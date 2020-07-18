От команды «Мстителей»: Гослинг и Эванс в самом дорогом фильме Netflix

На фоне новостей об увеличении числа подписчиков стримингового сервиса Netflix в период пандемии коронавируса компания заключила контракт с братьями-режиссерами Джо и Энтони Руссо на производство самого дорогостоящего фильма в своей истории. По данным Deadline, бюджет будущего блокбастера под названием «Серый человек» составит около $200 млн, а главные роли в фильме исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс.

Согласно замыслу создателей, «Серый человек» должен положить начало новой франшизе по типу «Джеймса Бонда». Она будет основана на романе Марка Грини 2009 года, посвященном наемному убийце и бывшему сотруднику ЦРУ Корту Джентри.

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Продюсированием займется возглавляемая постановщиками компания AGBO в сотрудничестве с Roth-Kirschenbaum Films. Сценарий к «Серому человек» написал Джо Руссо, которому помогали Кристофер Маркус и Стивен Макфили, работавшие вместе с ним над «Капитаном Америкой» и «Мстителями». Ожидается, что съемки фильма начнутся в Лос-Анджелесе, в настоящий момент также уточняются места съемок за пределами США.

В центре «Серого человека» будет разворачиваться история смертельной дуэли между Джентри в исполнении Гослинга и его бывшим коллегой по ЦРУ, объявленным в международный розыск, Ллойдом Хансеном, которого сыграет Эванс.

«Серый человек» стал бестселлером на книжном рынке, поэтому Netflix рассчитывает на создание целой серии фильмов, где главную роль будет играть Гослинг. Идея проекта была разработана несколько лет назад — тогда вместо Гослинга на главную роль планировался Брэд Питт, однако проект затормозился. Тем не менее братья Руссо продолжали работать над этой идеей.

«Фильм в духе «мужских разборок один на один» между двумя великолепными актерами, которые представят две разные версии ЦРУ — чем они могут быть и что они могут делать», — отметил Энтони Руссо.

По его словам, поклонники фильма «Первый мститель: Другая война» смогут увидеть, как они вместе с братом двигаются в «более реалистическом направлении».

«Наше намерение — сделать так, чтобы он мог конкурировать с любой премьерой на большом экране, а возможность сделать это с Гослингом и Эвансом — мечта для нас. Идея — создать франшизу и построить целую вселенную вокруг Райана», — добавил его брат.

Джо Руссо также рассказал, что в настоящий момент вся команда сконцентрирована на работе над первым фильмом серии, так как он должен иметь успех, чтобы появилась возможность снять продолжение.

В случае успешного запуска «Серого человека» у компании Руссо AGBO будут в активе два крупнейших фильма на стриминговом сервисе — спродюсированный ими боевик Сэма Харгрейва «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли в июле был назван самым популярным фильмом собственного производства Netflix.

Помимо этого, братья Руссо работают над экранизацией романа Мохсина Хамида «Выход на Запад», которая тоже должна будет выйти на Netflix. Продюсированием проекта вместе с AGBO также занимается компания экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Higher Ground.

«Фильм основан на потрясающей книге, современной басне с элементами магического реализма, в которой рассказывается типичная история беженца с Ближнего Востока», — рассказал Джо Руссо.