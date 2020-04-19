Безумный Паттинсон и похороны Сталина: что смотреть в Okko

«Маяк» — фильм-событие. Всего лишь вторая картина автора «Ведьмы» Роберта Эггерса прочно закрепила за ним статус одного из самых оригинальных хоррормейкеров нового поколения. Картина как никогда стала актуальной сейчас. Молодой Эфраим (Роберт Паттинсон) приезжает на отдаленный остров и устраивается помощником смотрителя маяка Томаса (Уиллем Дефо). Двое мужчин оказываются отрезаны от мира на многие дни и начинают постепенно сходить с ума. Фильм снят на камеру 40-х годов с линзами 30-х, что добавляет фотографичности всему безумию, творящемуся на экране. А пара Паттинсон/Дэфо натурально высекает искры из необычного переосмысления мифа о Прометее.

close Кадр из фильма «Маяк» (2019) Кадр из фильма «Маяк» (2019)

Документальный фильм «Третьяковка со Шнуром», в котором Сергей Шнуров и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказали о шедеврах русской живописи, теперь разбит на эпизоды, посвященные отдельно взятой картине. Герои фильма расскажут о «Боярыне Морозовой» Сурикова, «Демоне» Врубеля, «Апофеозе войны» Верещагина и многих других выдающихся полотнах отечественных живописцев.

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В Okko состоится большая премьера картины «Лающие собаки никогда не кусают». Это дебют самого актуального режиссера в мире — корейца Пон Чжун Хо. Его «Паразиты» получили Золотую пальмовую ветвь Канн и четыре «Оскара», став первым неанглоязычным лучшим фильмом по версии Киноакадемии. Уже в своем первом фильме автор поразил публику своими амбициями. «Лающие собаки никогда не кусают» — это черная комедия с острым социальным подтекстом. Здесь бессмысленно рассказывать о сюжете, потому что важны поведение и реакция персонажей на происходящие события. Впоследствии Пон снимет несколько разножанровых фильмов, но социальное высказывание в них всегда будет основой повествования.

close Кадр из фильма «Лающие собаки никогда не кусают» (2000) Кадр из фильма «Лающие собаки никогда не кусают» (2000) Uno Film

«Бизнес на удаленке» — полезный и интересный проект генерального продюсера телеканала RTVi и автора YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова. Ведущий проведет серию разговоров с представителями российского бизнеса о текущей ситуации. Предприниматели поделятся и собственным опытом и дадут советы, как перестроить свое дело в сложившихся условиях.

Последний на сегодняшний день анимационный фильм заслуженной студии Pixar «Вперед» успел выйти на широкий экран и даже собрать неплохую кассу. Мультфильм рассказывает о волшебном мире, из которого технологии вытеснили магию. Эльфы, кентавры и другие сказочные существа завязли в обыденности. Два главных героя повествования, братья-эльфы, рано потеряли отца, но однажды стали обладателями посоха, с помощью которого получили возможность вернуть его на сутки. Получилось трогательное роуд-муви о семье, которое зацепит особо впечатлительных зрителей.

close Кадр из мультфильма «Вперёд» (2020) Кадр из мультфильма «Вперёд» (2020) Walt Disney Pictures

Во вторник, 21 апреля, в Okko станет доступно большое интервью президента и председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа.Ожидается, что в ходе беседы, которая продлится около полутора часов, он даст оценку ситуации в российской и мировой экономике, ответит на вопросы о банковском секторе и бизнесе.

close Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф на пленарной сессии в рамках... Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, 13 сентября 2019 года Евгений Биятов/РИА «Новости»

Еще одна премьера в Okko — австралийский фильм «Подлинная история банды Келли» о реально существовавшем разбойнике Неде Келли, орудовавшим во второй половине XIX века. К его личности обращались в кино много раз, а первый фильм о Келли был снят в далеком 1906 году. Его фигура обросла множеством легенд, а сам Нед для одних превратился в Робина Гуда, для других — так и остался бандитом. В картине Джастина Курзеля тоже все не так однозначно. Фильм напичкан постмодернизмом и в духе жанра не дает однозначных ответов на вопросы. Больше всего привлекает актерский состав — Неда Келли сыграл звезда «1917» Джордж Маккей, а к нему присоединились Рассел Кроу, Николас Холт, Чарли Ханнэм и Томазин Маккензи, блиставшая в «Кролике Джоджо» Тайки Вайтити.

close Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019) Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019) Daybreak Pictures

Любопытная картина «Мститель» привлечет внимание любителей олдскульного экшена, а также тех, кто в последнее десятилетие впечатлился «Рейдами» Гарета Эванса. Действие «Мстителя» происходит в Индонезии, где бывший наемный убийца решил уйти на покой и изолировался от общества на яхте у побережья одного из островов. Как обычно в таких случаях его настигает прошлое и приходится снова брать в руки оружие, чтобы решить возникшие проблемы. Драк и перестрелок здесь будет много и кровь польется рекой. Фильм снял американец Кори Пирсон, который по заветам автора «Рейдов» уехал в Индонезию, чтобы перезапустить карьеру. В общем, Индонезия постепенно становится новым центром притяжения для киноиндустрии.

close Кадр из фильма «Мститель» (2018) Кадр из фильма «Мститель» (2018) Citra Entertainment Group

Необычный по всем параметрам спектакль «Реверс» Театра мюзикла подарит целую гамму эмоций зрителю. Отнести его к одному определенному жанру очень сложно. Конечно, это авангард. Но в действо вплетены настоящая акробатика и цирковое искусство, а также оригинальная хореография. Сюжет, на первый взгляд, прост — 15 человек оказываются в неком замкнутом пространстве и пытаются выбраться наружу. Но постановка Ирин Дрожжиной и Андрея Кольцова фокусируется на внутреннем мире героев.

Традиционный концертный цикл «Шоу On!» в ближайшую пятницу и субботу пополнится новыми именами, а пока можно посмотреть записи выступлений «Сплина», Леонида Агутина, «Би-2», Валерии и других звезд.

Крупная онлайн-премьера одного из главных театров страны — Театра на Таганке — «Чайка 73458» впервые будет доступна в сети. Постановка Дайнюса Казлаускаса стала важной вехой в новой истории «Таганки». Большое число в названии спектакля означает количество постановок гениальной пьесы Антона Чехова к началу 2017-го. Сюжет знает почти все, новое прочтение классики всегда интересно любому зрителю.

close Сцена из спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке Сцена из спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке tagankateatr.ru

Белорусский режиссер Сергей Лозница в последнее время приобрел широкую известность как документалист, хотя снял несколько художественных фильмов и попадал с ними на фестивали. Его документальная картина «Донбасс» получила в 2018 году приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». Лозница часто обращается к новейшей истории — в его фильмографии есть ленты об августовском путче 1991 года, истории людей, посещающих территории нацистских концлагерей, «Дело промпартии» 1930 года. Новая картина Лозницы «Прощание со Сталиным» представляет собой интереснейшие кадры официальной кинохроники 5-9 марта 1953 года, когда СССР прощался с Иосифом Сталиным.

close Траурная процессия в день похорон Иосифа Сталина, 9 марта 1953 года Траурная процессия в день похорон Иосифа Сталина, 9 марта 1953 года РИА «Новости»

Остальные фильмы, сериалы и передачи представлены в списке ниже.

Понедельник

Каждый день Okko предлагает подписчикам новый комплекс упражнений для поддержания физической формы в дни, когда из дома не выйти. Понедельник можно начать с упражнений на пресс.

Увлекательная лекция Ярослава Попова расскажет о работе первых российских палеонтологов и о том, каких динозавров находили на территории страны.

Novikov School продолжает цикл «Готовим дома» и помогает разнообразить домашнее меню блюдами разных географии и характера.

В цикле «Третьяковка со Шнуром» представлен эпизод о картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова».

В первом эпизоде «Бизнеса на удаленке» Алексея Пивоварова совими советами поделятся основатели «Додо Пиццы», коммуникационного агентства Setters и компании BioFoodLab.

Лауреат Бунинской премии поэтесса Юлия Мамочева прочитает на ночь долганскую сказку «Встреча двух братьев».

Любители пощекотать нервы и поразгадывать ребусы режиссеров-интеллектуалов насладятся «Маяком» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дэфо.

Вторник

Валерий Соболев проведет лекцию о том, что современной науке известно о человеческом мозге, как он функционирует и меняется в течение жизни.

В дни, когда удаленная работа становится единственным источником дохода, будет особенно полезен курс видеоуроков по дизайну, который расскажет о принципах профессии и важных навыках.

