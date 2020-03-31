Миронова, Ковальчук и другие: кому дали народных артистов России

Актрисы Мария Миронова и Анна Ковальчук и ряд других деятелей отечественного кино и театра были награждены почетным званием народных артистов России. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, были отмечены большие заслуги в области искусства.

Помимо Мироновой («Холоп», «Статский советник») и Ковальчук («Тайны следствия», «Мастер и Маргарита»), званий народного артиста были удостоены актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист балета Игоря Моисеева — 37-летний Александр Тихонов.

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Тем же указом Путин наградил орденом Дружбы актеров Владимира Конкина («Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь») и Андрея Шаркова («Тайны следствия»). Артист, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Звания заслуженных артистов присвоены музыканту Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной Алексею Бычину и артисткам балета того же ансамбля Валентине Николаевой и Ольге Логиновой.

Вместе с тем «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» орденом Александра Невского был награжден музыковед, экс-глава Минкультуры РФ Александр Соколов. Президент также наградил руководителя благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперову орденом Дружбы за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Напомним, что в сентябре прошлого года новоиспеченная народная артистка РФ Мария Миронова родила сына. Роды прошли в Греции, а 46-летняя актриса объяснила свое решение тем, что ей импонирует европейское отношение к возрастным роженицам.

«Когда я открыто обо всем рассказала, чтобы избежать кривотолков, озвучили и версию о суррогатном материнстве, но это полный абсурд», — сказала Миронова в интервью сайту kp.ru.

По словам артистки, в результате все прошло почти идеально: в срок, естественным путем. Однако, по ее словам, рожать в 46 лет все же не просто.

«Беременность и роды в 20 лет, и сейчас — большая разница. В этот раз мне было гораздо сложнее и физически, и психологически. Но я была готова к трудностям, к тому, что иду на риск. Хотя в Европе к сорокалетним роженицам совсем по-другому относятся — не так, как у нас. Там таких женщин много. Недавно моя подруга родила в 52 года. И это прекрасно, что не только продолжительность жизни выросла, но и женский репродуктивный возраст», — продолжила она.

Актриса подчеркнула, что это происходит не только благодаря достижениям современных медицинских технологий. «У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно», — сказала она.

Про отца своего второго ребенка Миронова говорит мало. Она лишь сообщила, что его зовут Андрей, он не публичный человек и работает в сфере медицинских технологий.