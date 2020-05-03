Неделя с Okko: День Победы и советская классика

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне онлайн-кинотеатр Okko подготовил специальную программу, в рамках которой зрители смогут не только посмотреть классические военные фильмы и концерты, приуроченные к 9 мая, но также принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Для этого желающим достаточно будет предварительно зарегистрировать свою заявку, после чего пользователи узнают время, когда в эфире можно будет увидеть фотографию их родственника и историю его участия в Победе. Все средства, собранные в рамках памятного спецпроекта, будут переведены в фонд «Память поколений» на медицинскую помощь ветеранам.

close Сергей Мальгавко/ТАСС

Сериалы

Премьера от телеканала Showtime — пятый сезон сериала «Миллиарды» о противостоянии двух хозяев Нью-Йорка: миллиардера и главы огромного хедж-фонда Бобби Аксельрода (Дэмиен Льюис) и прокурора штата Чака Роддса (Пола Джаматти). В новом сезоне этой истории о воле к победе двух азартных профессионалов и желании вырвать свой кусок из цепких лап противника главным героям придется приложить все усилия и буквально вылезти из собственной шкуры, чтобы не только выйти из схватки триумфатором, но и просто сохранить то, что они уже имеют. Страсть, игра на опережение и высокие интеллектуальные скорости — все это доступно в подписке «Сериалы Амедиатека».

close Кадр из сериала «Миллиарды» (2016) Кадр из сериала «Миллиарды» (2016) Showtime Entertainment

Переживший в уходящем десятилетии второе рождение своей славы актер Дмитрий Нагиев вновь появится перед зрителями в комедийном сериале Сарика Андреасяна «Нагиев на карантине». В новом проекте его авторы отказались от ненужных художественных условностей и сделали главным героем самого шоумена, чей плотный рабочий график и бешеный ритм жизни вдруг оказались на паузе из-за общей беды, а сам легендарный ведущий оказался заперт в четырех стенах, почти утратив контакт со своими поклонниками и мечтая вернуться обратно под свет софитов на съемочную площадку.

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Во второй серии нового российского скринлайф-сериала «Все вместе», доступного эксклюзивно зрителям кинотеатра Okko, компания молодых героев в исполнении Данилы Якушева, Юлии Топольницкой, Рины Гришиной и Даниила Вахрушева продолжат испытывать на себе изменения, которые внес в их привычный быт коронавирус. Им придется в формате видеоконференции решать проблемы в личной жизни и своем бизнесе, возникшие из-за введения режима самоизоляции, под сопровождение загадочного закадрового голоса рассказчика.

close Кадр из трейлера сериала «Все вместе» (2020) Кадр из трейлера сериала «Все вместе» (2020) OKKO Studios

Авторы по-британски саркастичного и несдержанного комедийного сериала «Ошибка 404» представили свою версию того, как будет развиваться сотрудничество человека и искусственного интеллекта в недалеком будущем. Вопреки устоявшимся научно-фантастическим клише, воскрешение с помощью новейших технологий детектива-инспектора Джона, погибшего при исполнении служебных обязанностей, не дает желаемых результатов. Цифровой «Джон» оказывается сильно уступающей версией своего предшественника, которой к тому же теперь предстоит разобраться с совсем не технической проблемой кризиса личности. Нестандартное полицейское шоу с Ричардом Гэддом и Стивеном Грэмом будет доступно в подписке «Сериалы Амедиатека».

close Кадр из сериала «Ошибка 404» (2020) Кадр из сериала «Ошибка 404» (2020) HBO

Фильмы

Канадская политическая драма «Хозяева города» расскажет зрителям историю расследования, которое затеял начинающий журналист, мечтающий вырваться из когорты третьеразрядных авторов кликбейтных заголовков, против бывшего мэра Торонто Роба Форда, которого заподозрили в наркомании и преступлениях на сексуальной почве. В основу фильма лег реальный политический скандал, случившийся во время пребывания Форда на посту градоначальника, когда решением городского совета его власть была серьезно ограничена, а все должностные полномочия были переданы его заместителю.

close Кадр из фильма «Хозяева города» (2019) Кадр из фильма «Хозяева города» (2019) CounterNarrative Films

Аниме 2016 года «Форма голоса» от постановщицы Наоко Ямады, экранизация одноименной манги Ёситоки Оимы, даст взрослым и детям настоящий урок гуманизма и бережного отношения к окружающим через историю раскаяния школьного хулигана Сёи. Издевавшийся над глухой одноклассницей подросток осознает свою жестокость, столкнувшись с глубоким отчаянием и серьезными проблемами в общении с ровесниками, и решает встретить свою бывшую жертву, чтобы попросить у нее прощения и выразить свое сожаление о случившемся на новом для себя языке жестов.

close Кадр из мультфильма «Форма голоса» (2016) Кадр из мультфильма «Форма голоса» (2016) Kyoto Animation

В хорроре «Z» режиссер Брэндон Кристенсен обратился к теме детских вымышленных друзей, которые могут совсем не понравиться их родителям. Именно с таким «другом» пришлось столкнуться матери восьмилетнего Джошуа, которой приходится делить свое время между сыном, неизлечимо больной матерью и сестрой, пока муж проводит почти все время на работе. Поначалу героиня не относится к рассказам ребенка всерьез, но когда «выдуманный» друг причиняет травмы другим детям, ей приходится обратиться к традиционным способам решения таких проблем — ребенку назначают психотерапевта и рецептурные таблетки. Именно в этот момент Z решает сам поговорить со взрослыми.