Большое интервью Германа Грефа.

Мультфильм «Вперед» от студии Pixar — как правило, знак качества. Детям и взрослым одинаково поучительно.

Традиционная рубрика «Сказка на ночь» предложит чеченскую сказку «Спящий джигит», которую прочтет актриса Елена Романова.

Дебют главного режиссера года Пон Чжун Хо «Лающие собаки никогда не кусают». Автор «Паразитов» начал свой путь с черной комедии.

Среда

Интересная лекция TED об ораторском искусстве, которую прочтет Джулиан Трежер. Будут и практические советы с вокальными упражнениями и основами речи.

Петербургская певица Женя Любич в конце прошлого года выпустила альбом «Во весь голос». Режиссер Олег Че снял одноименный фильм о его создании.

Беломорская сказка «Благодарный заяц» прозвучит в прочтении актрисы Ксении Лукьянчиковой.

Мода на индонезийский экшен не угасает. Боевик «Мститель», снятый американцем совместно с индонезийцами, порадует всех любителей традиционных фильмов жанра.

Четверг

Эрмитаж закрыт для посетителей, но это не значит, что нельзя вновь насладиться экспонатами музея. Документальный фильм «Эрмитаж. Сокровища нации» расскажет о его истории и главных достопримечательностях.

Любители спорта, чтобы не заскучать в отсутствие соревнований, смогут побольше узнать о величайших спортсменах в истории. Фильм «В поисках величия» расскажет о выдающихся спортсменах: короле футбола Пеле, победительнице 23 турниров Большого Шлема Серене Уильямс, лучшем боксере в истории Мухаммеде Али, короле воздуха Майкле Джордане и уайд ресивере НФЛ Джерри Райсе, который трижды побеждал в Супербоуле вместе с блестящими квотербеками Джо Монтаной и Стивом Янгом.

Московский театр мюзикла предлагает авангардную постановку «Реверс» с элементами акробатики и танца.

Известный поэт и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев познакомит детей перед сном с карельской сказкой «Невеста-мышь».

Отечественная картина «Счастье в конверте» Светланы Сухановой объединила три истории о любви, дружбе и связи поколений.

Пятница

Еще немного спорта, на этот раз — экстремального. Сноубордист-фрирайдер Джереми Джонс покоряет вершины в разных уголках планеты.

Новый онлайн-концерт цикла «Шоу On!». В прошлую пятницу группа «Сплин» дала великолепный концерт, которые посмотрели миллионы зрителей.

Мастер молекулярной кухни из народного хита «Кухня» Валерия Федорович предложит на ночь крымскую сказку «Заяц-слуга».

Обласканный критиками фильм «Подлинная история банды Келли» выразит свой взгляд на противоречивую фигуру австралийского разбойника Неда Келли, промышлявшего во второй половине XIX века.

Суббота

Документальный фильм «За кулисами искусства» расскажет о шедеврах мировой живописи в форме интервью с искусствоведами и современными художниками.

Внушительная коллекция игровых и мультипликационных экранизаций комиксов DC сможет занять зрителя на долгое время. Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Аквамен и многие другие продолжают бороться со злом и спасать Землю.

Документальный фильм лауреата Канн Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» покажет хронику начала марта 1953 года, когда толпы людей выходили на улицы Москвы, чтобы проводить в последний путь Иосифа Сталина.

Воскресенье

И без того внушительная коллекция фильмов про путешествия пополнилась доктором Дулиттлом в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Искусствовед Джастин Патон в цикле «Как смотреть картины» объясняет, что несет в себе живопись, под каким углом лучше рассматривать полотна и как искать в них смысл, заложенный художником.

Новозеландский мультфильм «Тайна Мосли» рассказывает о фантастических существах торифантах и комментирует социально-культурные проблемы современного мира.

Спектакль Театра на Таганке «Чайка 73458» в постановке Дайнюса Казлаускаса станет впервые доступен онлайн.

Премьера фильма «Безупречный», в котором Хью Джекман играет образцового директора школы. Однако у него есть личная, но безобидная тайна, которая влияет на репутацию.

Сенсация начала года «Человек-невидимка» от автора «Пилы» Ли Уоннелла представляет классический сюжет Герберта Уэллса под другим углом — с точки зрения жертвы. От одноименного романа почти ничего не осталось, но фильм берет актуальностью и качественной режиссурой. Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».