Привет с того света: авторы «Форсажа» воскресят Галь Гадот

Представители компании Universal начали переговоры с актрисой Галь Гадот о ее возвращении к роли Жизель Яшар в десятой части главной гоночно-каскадерской франшизы двух последних десятилетий «Форсаж», рассказали источники.

По их словам, актрисе предложили не только «воскресить» свою героиню в предположительно последней части сверхуспешной серии фильмов, но также появиться в новом спин-оффе.

Идея вернуть Гадот в проект, который планируется запустить после завершения основной франшизы, пришла в голову руководству Universal после внушительных результатов, которые показал в прокате фильм «Чудо-женщина» из расширенной вселенной комиксов DC.

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О планах по запуску женского спин-оффа «Форсажа», где главные роли сыграют актрисы из разных частей оригинальной серии фильмов, в интервью телеканалу MTV говорил и исполнитель главной роли Вин Дизель. Его слова подтвердила также актриса Натали Эммануэль.

«Было бы здорово сделать что-то в духе «Ангелов Чарли» со всеми актрисами. Я думаю, это довольно весело», — сказала она.

Несмотря на то что у многих вызвало скепсис сравнение будущего проекта с «Ангелами Чарли», чья недавняя премьера провалилась в прокате, эти заявления встретили в основном позитивную реакцию со стороны прессы.

Благодаря звездному статусу, который завоевала Гадот своей ролью Чудо-женщины, студия также всерьез рассматривает возможность запуска в производство фильма, который был бы полностью построен вокруг ее героини, восставшей из мертвых.

В настоящий момент неизвестно, как именно будет решен вопрос с возвращением Жизель, которая погибла еще в шестой части франшизы, однако ее второе пришествие многие сочли закономерным после новостей о «воскрешении» Хана в исполнении Сон Кана в «Форсаже 9», выход которого в широкий прокат был отложен на год из-за распространения пандемии коронавируса. О намерении вернуть Гадот рассказали те же источники, которые в прошлом году сообщили о планах студии пойти навстречу поклонникам Кана и найти способ вернуть его героя на экраны.

Кампания с требованием «воскресить» Хана началась в социальных сетях в 2013 году, когда фанаты запустили хэштег #JusticeForHan («Правосудие для Хана»). А в 2019 году в футболке с аналогичной надписью появился режиссер девятой части фильма Джастин Лин в видеоролике, опубликованном в Instagram Вина Дизеля. В результате в 2020 году Кан появился в трейлере «Форсажа 9», а позднее высказался о происходящем в одном из своих интервью.

«Меня захлестывают эмоции — я чувствую, что возвращаюсь к семье. Таких ощущений не было в моей жизни с момента последнего «Форсажа». Конечно, мы знаем, что представляет из себя Хан. Сейчас и мы, и он стали старше. Есть вещи, которые мы осознали за эти годы, и я надеюсь, что это удастся передать на экране», — прокомментировал Сон Кан свое «воскрешение».

Он также подчеркнул, что сначала не считал серьезной кампанию, развернутую его поклонниками в сети, и «задавался вопросом, действительно ли у аудитории есть голос».

Изначально ожидалось, что «Форсаж 9» выйдет в широкий прокат 21 мая 2020 года, однако из-за ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавируса, его премьера была перенесена на апрель 2021-го.