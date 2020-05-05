«Выгнали взашей»: Шнуров о запрете на продажу алкоголя в жилых домах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь высказался в стихотворной форме на актуальную тему, опубликовав в своем Instagram небольшую сатирическую заметку о запрете на продажу алкоголя в жилых домах.

«Нет, я не скажу, что плохо, /// Что их выгнали взашей. /// Подошла к концу эпоха /// Стаек местных алкашей. /// Страстью всяк толпа ведома. /// Видимы невидимы. /// Доминошников у дома, /// Скоро не увидим мы», — начал Шнуров.

В том, что скоро таким героям не найдется «места на этом свете», по его словам, есть «эволюция своя».

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«Что ж, прощайте, дяди Пети, /// Тети Тани, — бон вояж./// Свято место стало краше, /// Видимо, согласно квоте, /// Появился в доме нашем /// Синтетический наркотик», — поиронизировал он.

В финале стихотворения Шнуров в шутку предупредил, что после вступления закона в силу «вместо пьяниц наркоманы» будут «под грибком сидеть в саду».

Закон о введении запрета на торговлю алкогольной продукцией в небольших заведениях, которые находятся на территории многоквартирных домов, был принят Федеральным собранием 17 апреля, президент России подписал его 24 апреля.

В соответствии с положениями нового закона разрешение на торговлю алкоголем будут выдавать только тем кафе и барам, чья площадь зала для обслуживания посетителей составляет не меньше 20 квадратных метров.

По словам авторов законодательной инициативы, она была разработана в результате частых жалоб со стороны жителей домов на нарушения правил общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках из-за небольших баров на первых этажах.

«Спешить не надо, но последовательно двигаться к направлению снижения доступности алкогольной продукции – совершенно правильно», — оценил новый запрет главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Он также предупредил, что внедрению нового закона будет пытаться помешать «алкогольное лобби».

«И им не важно, какая ситуация в стране, хорошая или плохая. Они думают все время об одном и том же. О том, чтобы больше продавать алкогольной продукции», — подчеркнул Брюн.

Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, уровень потребления алкоголя в стране за время самоизоляции, вызванной мерами по ограничению распространения пандемии коронавируса, вырос на 2-3 процента.

«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3%. И оно достаточно равномерно», — заявил он.

При этом министр отдельно обратил внимание россиян на то, что алкоголь не помогает в профилактике и лечении коронавирусной инфекции, а напротив ослабляет иммунитет и становится причиной обострения хронических заболеваний.

«Алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — добавил он.

В начале апреля представители российского бизнеса направили коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рекомендовать региональным властям ослабить ограничения, введенные на продажу алкоголя.