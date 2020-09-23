«Есть все условия»: глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию в связи с госпитализацией ее отца, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева.

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«Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», — цитирует ее РИА «Новости».

Представительница Любимовой также пояснила, что министр культуры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, будет находиться на самоизоляции в течение 14 дней, так как контактировала с инфицированным COVID-19. При этом она отметила, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, руководство деятельностью Минкультуры не остановится ни на минуту.

«В Минкультуры России во время пандемии успешно отработаны все процессы дистанционной работы: расширена платформа для организации видеоконференцсвязи, которая обеспечивает проведение совещаний с участием руководства министерства, сотрудников, а также приглашенных гостей, организован удаленный доступ к системе документооборота, включая мобильные устройства. Созданы все необходимые условия для оперативной и эффективной дистанционной работы», — передает слова Усачевой ТАСС.

В свою очередь сам Любимов, комментируя госпитализацию с коронавирусом, заявил, что болезнь на данный момент протекает у него в легкой форме, а свое самочувствие оценил как прекрасное.

«Чувствую себя прекрасно, температура нормальная. Пока проходит в легкой форме», — сказал он.

Ольга Любимова, как известно, уже переболела коронавирусом в ходе прошедшей весны. О том, что министр культуры заразилась COVID-19, ее пресс-секретарь сообщила СМИ 6 мая.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — говорила Усачева РБК.

При этом уже в середине того же месяца Любимова рассказала, что вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. Позднее в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным, отвечая на вопрос главы государства о самочувствии, они заверила, что чувствует себя хорошо. По информации СМИ, министр лечилась дома в течение трех недель.

39-летняя Ольга Любимова возглавила Министерство культуры Росси в январе этого года, сменив на посту Владимира Мединского. До назначения главой Минкультуры она на протяжении двух лет руководила департаментом кинематографии ведомства. Кроме того, в свое время она работала на телевидении и занимала должности заместителя главы дирекции социальных и публицистических программ Первого канала — и продюсера на телеканале ТВ-3.

Ранее на этой неделе стало известно, что уже более 240 тысяч жителей Москвы вылечились от коронавируса. В России по состоянию на 23 сентября выявлено более 1,1 млн человек с COVID-19 при около 920 тыс. выздоровевших и примерно 19,7 тыс. летальных случаев.