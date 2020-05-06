«Какие тонкие ножки»: похудевшая Адель впечатлила фанатов

Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram. Певица опубликовала снимок, сделанный в день ее 32-летия, и поблагодарила медработников за их нелегкую работу во время пандемии коронавируса.

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«Спасибо за прекрасный день рождения. Я надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности и здравии в это сумасшедшее время.

Я хотела бы сказать спасибо нашим главным спасателям — медицинским работникам, благодаря которым мы в безопасности! Вы — наши настоящие ангелы», — написала Адель под фотографией.

Фанаты и коллеги оценили доброту и внимание певицы к работе врачей, а также обратили внимание на удивительное преображение ее внешности.

«Какие тонкие ножки!», «Королева», «Выглядишь великолепно!», «Ты похожа на прекрасную Сару Полсон», «Выглядишь на триллион долларов», «Ты так усердно работала, чтобы выглядеть так, и я так рада, что ты достигла своей цели! Но я хочу сказать, что для меня ты всегда была и остаешься эффектной, красивой и сексуальной женщиной», — написали фолловеры артистки.

За последний год Адель сбросила несколько десятков килограммов благодаря режиму питания и тренировкам. В январе диетолог певицы Камила Гудис раскрыла ее секрет избавления от лишнего веса в комментарии Daily Mail. По словам специалистки, наибольшую роль в изменении внешности знаменитости сыграло правильное питание.

«Трансформация Адель сводится на 90% к правильной диете, а не упражнениям», — сказала Гудис.

Она добавила, что благодаря сильному стремлению добиться фигуры мечты Адель четко следовала предложенному меню. Певица соблюдала сиртфуд-диету, заключающуюся в полном отказе от сахара, газированных напитков и выпечки из белой муки. Система питания основана на употреблении продуктов, которые способствуют образованию в организме сиртуинов — белков, устраняющих чрезмерный аппетит и запускающих антивозрастной эффект. В список сиртфуд-продуктов входят гречневая крупа, оливковое масло, кофе, зеленый чай, зелень, капуста, цикорий, соя, креветки, ягоды темного цвета, цитрусовые, черный шоколад, финики и красное вино. Правильное питание и дефицит калорий помогли певице избавиться от лишнего веса и улучшить свое здоровье.

«Это было жесткое похудение, но она выдержала, — отметила Гудис. — Она сама корректирует питание, не переедает и отлично себя чувствует».

На одной из закрытых вечеринок по случаю церемонии вручения премии «Оскар-2020» многие не узнали Адель, которая редко публикует свои фото в соцсетях.

Весной прошлого года стало известно, что певица и бизнесмен Саймон Конекки подают на развод. Они были вместе на протяжении семи лет и состояли в браке в течение трех. Инсайдеры говорили, что супруги расстались из-за того, что их чувства угасли.

«Со временем их отношения стали скорее дружескими, чем романтическими. Они оба расстроены и разочарованы, но их любовь превратилась в дружбу, и это нельзя изменить», — говорили источники.

Несмотря на заявлении певицы об уходе со сцены, в феврале портал People сообщил, что Адель анонсировала новый альбом во время выступления на свадьбе друзей. Инсайдеры заявили, что релиз пластинки запланирован на сентябрь 2020 года.