковатая комедия о четырех приятельствующих учителях, которые экспериментируют с крепкими напитками, вообще будет очень понятна местному зрителю, знакомому с отечественным культом спиртного.

Мы — не самая пьющая в мире нация, но в клюквенной тройке «медведи, водка, балалайка» второй пункт действительно имеет место. Так нас представляют не только другие, но и, кажется, мы сами — по крайней мере, в медиасреде. Самый известный кадр последнего десятилетия, произведенный в Российской Федерации, — это лицо Алексея Серебрякова, обреченно всасывающее горлышко поллитровки. Алкоголь — важный аспект нашей жизни, культуры и коммуникации, и в самое ближайшее время он никуда не собирается. Впрочем, так дела обстоят не только у нас.

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Кадр из фильма «Еще по одной» (2020) Кадр из фильма «Еще по одной» (2020)
Кадр из фильма «Еще по одной» (2020)

Кадр из фильма «Еще по одной» (2020)

Capella Film

Норвежский психотерапевт и философ Финн Скэрдеруд вроде бы когда-то там сказал, что человеку от рождения не хватает половины промилле в организме. Позже он отрекся от этой концепции и объяснял, что его слова вырвали из контекста. Но герои «Еще по одной», по всей видимости, о последнем уже не слышали: теорию решено проверить на себе. Предполагается, что постоянное принятие алкоголя должно улучшить их профессиональную и социальную жизнь.

Больше всех в этом нуждается Мартин (Мадс Миккельсен) — грустный историк, чья экзистенциальная апатия начала сказываться на преподавательских способностях и семейных отношениях. Его коллеги по средней школе — Томми, Петер и Николай (Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Маунус Миллан) — вписываются в авантюру скорее из любопытства и азарта, однако на самом деле проблем хватает и у них. Правила следующие: пить только в рабочее время, не позже восьми вечера — и не по выходным. Результат не заставляет себя ждать.

«Еще по одной» постоянно балансирует на грани пошлости, но ни разу ее не переходит. Поэтому человек, раненый «Горько» и «Левиафаном», скорее всего, вздохнет с облегчением. Алкоголь не становится полноправным актором этой истории, ее двигают персонажи. Спиртное лишь катализатор — как в известной трилогии Эдгара Райта. Так что наблюдать за деградацией героев (или прогрессом — как посмотреть) интересно и не стыдно. Дело «Догмы 95», подписанной Томасом Винтербергом в конце прошлого столетия, еще не умерло окончательно: действующие лица — превыше всего.

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Кадр из фильма «Еще по одной» (2020) Кадр из фильма «Еще по одной» (2020)
Кадр из фильма «Еще по одной» (2020)

Кадр из фильма «Еще по одной» (2020)

Capella Film

Многие критики называют «Еще по одной» фильмом о кризисе среднего возраста, и отчасти это правда так, но ленту все же хочется воспринимать в несколько ином ключе. Во многом это кино о том, что нас объединяет, вне зависимости от возраста: воля к жизни, стремление ей наслаждаться — и разделять эту радость с окружающими. Неспроста лента, которая открывается сценой с безумствующими подростками, завершается инклюзивным эпизодом, где все равны — мальчики, девочки, взрослые и молодые. Общий знаменатель здесь — алкоголь, но фильм не утверждает, что наши общие интересы и увлечения им исчерпываются: это просто неплохое средство для поиска точек пересечения.

Вместе с тем картина Винтерберга не тянет на оголтелую алкопропаганду, призывающую начать хлестать горячительное в промышленных объемах. Хотя финал «Еще по одной» маскируется под хэппи-энд (обескураживающе позитивный сингл датского бойз-бенда Scarlet Pleasure «What a Life» захочется ставить на каждой вечеринке), он не может не напомнить о заключительном кадре «Тельмы и Луизы» — с застывшей в воздухе машиной, которой вроде и не суждено рухнуть в пропасть, но лишь благодаря киношной иллюзии. Если ты долго смотришь в бездну, а бездна смотрит в тебя, с ней лучше вежливо поздороваться и отойти на пару шагов назад. Шутки с ней плохи.