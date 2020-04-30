Припомнили митинги: клип Тимати и Лепса засыпали дизлайками

Новый клип Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа» засыпали дизлайками на YouTube, припомнив рэперу резонансный трек «Москва», записанный совместно с Гуфом. На момент написания материала ролик на видеохостинге посмотрели более 1,7 млн пользователей, при 53 тыс. лайков он набрал 133 тыс. «пальцев вниз».

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По сюжету клипа, длящегося почти 12 минут, Тимати и Лепс после награждения рэпера на одной из премий общаются на тему того, смог бы хип-хоп-артист «начать с нуля», добившись той же популярности и состояния еще раз. Тимати, в свою очередь, заверяет, что для него это будет легким делом, — и на следующее утро просыпается в параллельной реальности. Там он уже не известный артист и глава бизнес-империи, а обычный безработный, просрочивший оплату за аренду жилья. Завершается все, впрочем, на позитивной ноте — Тимати устраивается на работу в автомойку, а затем выступает вместе с Лепсом, единственным, кто помнит о «прошлом» товарища. В финале артисты меняются местами.

Природа подобного соотношения лайков к дизлайкам «С чистого листа» легко объяснима топом комментариев под видео. Там критикуется не столько новый клип, сколько сам Тимати и одна из его прошлых работ — «Москва».

Ролик на эту песню, как известно, был выложен на YouTube 7 сентября 2019 года. Официально он был приурочен ко Дню города, однако многие пользователи сочли, что видео было связано с днем выборов в Московскую городскую думу, прошедшим 8 сентября. В своем куплете Тимати тогда, в частности, прочитал: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь». Также он пообещал «хлопнуть бургер за здоровье Собянина». Гуф посредством трека сообщил, что «застал Попова, часто вспоминает Лужкова и сейчас наблюдает за Собяниным».

«Каждый старается сделать что-то по-новому, но главное, чтобы у вас было взаимопонимание», — добавил рэпер.

Клип в кратчайшие сроки попал в топ-50 самых заминусованных видео YouTube, набрав около 1,4 млн дизлайков при примерно 5,1 млн просмотров. Позднее ролик был удален.

В комментариях под «С чистого листа» пользователи в основном обыгрывали строчки Тимати про дичь — и, как правило, очень грубо. Один из зрителей также посоветовал авторам ролика «взять третьим» Владимира Соловьева. При этом большинство ругательств Лепса не касались, относясь исключительно к рэперу.

В 2015 году Тимати также выпустил клип на совместный с Сашей Честом вирусный трек под названием «Лучший друг», рефреном которого была строчка «Мой лучший друг — это президент Путин». Статистика у данного видео на YouTube оказалась более позитивной, чем у «Москвы» — более 15 млн просмотров и 197 тыс. дизлайков при 149 тыс. пальцев вверх.

По состоянию на 30 апреля самым популярным клипом на канале Тимати является видео на песню «Где ты, где я», записанную вместе с теперь уже бывшим артистом его лейбла Егором Кридом. Клип посмотрели более 215 млн человек, и он получил всего 100 тыс. дизлайков при 851 тыс. одобрительных отзывов.