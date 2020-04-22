«Резня» начнется не скоро: релиз сиквела «Венома» перенесен

Сиквел супергеройского фильма «Веном», получивший название «Venom: Let There Be Carnage» («Веном: Да начнется резня»), перенесен на 25 июня следующего года. Премьера кинокомикса была запланирована 2 октября, но Sony Pictures решила перестраховаться из-за пандемии COVID-19 и ее последствий, пишет Variety.

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Многие кинокомпании осторожно относятся к срока завершения режима самоизоляции во всем мире и считают, что сразу после открытия кинотеатров большого наплыва зрителей ожидать не стоит, так как многие все еще будут опасаться появляться в местах большого скопления людей. Несмотря на объявленный Дональдом Трампом трехступенчатый план по возобновлению работы бизнеса, в том числе и кинотеатров, воплощать его в жизнь пока не собираются из-за высокой уровня заражения коронавирусом.

Режиссером продолжения «Венома» стал создатель фильмов «Дыши ради нас» и «Маугли» Энди Серкис. Роль журналиста Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот, сохранил за собой номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Том Харди. Во второй части супергеройского боевика главному герою будет противостоять другой симбиот по имени Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона. Также в продолжении появится безумная суперзлодейка Визг, которую играет Наоми Харрис.

Первая часть «Венома» вышла в мировой прокат в октябре 2018 года и стала первым проектом совместной вселенной Sony и Marvel. Общие сборы фильма составили рекордные $855 млн при бюджете в $100 млн.

Ранее Sony перенесла на следующий год релизы почти всех фильмов, включая «Морбиус», «Охотники за привидениями: Наследники» и «Кролик Питер 2», а дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом еще неизвестна. Исключением стала спродюсированная Кевином Хартом драма «Отцовство» — ее релиз передвинули с 15 января 2021 года на 23 октября 2020-го.

Одна из самых громких премьер — фантастический триллер «Морбиус» с Джаредом Лето — вместо 30 июля 2020 года выйдет 19 марта 2021-го. По сюжету ленты главный герой-биохимик Майкл Морбиус пытается найти средство от редкого заболевания крови и превращается в вампира-мутанта.

Вместо 10 июля 2020 года новый фильм серии «Охотники за привидениями» появится в кинотеатрах 5 марта 2021-го. Картина представляет собой прямое продолжение первых двух частей франшизы, вышедших в 1984-м и 1989 годах.

Релиз мультфильма «Кролик Питер 2» сначала передвинули со 2 апреля на 6 августа, а затем утвердили окончательную дату — 15 января следующего года.

Такая же участь постигла адаптацию видеоигры «Uncharted» — фильм «Неизведанное: Удача Дрейка» с Томом Холландом зрители увидят не 5 марта 2021-го, а 8 октября следующего года. Выход пока еще безымянного фильма от Sony и Marvel был перенесен с 8 октября 2021 года на неопределенный срок.

Глобальный кризис в условиях пандемии привел к тому, что почти все фильмы приостановили производство. В понедельник губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил, что кинотеатры в его штате могут открыться на следующей неделе, но к тому времени большинство сетей не смогут возобновить свою деятельность. Вероятно, в связи с недостатком фильмов многие американские кинотеатры останутся закрытыми, по крайней мере, до конца лета.

Резкое уменьшение громких премьер в 2020 году грозит проведению ближайшей церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщили представители американской академии кинематографических искусств и наук.

«Академия нацелена на то, чтобы помочь нашим сотрудникам и всей отрасли безопасно пройти через этот глобальный кризис в области здравоохранения и экономики, — заявил источник. — Мы находимся в процессе оценки всех аспектов этой неопределенной ситуации и ее возможных изменений».

Для участия в номинациях «Оскара» фильм должен быть показан в коммерческих кинотеатрах Лос-Анджелеса в течение одного последнего года.