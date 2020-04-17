«Жестко влюблен»: поклонники вычислили невесту Гудкова

Поклонники вычислили личность предполагаемой возлюбленной шоумена Александра Гудкова. Ей стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги. Более того, после нехитрого расследования по фотографиям из Instagram-аккаунта девушки фанаты пришли к выводу, что пара уже связала себя узами брака.

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Звезда шоу «Вечерний Ургант» совсем недавно признался в том, что его сердце не свободно. В интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак Гудков сообщил о предстоящем бракосочетании. Артист рассказал, что небольшое торжество в кругу семьи и друзей должно состояться летом на латвийском побережье. Гудков также признался, что они с будущей супругой приобрели кольца от бренда Tiffany.

«Я влюблен. Жестко! Я защищаю эти отношения, как мамочка, и сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо», — сказал шоумен, не раскрывая личность своей избранницы.

Однако фанатов не удовлетворила выданная информация, и они попытались рассекретить девушку самостоятельно. Поклонники обнаружили в Instagram снимки, происходящее на которых очень напоминает свадьбу. Кадры были сделаны еще летом прошлого года и соответствуют сказанному шоуменом в интервью Собчак: морское побережье и нарядные герои события в маленькой компании друзей.

Также, согласно фотографиям, вечер этого же дня компания с провела за праздничным столом на берегу моря. К слову, Гудков подчеркивал, что они не станут устраивать пышное торжество, чтобы избежать лишнего внимания публики.

«Если бы мы были неизвестными, конечно, все бы сделали», — говорил комик.

Ранее ходили слухи о том, что у артиста был роман со стилисткой Марией Чекалиной.

«Познакомились на одной из рабочих съемок, — приводит слова инсайдера издание «СтарХит». — Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее. Графики у ребят сложные, времени практически не остается, но как только выпадает свободная минутка, спешат провести ее вместе: ходят в театр и кино, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями или забавные фотосессии, путешествуют».

На днях стало известно о том, что другая звездная пара также планирует узаконить свои отношения. Находящиеся на совместной самоизоляции артисты Ольга Бузова и Давид Манукян признались, что готовятся к семейной жизни, однако точную дату события пока не запланировали.

«Самоизоляция повлияла на наши отношения самым положительным образом. Мне хочется идти домой: поработать, поснимать, пообниматься с Олей и посмотреть кино, — цитирует Манукяна «СтарХит». — Она очень вкусно готовит, заботливая, мне это очень нравится. Оля — большая молодец. Но она много работает. Поэтому у нас есть помощница, которая как раз и хлопочет на кухне. Я хочу, чтобы дома после выступлений моя любимая отдыхала».

По словам блогера, одно из их любимых домашних занятий — баттлы с коллегами и друзьями, в ходе которых часто приходится выполнять на спор различные задания, иногда достаточно жесткие. Так, Манукян был вынужден побриться налысо, а Бузова — отстричь свои длинные волосы.