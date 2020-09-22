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Нарушил ПДД: погиб 43-летний актер из «Александровского сада»

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП в возрасте 43 лет

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Актер из сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин скончался в результате ДТП на трассе во Владимирской области. Сообщается, что 43-летний артист не пропустил на главную дорогу автобус и столкнулся с ним на большой скорости.

Российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП на трассе во Владимирской области. Авария произошла утром 21 сентября на 61-м км автодороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Как сообщает газета «Хронометр» со ссылкой на областное УМВД России, виновником происшествия был Жулин.

Фоторепортаж: Кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
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Отмечается, что находящийся за рулем Renault Duster актер нарушил правила дорожного движения, не пропустив маршрутный автобус при выезде на главную дорогу. В результате транспортные средства столкнулись и съехали в кювет. Правоохранители сообщили, что на пассажирском сидении в автомобиле Жулина находился человек, который был отправлен в больницу. На данный момент актер является единственной жертвой аварии.

«По состоянию на 10.00 известно об одном погибшем — водителе автомобиля Renault, а также пострадавшем — пассажире автомобиля Renault 1957 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщила руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Актер родился 27 июня 1977 года в Москве и окончил курс Ольги и Юрия Соломиных Высшего театрального училища имени Щепкина. После завершения учебы в 1999 году Жулин прошел срочную службу на флоте. Затем до 2005 года он работал в Малом театре, где сыграл Петра Восьмибратова в комедии «Лес» Островского, Гвидона в «Сказке о царе Салтане» Пушкина, Фидиппида в «Облаках» Аристофана, Бирона в «Усилиях любви» Шекспира и Родэ в «Трех сестрах» Чехова. Параллельно Жулин снимался в эпизодических ролях в кино, а в 2004 году впервые был утвержден на главную роль в фильме «Экстраскоп».

Наибольшую известность актеру принесла роль Алексея Казарина в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад 2», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию». В возрасте 28 лет Жулин играл 16-летнего юношу.

«Мой герой — Алексей Казарин — сын начальника гаража особого назначения в Кремле. Его история — история простого советского человека с 1938 года, когда он учился в 10-м классе, до, как мы планируем, наших дней, — говорил актер «Тульским новостям». — Я играю честного парня, который жил в той стране: он учился, работал, любил, растил детей. Теперь, когда то время закончилось, оказалось, что он и такие, как он, люди жили неправильно. Наш сериал должен реабилитировать поколение советских людей, веривших в то, что они делали».

В мае 2008 года — после окончания съемок в сериале «Охота на Берию» из цикла «Александровский сад» — Жулин ушел в монастырь. Новость о том, что молодой и перспективный актер покинул профессию, стала шоком для кинематографистов. При этом все знакомые Жулина отнеслись к его решению с уважением.

«Мы вообще держали эту информацию в секрете, — цитирует режиссера «Берии» Алексея Пиманова «Российская газета». — Почему он принял такое решение? В чем причина? Не знаю. Для меня самого это стало большой неожиданностью. Но душа — это великое дело.

Я считаю, что это его право принимать такие серьезные решения — и с огромным уважением отношусь к поступку Жулина. Честно говоря, в чем-то я даже рад за него, потому что он замечательный парень.

Еще до монастыря Дима был очень ищущим человеком, набожным и, так сказать, настоящим. Таких мало... В свое время я взял его на главную роль в картину именно из-за этого. И хочу отметить, что в «Охоте на Берию» он невероятно хорош. Думаю, это его лучшая роль».

В 2014 году Жулин вернулся в профессию и снялся в сериалах «Ботаны» и «Барышня и хулиган». Ранее он также был ведущим телевизионной государственной лотереи «Спортлото 6 из 49». За два дня до Жулина от воспаления легких скончался его коллега — бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. Утром 20 сентября смерть 71-летнего артиста подтвердили в Театральном институте имени Щукина.