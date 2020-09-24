«Мы счастливы»: как Арзамасова уживается с Авербухом и его сыном

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер ледового шоу и хореограф Илья Авербух и 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своих отношениях. Пара сделала исключение для СМИ, согласившись на беседу на шоу «Вечерний Ургант». Участие в передаче стало первым совместным появлением 46-летнего фигуриста и звезды «Папиных дочек» на телевидении. По словам Авербуха, они не хотели обсуждать свою личную жизнь с журналистами, но сделали исключение для ведущего Ивана Урганта.

«Ваша программа — это, наверное, единственное место, куда бы мы пришли. Мы бы еще к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда двоих не зовут. Поэтому мы здесь, мы вместе, мы счастливы. Все. Надеюсь, не совсем приматы, конечно», — сказал Авербух.

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Он признался, что чувствует себя очень счастливым рядом с Арзамасовой и постоянно узнает о ней что-то новое. Например, совсем недавно он обнаружил любовь актрисы к мотоциклам и скорости. Актриса, в свою очередь, рассказала об умении Авербуха решать бытовые вопросы и делать вещи своими руками. В частности, спортсмен смастерил своему сыну-подростку Мартину рампу для катания на скейтборде.

«Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет обуючивать, все знает, как должно быть, умеет все организовать», — сказала Арзамасова.

Также она рассказала о совместном отдыхе на даче с сыном спортсмена. Ведущий шоу восхитился теплыми отношениями знаменитостей и заявил Авербуху, что девушка влюблена в него, «как кошка». Находясь в студии, экс-фигурист и актриса все время держались за руки.

В преддверии выпуска «Вечернего Урганта» в Instagram Арзамасовой появилась фотография таблички на двери гримерки с фамилиями пары. Также девушка опубликовала совместный снимок с Авербухом и подписала пост фразой «Всем хорошего вечера, будьте добрее». Подписчики актрисы поддержали пару и посоветовали не слушать критиков.

«Достойные, талантливые и красивые люди, счастья вашей паре», «Почему все лезут к ним, почему люди не могут быть просто счастливы?», «Живи с тем, кто душе дорог! Роди от того, кто генетически здоров, и душа говорит, что он. Лиз, будь женщиной! А какой, тебе твое сердце скажет», «Два самых добрых человека сегодня в гостях у Урганта. Будем добрее, обещаем!» — написали поклонники Арзамасовой.

Актриса познакомилась с Авербухом в 2010 году во время участия в шоу «Лед и пламень» — экс-фигурист был продюсером и наставников проекта. На тот момент Арзамасовой было всего 15 лет.

«После участия в «Ледниковом периоде» со мной столько замечательного случилось! Я и с ледовыми гастролями объездила всю страну, и приняла участие в двух ледовых сказках Ильи Авербуха — «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». Для меня любая возможность выйти на лед — огромное счастье! — не скрывала эмоций Арзамасова в интервью kp.ru.

— И я не перестаю восхищаться талантом и трудолюбием Ильи Авербуха. Мне всегда хочется ему сказать огромное спасибо!».

В юности артистка встречалась с актером сериалов «Папины дочки», «Кухня» и «Отель «Элеон» Филиппом Бледным, который старше ее на семь лет. Девушка долгое время скрывала свою личную жизнь и очень удивила поклонников, вступив в отношения с мужчиной, который старше ее на 21 год. В сети появились совместные фотографии пары с отдыха на набережной: влюбленные сидели за столиком у воды и держались за руки. Снимки были сделаны настолько близко к паре, что их посчитали постановочными. Затем Авербух подтвердил, что действительно встречается с актрисой.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо», — поделился Авербух со «СтарХитом».

Долгое время Арзамасова отказывалась комментировать отношения с продюсером и обещала сделать это, «когда придет время». Актриса еще не была замужем, а у Авербуха за плечами 12 лет брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин, который сейчас живет с отцом и отлично ладит с его новой девушкой.