«Женщина-Халк», «Локи» и «Человек-паук»: все предстоящие сериалы Marvel

Вслед за материалом, где речь шла обо всех грядущих фильмах Marvel, «Газета.Ru» представляет статью про будущие сериалы, основанные на комиксах Стэна Ли и его коллег. Учитывая тот факт, что подавляющее большинство персонажей вымышленной вселенной принадлежит Disney, добрая половина предстоящих шоу имеет непосредственное отношение к стримингу Disney+ и Marvel Studios, параллельно занимающейся супергеройскими полнометражками. Все они станут полноценными членами так называемой «четвертой фазы», которая откроется фильмом о Черной Вдове.

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Раньше такой ощутимой интеграции многосерийных продуктов, над которыми работала ныне упраздненная Marvel Television, в киновселенную не было. Они (в частности, «Сорвиголова», «Сверхлюди», «Агенты Щ.И.Т») выпускались для ABC, Netflix и много кого еще, из-за чего тамошние события проходили по сути параллельно хитросплетениям тех же «Мстителей». И не вынуждали зрителей, не желающих во время просмотра фильмов Marvel в кино неловко тупить взор при очередной отсылке или сюжетном повороте, тратить сутки (если не месяцы) на ознакомления со сторонними шоу. Теперь же — с появлением собственного потокового сервиса — ситуация изменилась: многие уже знакомые поклонникам персонажи получили сериальные сольники, сюжеты которых будут тесно связаны с предстоящими полнометражками.

Первым проектом подобного толка станет шоу «Сокол и Зимний Солдат», выход которого до недавних событий в мире был запланирован на август этого года. И здесь сразу следует сделать оговорку. Несмотря на то, что в Disney до сих пор не объявляли о переносе своих супергеройских сериалов, на момент введения всей киноиндустрии в анабиоз ни один из них не был полностью доделан — что как бы намекает. Еще одним важным фактом, говорящим за их сдвиг, видятся уже анонсированные изменения в графике кинорелизов — та же «Черная Вдова» (пускай и, согласно слухам, приквел со Скарлетт Йоханссон достаточно опосредован, чтобы не сломать сложную хронологию повествования) выйдет не раньше ноября, хотя изначально должна была появиться на экранах в мае. А памятуя, что подобная участь постигла и другие ленты Marvel Studios (более связанные с шоу), вопрос с переносом и вовсе кажется лишь делом времени.

close Кадр из сериала «Сокол и Зимний Солдат» Кадр из сериала «Сокол и Зимний Солдат» Marvel

Действие «Сокола и Зимнего Солдата» развернется после событий, описанных в финальной части «Мстителей», и расскажет о приключениях ранее уже введенных во вселенную героев. Так, Зимний Солдат, роль которого по-прежнему исполняет Себастиан Стэн, впервые предстал в «Первом мстителе», вышедшем на экраны еще в 2011 году, а Сокол в исполнении Энтони Маки дебютировал в «Другой войне» (2014). Последнему по сюжету переходит наследие ушедшего на покой Капитана Америки — его знаменитый щит и враги (в частности, Гельмут Земо, которого вновь сыграет Даниэль Брюль, наиболее известный по роли Ники Лауды в «Гонке»). Также тут появятся Шэрон «Агент 13» Картер (Эмили Ванкэмп) и Агент США (Уайатт Рассел). Шоураннером проекта выступает Малкольм Спэллман («Империя»), режиссером — Кари Скогланд («Рассказ служанки»).

Следом — в декабре 2020-го (вероятный перенос держим в уме) — ожидается релиз «Ванда/Вижн», спин-оффа об Алой Ведьме (эксперт по области русского мата Элизабет Олсен) и ее возлюбленном Вижне (Пол Беттани). Сюжет здесь также берет свое начало после «Финала», в связи с чем возникает небольшой «брэйнлаг»: исходя из событий «Мстителей», Вижн на тот момент уже мертв. Добавляет интриги проекту заявления причастных к нему: например, по словам главы Marvel Studios Кевина Файги, «это не будет похоже на что-либо, что делали до». Согласно одной из теорий, события спин-оффа будут разворачиваться в воображении Алой Ведьмы. По другой версии — могущественной супергероине все-таки удастся как-то воскресить бойфренда. В то же время, как обещают создатели, шоу будет «наполовину классическим ситкомом». Известно также, что сериал будет непосредственным образом связан с сиквелом «Доктора Стрэнджа», премьера которого запланирована на ноября 2021-го. Режиссирует все это дело Мэтт Шекман («Игра престолов», «Фарго»), сценарий написала (и продюсирует) — Жаклин Шеффер («Капитан Марвел»).

