«Выстрел в спину»: Гном Гномыч попросил помощи у Путина

Продюсер Яна Рудковская намерена обратиться в Госдуму после статьи StarHit о якобы имеющемся у ее сына Гном Гномыча (Александр Плющенко) психическом расстройстве. По ее словам, помогать ей будет Александр Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. «Газете.Ru» не удалось оперативно связаться с адвокатом.

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«Мы с ним должны дойти до Госдумы и на примере Саши сделать закон, что без разрешения родителей СМИ не имеют право выдавать никакую информацию о детях до 16 или 18 лет. Только с согласия родителей», — заявила Рудковская в интервью YouTube-каналу Super.

Сам Гном Гномыч попросил президента России Владимира Путина издать закон, который бы запрещал СМИ «писать гадости» про него и других детей.

«Я хотел бы обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу StarHit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей», — обратился он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с «Газетой.Ru» выразила сочувствие Гном Гномычу. Вместе с тем она подчеркнула, что публичные люди должны понимать, что к их семье всегда будет повышенное внимание.

«Мне жаль, что очаровательный и талантливый Саша Плющенко стал объектом так называемого кибербуллинга. Но в то же время родители — публичные люди и сами несут ответственность за это с тех пор, как принимают решение выносить свою жизнь в публичное пространство, и должны быть готовы к появлению рядом кривотолков и злой людской молвы», — прокомментировала депутат.

Пушкина отметила, что пока в российском законодательстве не существует механизмов защиты прав граждан в области кибертравли. Сама она поддерживает инициативу привлечения к ответственности за преследования в интернете.

«Сейчас же суды не рассматривают подобные обращения граждан. К огромному сожалению, не у всех родителей есть финансовые возможности нанять адвоката для защиты своего обиженного и униженного чада», — заключила Пушкина.

В мае этого года журнал StarHit опубликовал статью (удалена) со ссылкой на анонимный источник, где утверждалось, что у Гном Гномыча якобы наблюдается синдром Аспергера. После выхода статьи Рудковская в Instagram опровергла слухи о наличии у ее сына заболевания.

«Хорошо, что у моего Саши есть Instagram и все видят его успехи, — прокомментировала продюсер в свежем интервью. — Это 100% заказ. Все было направлено на Сашу, чтобы сделать больнее нам с Женей».

Рудковская заметила, что сейчас в принадлежащем семье Натальи Шкулевой, жене Андрея Малахова, издании нет никакой информации о Гном Гномыче. Публикацию она назвала «выстрелом в спину».

«Они его знают, видят, постоянно встречают, — добавила продюсер. — [Статья] выходит на майские праздники. Я пишу Наташе, чтобы убрали. Это неправда. Вы шутите? <...> Ребенок с сумасшедшей спортивной нагрузкой. Он проходит диспансеризацию, его проверяют все врачи. Ребенок абсолютно здоров».

Между тем Рудковская не считает, что жестко воспитывает сына. Плющенко-младший занимается фигурным катанием в академии своего отца.

«Если мы идем по пути серьезного и конкурентного спорта, не хотим быть каким-то «середнячком», а продолжать династию Евгения Плющенко и кататься как папа, то планка очень высокая. Его папа — самый титулованный фигурист планеты. [Из-за этого] под лупой все прыжки рассматривают. Он не просто должен делать лучше, а на голову лучше, чем все остальные».