Главная героиня научно-фантастического фильма «Разлом времени» Хелен, занимающаяся исследованиями временных аномалий, узнает от одного из коллег, что ее недавно погибший при загадочных обстоятельствах муж успел перед смертью взломать код, который дает своему владельцу возможность путешествовать сквозь времена и эпохи. Вскоре после этого она получает телефонный звонок от женщины, с голосом, похожим на ее собственный, которая приказывает Хелен немедленно покинуть дом, не открывая дверь.

close Кадр из фильма «Разлом времени» (2017) Кадр из фильма «Разлом времени» (2017) 1inMM Productions

Четыре режиссера объединились вместе, чтобы представить свое видение значения войны в жизни обычных людей в фильме-антологии «Последствия войны», цифровая премьера которого состоится 4 мая. В нескольких личных историях о прощении, мести, любви, ненависти и власти перед зрителями раскроются глубинные человеческие чувства и шрамы, которые глубоко ложатся в душу каждого обожженного войной и ее потерями.

Фитнес

В условиях вынужденной самоизоляции серьезное место в расписании каждой семьи заняла забота о своей физической форме. Чтобы не запустить себя в новых условиях, многие даже решились самостоятельно составить себе план домашних занятий или поискать совета на просторах сети. Специально для зрителей проекта #ФитнесПротивВируса программу тренировок составили специалисты с многолетним опытом, которые учли в своих видеоуроках важные особенности работы для любого возраста. С помощью выпуска «Express lab: сила+снижение веса» все желающие смогут укрепить свои мышцы ног, ягодиц и брюшного пресса, «Функциональная тренировка» с Еленой Летучей покажет лучший способ организовать свои тренировки в домашних условиях, а «Йога для детей от 9 до 16 лет» подойдет младшей части аудитории.

Еда

Курс кулинарных видеоуроков «Готовим дома с Novikov School» представит новую серию онлайн-занятий, из которых все желающие устроить маленькое (или не очень) торжество для родных и близких, или просто побаловать себя необычным и интересным блюдом: тортом «Птичье молоко» и штруделем с яблоками и заварным кремом по рецепту Ирины Чадеевой или пловом от Яны Першиной. Помимо этого, зрителей также будет ждать первый сезон шоу «Гриль» шеф-повара Максима Красовского, проект «Рекомендации по питанию», а также секрет идеального бургера от шеф-повара Алекса Маккоя из Вашингтона.

Лекции и онлайн-экскурсии

Для тех, кого привлекает возможность саморазвития в домашних условиях, эта неделя принесет сразу несколько ценных подарков, одним из которых станет документальный фильм Вернера Херцога «Пещера забытых снов», где один из главных документалистов последних 50 лет заснял древнейшие в мире наскальные рисунки, обнаруженные в пещере на юге Франции, добившись для этого специального разрешения властей.

Желающие смогут также продолжить прогулки по главной российской картинной галерее в проекте «Третьяковка со Шнуром» вместе с музыкантом и директором галереи Зельфирой Трегуловой, а также послушать вместе с детьми лекцию Дмитрия Быкова о главных злодеях мира Джоан Роулинг «Грин-де-Вальд против Волан-де-морта» или расширить свой кругозор с первым сезоном сериала «История искусства в 10 шедеврах».

Театр

Для тех, кто предпочитает балет походам в музеи, танцоры театра «Балет Москва» подготовили актуальную для самоизоляции классику — спектакль по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» о бесконечном ожидании чего-то главного, которое становится центром экзистенциальных переживаний современного человека.

Подписчикам также будут доступны лучшие спектакли фестиваля «Золотая маска» («Дон Кихот», «Гроза», «Губернатор», «Король Лир» и другие), а любители отечественного театра смогут увидеть постановку «Дуэль» от артистов Кировского «Театра на Спасской» и спектакль-реставрацию «Теркин. Реконструкция» Архангельского театра драмы.

Для детей

Специально для маленьких зрителей артисты театра кукол Республики Мордовия на этой неделе подготовили премьеру «Смех и не только». Алексей Варламов прочитал народную даргинскую сказку «Синяя птица» об ослепшем из-за волшебной птицы хане. А для детей младше шести лет была собрана коллекция мультиков «Малышам не оторваться», в которую вошли «Ми-ми-мишки», «Щенячий патруль», «Фиксики», «Маша и Медведь» и многие другие.

