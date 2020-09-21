«Нелепо и жалко»: экс-жену Доктора Дре обвинили в хищении

Совместная компания продюсера и рэпера Андре Ромелла Янга (Доктор Дре) и его экс-жены Николь Янг обвинила соосновательницу в преступном растрачивании средств, сообщает TMZ. В судебном письме, представленном издательством, компания обвиняет Николь в неправомерных действиях, утверждая, что она сняла с банковского счета компании более $363 тыс. Адвокат фирмы приложил также к письму чек, который женщина выписала себе. В письме Николь обвиняют в «неоправданном преступном хищении корпоративных средств», а также нарушении должностных обязанностей. По сообщению издания, Доктор Дре и его партнер требуют, чтобы Николь вернула деньги, иначе компания будет подавать иск против нее в суд.

«Это всего лишь низкопробный пиар-ход Андре и его команды, которые недавно были пойманы с поличным на попытке обмануть Николь и не дать ей право на пользование собственностью, — ответил на это заявление адвокат экс-жены музыканта Брайан Фридман.

— Нет сомнений в том, что Николь имела законное право на этот шаг, и команда Андре была об этом осведомлена. Любое предположение, что она сделала что-то незаконное, нелепое и жалкое».

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Недавно Николь сама обвиняла экс-супруга в краже активов компании, а также утверждала, что брачный договор был подписан ей под давлением. Доктор Дре, по ее словам, разорвал этот документ. Супруга также потребовала от бывшего мужа алименты в размере $1,9 млн в месяц, которые должны пойти на «развлечения, шопинг, уборщиц, образование и благотворительность».

Инициатором развода стала именно Николь Янг. В июне этого года она ушла от мужа и потребовала присудить ей алименты, а в качестве причины развода назвала «неразрешимые разногласия». Удивительно, что в браке супруги находились 24 года, а еще в феврале казались для всех счастливой парой. У Николь и Андре двое совершеннолетних детей — 23-летний Труф и 19-летняя дочь Трули. Николь до этого была замужем за игроком НБА Седейлом Триттом, который играл за «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».

Доктор Дре приобрел известность в качестве участника в группе N.W.A., а после распада начал сольную карьеру. В 1992 году у рэпера вышел дебютный трижды платиновый альбом «The Chronic». В 1996 году музыкант основал лейбл Aftermath Entertainment, но ключевым моментом в его карьере стал 1998 год, когда компания подписала контракт c Эминемом. В 1999 году Доктор Дре презентовал второй сольный альбом «The Chronic 2001», в котором приняли участие многие известные рэперы, в частности, Эминем, Snoop Dogg, Nate Dogg и другие. В итоге «2001» поднялся до второй строчки Billboard 200 и стал шесть раз платиновым. В целом, в багаже у артиста и продюсера шесть премий Грэмми и две победы на MTV Video Music Awards.

В 2018 году Доктор Дре стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $950 млн.

Андре Янг также владеет 20% акциями производителя аудиооборудования Beats Electronic, которая с 2014 года принадлежит Apple.