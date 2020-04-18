Сравнила Нюшу с Пугачевой: как Собчак поругалась с Галкиным

На странице телеведущей Ксении Собчак в Instagram регулярно появляются посты с прямой или завуалированной критикой коллег. Одно из ее последних сообщений такого рода было адресовано людям, которые во время самоизоляции устраивают нелепые челленджи.

«Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», — написала Собчак.

Ведущая заявила, что с опаской открывает соцсети, потому что не знает, чего можно ждать от заскучавших в четырех стенах людей.

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«Такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире, — заявила она. — Непонятно уже, что хуже, — сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики».

Один из самых популярных комментариев к этому посту написал шоумен Максим Галкин, припомнивший Собчак ее свадьбу на катафалке и скандальный свадебный танец.

«Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь», — съязвил артист, намекнув на недавнее фото певицы Ольги Бузовой в ванне с лапшой.

В последнем выпуске шоу «Осторожно, Собчак», гостем которого был юморист Александр Гудков, ведущая назвала Галкина «слишком вылизанным» на интервью с журналисткой Ириной Шихман. По словам Собчак, у мужа Аллы Пугачевой есть много нераскрытых секретов, но провокационных вопросов в беседе не прозвучало. Вероятно, это и спровоцировало резкие комментарии Галкина, который посоветовал ведущей стать примером для аудитории и сделать что-нибудь «более интеллектуальное».

«У тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо — это еще не признак ума», — заявил Галкин.

Отвечая на комментарий, поклонники отметили его смелость и подчеркнули, что Собчак критикует других, но «в своем глазу бревна не видит». Через несколько часов от ведущей последовал язвительный ответ, в котором она заявила, что Галкин следит за ее страницей «пристальнее, чем за челленджами», а о советах его «никто не просил».

«Для кого-то это постирония над смертью, обрядностью и условностью этих обрядов и игра с надписью «пока смерть не разлучит нас», а для кого-то просто катафалк. Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной «Нюшей» тоже нет особой разницы — обе певицы, а что такого? Обе поют же!» — написала Собчак.

Журналистка обиженно отреагировала на совет об интеллектуальном контенте и сообщила, что готовит онлайн с продюсером Александром Роднянским, в котором будет говорить о будущем киноиндустрии, фестивале «Кинотавр» и лучших фильмах для карантина.

«Это не менее интересно, чем стихи с рифмой «отвага — туалетная бумага». И собирает это еженедельно многомиллионные просмотры без всякого катафалка», — резюмировала Собчак.

Многие пользователи, включая продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину, поддержали критику ведущей в комментариях.

«Вопрос к Егору Криду, Ольге Бузовой и Насте Ивлеевой, вы реально считаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя! Чтоб все по чесноку было! Страна ж должна героев знать в лицо!» — написала Крапивина.

Ведущая оценила это сообщение и пошутила о сериале «Колл-центр», который она нецензурно критиковала несколько дней назад.

«Я просто испугалась, что они вызовут меня на челлендж «Пересмотри «Колл-центр», не моргая, засунув левый мизинец в правую ноздрю», — посмеялась она.

Буквально за два дня до поста о челленджах Собчак грубо отозвалась о сериале и призвала назначить административный штраф за рекомендацию плохих фильмов.

«Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь, и думаешь: «А кто из твоих друзей вообще мог такое смотреть?» — написала она в Instagram.

В комментариях за «Колл-центр» вступился актер Александр Петров, чья девушка Стася Милославская снялась в одной серии. Он назвал себя одним из рекомендателей сериала и заявил, что журналистка не имеет права на такие отзывы.

«Грубо. На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино, точно, — написал Петров. — Когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы, говорят, что это [ерунда] — это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно».

В ответ ведущая лишь посмеялась, назвала себя [плохой] актрисой и попросила Петрова не отнимать у нее права называть не понравившиеся вещи [ерундой]. Многие пользователи поддержали актера в комментариях и осудили Собчак за матерные выражения.