Концерты

Главными музыкальными событиями этой недели безусловно станут Праздничный концерт к 9 мая с участием Льва Лещенко, Николая Расторгуева, Александра Ф. Скляра, Петра Налича, Сергея Мазаева, Светланы Сургановой и многих других, а также посвященное Победе выступление Ильдара Абдразакова в сопровождении ансамбля Игоря Бутмана. Помимо этого, 8 мая зрители также смогут увидеть онлайн-концерт Вячеслава Бутусова в рамках проекта «Шоу ON!», где уже выступили Гарик Сукачев, Леонид Агутин, «Сплин», Би-2, Дмитрий Маликов и многие другие.

Остальные фильмы, сериалы и передачи представлены в списке ниже.

Понедельник

Видеоурок «Зарядка. Здоровая спина» в рамках постоянного онлайн-цикла тренировок #ФитнесПротивВируса, разработанный при участии специалистов с многолетним стажем, позволит поддержать в тонусе свое состояние и укрепить мышцы спины, не покидая своего дома.

Шеф-повар Яна Першина покажет, как приготовить дома штрудель с яблоками и заварным кремом в новом видеоуроке цикла «Готовим дома с Novikov school» для тех, кто хочет побаловать себя изысканным блюдом на самоизоляции.

Вторник

Специально для начинающих эксперты проекта #ФитнесПротивВируса подготовили программу несложных упражнений «Софт-фитнес: легкая тренировка для начинающих», которая хорошо подойдет, чтобы взбодриться с утра.

В преддверии празднования годовщины 9 мая подписчикам Okko будет бесплатно доступен архив лучших отечественных фильмов о войне, которые можно будет посмотреть не прерываясь на рекламу.

Среда

Для тех, кто хочет поддерживать себя в форме во время самоизоляции, однако не может тратить на это слишком много времени, подойдет «Экспресс-тренировка для укрепления мышц верхней части» в рамках проекта #ФитнесПротивВируса.

Взрослые и дети смогу пережить вместе множество ярких мгновений вместе с героями продолжения доброй и забавной сказки «Как приручить дракона 2», которую можно посмотреть в подписке Okko.

Любителям крепкого юмора придется по вкусу подборка «Криминальные комедии», где были собраны самые драйвовые, искрометные и невероятные истории от классиков жанра и молодых новичков со всего света.

Четверг

Театр кукол Республики Мордовия подготовил специальную программу «Смех и не только» для детей и их родителей, в которую войдут самые смешные номера из репертуара труппы.

Камерный театр «Балет Москва» приготовил подарок для всех любителей интеллектуального искусства, которые вынуждены искать способы скоротать время в самоизоляции – артисты театра представят онлайн-спектакль «В ожидании Годо» по мотивам одноименной пьесы Сэмюэля Беккета, признанной «самой значимой пьесой XX века на английском языке» Британским королевским театром.

Во второй части проекта Сарика Андреасяна «Нагиев на карантине» зрители увидят продолжение истории главного отечественного шоумена современности, которого эпидемия коронавируса оторвала от любимой работы и привычных художественных условностей, заставив встретиться с опасностями под своим настоящим именем в новом комедийном сериале.

Пятница

Переводчик и полиглот Лидия Махова в своей речи для конференции TED раскроет секреты овладения несколькими языками сразу и расскажет о четырех главных принципах, которые дадут возможность не только открыть в себе талант к изучению языков, но и позволят получать от этого удовольствие.

Чтобы не оставлять без надежды любителей шашлыков в майский период самоизоляции проект «Готовим дома с Novikov school» подготовил видеоурок от Руслана Муталиева о том, как приготовить настоящий шашлык из свинины у себя в квартире.

Живой концерт Вячеслава Бутусова в рамках проекта «Шоу ON!» Основатель и фронтмена легендарной группы «Наутилус Помпилиус» исполнит как песни из сольного творчества, так и проверенные временем хиты коллектива.

В преддверии праздника Победы зрители Okko смогут посмотреть военную драму «Дюнкерк» об одной из главных операций Второй мировой войны от режиссера трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, а вырученные от продажи фильма средства будут направлены на поддержку ветеранов.

Суббота

В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне подписчики Okko увидят фильм Игоря Копылова «Ржев» о событиях 1942 года, все средства с продажи которого пойдут в фонд помощи ветеранам.

Фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» о тихоокеанских страницах Второй мировой войны и участия в ней войск США покажет историю победы американских солдат в битве у атолла Мидуэй, а все деньги с продажи фильма будут перечислены на помощь ветеранам.

Воскресенье

Классический фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» расскажет историю тяжелых кровопролитных боев одного из главных сражений Великой Отечественной войны – битвы за Сталинград, и о настоящей цене победы.

Новый мультфильм от сценаристки «Корпорации монстров» Джилл Калтон «Эверест» познакомит детей и их родителей с неожиданной историей дружбы девочки Лу и ее нового знакомого – снежного человека родом со знаменитой горы.

Эксклюзивно в Okko режиссер Алексей Федорченко представит свой фильм «Война Анны» — историю маленькой девочки, спрятавшейся от войны в камине кабинета географии поселковой школы, которую немцы выбрали в качестве здания своей комендатуры.