close Кадр из сериала «Ванда/Вижн» Кадр из сериала «Ванда/Вижн» Marvel

Третьим супергероиским проектом стриминга станет «Локи» — сольник коварного брата-соперника Тора в исполнении Тома Хиддлстона планируется представить весной 2021-го. Напомним, что из-за особенностей сюжета двух последних «Мстителей» с жизнедеятельностью персонажа возникли определенные сложности: в «Войне бесконечности» его убил Танос, однако в «Финале» команда супергероев отправилась в прошлое (а именно — во время, описанное в первой части серии), где Локи еще был жив-цел — и где он присвоил себе Тессеракт, переместившись с помощью него в неизвестном направлении. В общем, события шоу развернутся как бы после первых «Мстителей», но в параллельной вселенной. Там Локи будет путешествовать по разным временным периодам, осуществляя «шалости» различной степени серьезности, — и тем самым разозлит Управление временными изменениями. В ролях здесь — помимо Хиддлстона — Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, а также звезда «Утреннего шоу» Apple+ Гугу Мбата-Роу. Кресло шоураннера занимает Майкл Валдрон («Рик и Морти»), за режиссуру отвечает создательница «Полового воспитания» Кейт Херрон.

Все вышеобозначенные проекты, к слову, будут шестисерийными. Предполагается, что длительность серий составит около 60 минут.

На лето 2021-го утверждена премьера мультсериала Disney+ «Что если…?» (не путать с практически одноименным проектом Netflix). Анимационное шоу основано на комиксе, задающем все тот же вопрос: «А что если?». Каждый из эпизодов мультика раскроет, что могло случиться, если бы определенные события всем известных фильмов киновселенной произошли иначе. Например, Локи бы нашел молот Тора, возлюбленная Капитана Америки Пегги Картер приняла бы суперсыворотку вместо него, наконец, члены «Мстителей» стали бы зомби. В качестве рассказчика здесь выступит Джеффри Райт, тогда как большинство ключевых персонажей заговорят голосами актеров, играющих их в полном метре. Шоу уже продлено на второй сезон — в каждом из них будет по десять серий.

Впоследствии на стриминговом сервисе также появится (возможно, конец 2021-го — но очень вряд ли) сериал о Соколином Глазе в исполнении Джереми Реннера. По сюжету герой собирается уходить на покой, но сперва должен передать все свои умения преемнице — молодой Кейт Бишоп, которую он начинает тренировать. Исполнительным продюсером и сценаристом выступит Джонатан Игла («Безумцы»).

Кроме того, на ранней стадии разработки находятся еще три шоу — «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк». «Мисс Марвел», как ожидается, введет в киновселенную первого мусульманского персонажа — Камалу Хан, девушку-подростка пакистано-американского происхождения. При этом, по словам Файги, героиня дебютирует на экранах чуть раньше собственного шоу, а сериал выйдет уже после ее знакомства со зрителями. Другие подробности остаются неизвестными. Разве что — проект, скорее всего, будет тесно связан с сиквелом «Капитана Марвел», ведь кумиром девочки является Кэрол Денверс в исполнении Бри Ларсон.

close Marvel

Пока что остается только гадать и о «Лунном рыцаре». Ожидается, что шоу расскажет о приключениях одноименного супергероя, сына бежавшего из нацистской Германии раввина, работавшего в ЦРУ и на преступников, погибшего, но затем воскрешенного древнеегипетским богом. Что касается женской версии «Халка», то в ней, возможно, появится Марк Руффало, исполнитель роли зеленого здоровяка. В центре сериала будет история двоюродной сестры Брюса «Халка» Бэннера, которая окажется наделена схожими генетическими особенностями.

В то же время судьба супергеройских проектов Marvel, который существовали до появления Disney+ и упразднения Marvel TV, выходя на других платформах, остается неизвестной: все хиты студии в последние несколько лет были закрыты, такая же судьба ожидает и «Агентов «Щ.И.Т», последний сезон которых выйдет в этом году. Как ранее говорил Файги, «в данных шоу было много отличных персонажей» — то есть он не исключает возвращения героев и некоторых актеров, игравших их. Впрочем, никакой конкретики на этот счет сейчас нет.

Также уже в этом году на Hulu может выйти первый сезон сериала «Хелстром», последнего детища Marvel TV. Это история о детях таинственного серийного убийцы, связанных с адом.

Наконец, если верить слухам, спустя какое-то количество лет Sony может выпустить мультсериал (или даже несколько) по мотивам «оскароносного» «Человека-паука: Через вселенные». Учитывая грандиозный успех полнометражной анимационной картины и тамошнее обилие ярчайших персонажей (а также саму идею с бесконечным множеством Пауков), подобная перспектива выглядит вполне себе реалистичной.