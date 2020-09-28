Выйдет по плану: Кэмерон завершил съемки «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон официально подтвердил окончание съемок «Аватар 2» в интервью Арнольду Шварценеггеру. По его словам, картина выйдет в декабре 2022 года, как и планировалось после переноса премьеры. Он также добавил, что команда уже на 95 процентов закончила снимать «Аватар 3».

«COVID-19 ударил по нам так же, как и по всем остальным. Мы потеряли около четырех с половиной месяцев, и в итоге отложили премьеру еще на год — до декабря 2022 года.

Но это не значит, что у нас появился лишний год для создания фильма, потому что в день, когда мы закончилм снимать «Аватар 2», мы начнем работать над завершением «Аватара 3», — сказал Кэмерон.

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Кэмерон уточнил, что сейчас съемочная группа находится в Новой Зеландии и команде осталось отснять еще десять процентов от общей работы над картинами. «Мы снимаем оставшуюся часть фильмов. Осталось около 10 процентов. Мы на 100% завершили «Аватар 2» и на 95% «Аватар 3».

Первая лента франшизы вышла в 2009 году и продержалась в лидерах как самый кассовый фильм в истории до премьеры блокбастера «Мстители: Финал». Продолжение «Аватара» должно было выйти в 2017 году, но его постоянно откладывали. Несмотря на видимый прогресс в съемках над сиквелами, премьеры были перенесены еще на один год из-за пандемии коронавируса. «Аватар 2» должен был выйти в декабре 2021 года, но теперь анонсирован на декабрь 2022-го, а «Аватар 3» перенесен на 20 декабря 2024 года.

Съемки сиквелов проходят в Новой Зеландии, и в социальных сетях уже публикуются некоторые сцены из грядущего проекта. В мае этого года продюсер Ландау опубликовал в своем аккаунте снимок двух больших катеров, которые будут использоваться в работе.

«Посмотрите на «Матадор», высокоскоростное командное судно, и катер с реактивным двигателем «Пикадор». Не терпится показать еще!» — написал Ландау в Instagram.

Кроме того, по данным Screen Rant, значительная часть фильма будет происходить под водой. Кэмерон прибег к новым сложнейшим и дорогостоящим технологиям, включая подводные съемки, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

В съемках сцен в воде приняли участие и главные актеры фильма — Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис.

Несмотря на то что первый «Аватар» Кэмерона побил рекорды бокс-офиса, оригинальный фильм вызвал разногласия, и одним из недостатков критики посчитали упор режиссера на впечатляющие спецэффекты, а не на сюжет и раскрытие персонажей. Поэтому поклонники обеспокоены впечатляющими историями Кэмерона о разработке новых технологий, которые означают, что «Аватар 2» также может быть сконцентрирован на форме, а не содержании. К слову, подробностей сюжета до сих пор мало. Единственное, что известно, — действие фильма будет проходит через несколько лет после событий оригинала. В сиквеле появится новый персонаж, и сюжет будет фокусироваться на семье героев Джейка и Нейтири, у которых появится восьмилетняя дочь.

Общий бюджет производства четырех частей «Аватара», съемки которых начались в 2017 году, составит более $1 млрд. Первая часть трилогии собрала кассу в $2,7 млрд., обогнав по сборам «Титаник» того же Кэмерона в 2010 году, но опустилась на вторую строчку мирового чарта после выхода фильма «Мстители: Финал».