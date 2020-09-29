Утешительный приз: Каннский фестиваль проведет трехдневный показ

Организаторы Каннского международного кинофестиваля сообщили о планах провести в конце октября трехдневный показ, целью которого будет отметить фильмы, отобранные для основной программы кинофестиваля 2020 года.

«Четыре фильма, отобранные из основной программы, картины из конкурсов короткометражного и студенческого кино школы Cinéfondation, а также ужины и встречи станут квинтэссенцией счастья, которое мы все ощутим от возможности быть вместе в Каннах в октябре», — заявил директор фестиваля Тьерри Фремо.

Отмечается, что мероприятие смогут посетить и обычные зрители. По его итогам жюри вручит премию победителям обоих конкурсов, представленных в ходе показа.

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«Фильмы из основной программы в настоящий момент уже идут в кинотеатрах Франции, Европы и всего мира. То, что они заглянут в Канны до того, как в фокусе нашего внимания окажется сезон 2021, это отличный знак», — отметил Фремо.

Мероприятие пройдет в зале Луи Люмьера во Дворце фестивалей, расположенном на набережной Круазетт. Состав жюри этого специального события планируется объявить позднее.

«Мы очень довольны тем, что Канны примут фестиваль в октябре так же, как были опечалены возможностью провести событие в мае. Благодаря нашему сотрудничеству, фильмы из основной программы будут теперь снова показаны на набережной Круазетт. Это наш способ присутствовать в Каннах, вместе с жителями города и профессионалами, с которыми мы работаем каждый год рука об руку», — подчеркнул президент фестиваля Пьер Лескюр.

Трехдневный показ в Каннах в этом году пройдет при поддержке городского совета Канн. Он откроется фильмом Эммануэля Курколя «Триумф», на показе которого будут присутствовать исполнитель одной из ролей Кад Мерад, а также участники съемочной группы. Фильмом закрытия станет картина Брюно Подалидеса «Два Альфреда», который представит сам режиссер вместе с исполнительницей главной роли Сандрин Киберлейн.

В рамках мероприятия зрители также смогут увидеть фильм обладательницы гран-при Каннского кинофестиваля 2007 года Наоми Кавасэ «Настоящие матери» из Японии и фильм «Начало» грузинской постановщицы Деи Кулумбегашвили, одержавший победу на кинофестивале в Сан-Себастьяне 27 сентября.

«Мы хотели, чтобы присутствие Каннского фестиваля в 2020 году символизировали нашу борьбу за развлекательную сферу, которая обеспечивает жизнь сотен семей, а также дает культурный импульс нашему городу. С этой точки зрения было обязательным проведение этого необычного события, которое пройдет с учетом всех обычных правил: показ качественных фильмов аудитории, одетой в вечерние платья, с красной ковровой дорожкой», — заявил мэр Канн Давид Лиснар.

Лиснар также назвал идею проведения специального торжества во Дворце фестивалей демонстрацией наличия «здравого мышления, культурных и экономических возможностей», необходимых для организации самых известных мероприятий, самым крупным и известным из которых будет Каннский кинофестиваль.

На сайте фестиваля также указано, что киносмотр 2021 года планируется провести в Каннах с 11 по 22 мая.