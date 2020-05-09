«Нам нужна одна победа»: Наталия Орейро поздравила россиян с 9 мая

Наталия Орейро спела на русском в честь Дня Победы

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Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро поздравила поклонников с Днем Победы, исполнив на русском языке песню «Нам нужна одна победа». Актриса не раз признавалась в любви к России: в прошлом году на концерте в Нижнем Новгороде ей даже вручили символический «паспорт».

Уругвайская актриса Наталия Орейро спела на русском языке знаменитую песню «Нам нужна одна победа», написанную Булатом Окуджавой для легендарного фильма «Белорусский вокзал».

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю!» — подписала Орейро короткий ролик в Instagram.

Поклонники звезды сериала «Дикий ангел» остались в восторге от поздравления. «Не обошла наш великий праздник!», «Обворожительно!», «Потрясающе! До слез! Спасибо, Наталия!» — написали пользователи соцсети.

Накануне Дня Победы актриса Милла Йовович также поздравила подписчиков в Instagram.

«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии», — написала она на русском и английском языках.

Йовович рассказала, что многие в ее семье сражались на войне. Она опубликовала фотографию своей бабушки Татьяны Поповой, которая попала на передовую медсестрой, когда ей было всего шестнадцать лет.

«Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее», — добавила артистка.

Наталия Орейро неоднократно заявляла о любви к России. В прошлом году артистка даже получила «российский паспорт» — символический документ звезде «Дикого ангела» вручили на концерте в Нижнем Новгороде.

Между тем Орейро не отказалась бы и от настоящего паспорта гражданки России. В 2019 году исполнительница в программе «Вечерний Ургант» попросила президента России Владимира Путина выдать ей документ, отметив, что была в стране уже примерно 15 раз и является «самой русской из иностранцев».

«Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я», — заявила Орейро.

Она назвала себя даже «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт по указу президента в январе 2013 года.

В минувшем году в рамках тура «Unforgettable» уругвайская актриса призналась, что чувствует себя почти русской. Орейро отметила, что у нее даже есть свой команда танцоров и музыкантов в России.

«В туре я работаю с русской командой. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно», — приводит слова певицы РИА «Новости».

Помимо сериала «Дикий ангел», Орейро прославилась в России после съемок новогоднего клипа на песню «To Russia with Love» («России с любовью») в подмосковной Балашихе. По сюжету в 90-е в селе под названием «Орейрово» живут три девушки, которые мечтают быть похожими на своего кумира. Одна из них написала письмо певице, и тогда та действительно приехала в село, где устроила девичник с танцами и фотографиями на фоне ковра на стене.