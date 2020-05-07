«Просто уйду»: Познер рассказал о тяжелой борьбе с раком

Телеведущий Владимир Познер дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в рамках его Youtube-шоу «В гостях у Гордона». Во время беседы, в частности, он рассказал о своей борьбе с онкологией, которая началась еще в 1993 году. В те годы Познер жил и работал в Америке.

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«Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. То есть удар такой силы, что даже трудно описать. И, конечно, мысли, что все — жизнь кончилась», — описал Познер первые эмоции от поставленного ему диагноза: рак простаты.

Болезнь удалось победить, поскольку она была выявлена на самой ранней стадии. Познер обратился к хирургу Патрику Уэлшу, который провел операцию. В течение 20 лет после этого болезнь не давала о себе знать.

Однако в 2014 году врачи поставили журналисту новый диагноз: «У меня нашли рак прямой кишки. Причем врач, который обнаружил, сказал, что близко к сфинктеру находится новообразование», — сообщил журналист.

Согласно неутешительному вердикту онколога, в случае операции нужно было удалять сфинктер. Последствием этого стало бы то, что до конца жизни телеведущий был бы вынужден носить на поясе специальный мешок.

«Я ему сказал, что я прожил замечательную жизнь, а так жить не буду, просто уйду», — сказал Познер.

После этого журналист решил проконсультироваться с другими врачами. Он прошел обследования в онкоклиниках пяти стран: США, Израиля, Франции, Великобритании и Германии. В конце концов он доверил жизнь немецкому хирургу.

«У меня был рак второй степени, и он мне оставил сфинктер. Это была локальная операция. Меня не разрезали вдоль. Второй раз — это был более тяжелый случай. Я уже был закален и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить», — подчеркнул Познер, добавив, что действительно был готов уйти из жизни в случае неудачи.

По словам телеведущего, первое время после операции он проходил обследования каждые три месяца, позже интервал увеличился до шести месяцев, потом — до года. В настоящее время врачи сообщили ему о возможностии увеличить этот интервал до трех лет.

Познер признался, что серьезно относится к текущей ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса. Журналист строго соблюдает самоизоляцию, отлучаясь на работу только на один день в неделю и принимая все меры для того, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Будучи биологом по образованию, Познер считает, что знает о вирусе больше, чем нужно для спокойной жизни, поэтому всерьез беспокоится за себя и своих близких.

Говоря о том, как он проводит время на карантине, телеведущий отметил, что существенных изменений в его жизни не произошло, поскольку он привык работать дома. Кроме того, Познер предположил, что в этой ситуации он больше испытывает психологический дискомфорт от того, что нельзя выходить, чем от того, что он не выходит из дома.

Журналист также подчеркнул, что, несмотря на привычную занятость, в настоящее время у него все же появилось время на чтение. «Как голодный человек, я читаю по три книги одновременно, что очень странно для меня. Обычно я этого не делаю и — более того — осуждаю людей, которые это делают, но, видимо, такой голод образовался по чтению», — заключил он.