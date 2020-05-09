«Нам нужна одна победа»: Наталия Орейро поздравила россиян с 9 мая

Уругвайская актриса Наталия Орейро спела на русском языке знаменитую песню «Нам нужна одна победа», написанную Булатом Окуджавой для легендарного фильма «Белорусский вокзал».

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю!» — подписала Орейро короткий ролик в Instagram.

Поклонники звезды сериала «Дикий ангел» остались в восторге от поздравления. «Не обошла наш великий праздник!», «Обворожительно!», «Потрясающе! До слез! Спасибо, Наталия!» — написали пользователи соцсети.

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Накануне Дня Победы актриса Милла Йовович также поздравила подписчиков в Instagram.

«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии», — написала она на русском и английском языках.

Йовович рассказала, что многие в ее семье сражались на войне. Она опубликовала фотографию своей бабушки Татьяны Поповой, которая попала на передовую медсестрой, когда ей было всего шестнадцать лет.

«Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее», — добавила артистка.

Наталия Орейро неоднократно заявляла о любви к России. В прошлом году артистка даже получила «российский паспорт» — символический документ звезде «Дикого ангела» вручили на концерте в Нижнем Новгороде.

Между тем Орейро не отказалась бы и от настоящего паспорта гражданки России. В 2019 году исполнительница в программе «Вечерний Ургант» попросила президента России Владимира Путина выдать ей документ, отметив, что была в стране уже примерно 15 раз и является «самой русской из иностранцев».

«Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я», — заявила Орейро.

Она назвала себя даже «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт по указу президента в январе 2013 года.

В минувшем году в рамках тура «Unforgettable» уругвайская актриса призналась, что чувствует себя почти русской. Орейро отметила, что у нее даже есть свой команда танцоров и музыкантов в России.

«В туре я работаю с русской командой. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно», — приводит слова певицы РИА «Новости».

Помимо сериала «Дикий ангел», Орейро прославилась в России после съемок новогоднего клипа на песню «To Russia with Love» («России с любовью») в подмосковной Балашихе. По сюжету в 90-е в селе под названием «Орейрово» живут три девушки, которые мечтают быть похожими на своего кумира. Одна из них написала письмо певице, и тогда та действительно приехала в село, где устроила девичник с танцами и фотографиями на фоне ковра на стене.