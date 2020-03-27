«Он псих»: Ридли Скотт о борьбе Трампа с коронавирусом

Британский режиссер Ридли Скотт раскритиковал политиков из-за недостаточных, по его мнению, мер по борьбе с пандемией коронавируса. В интервью Variety он назвал президента США Дональда Трампа психом и заявил, что миром управляют деспоты.

«Вы имеете в виду того парня с оранжевой головой, который управляет нами, он псих, не так ли? — ответил Скотт на вопрос, что он думает о борьбе с COVID-19. — [Губернатор Нью-Йорка Эндрю] Куомо сделал себе имя. Взгляните на тех, кто управляет миром сейчас, половина — идиоты, другая половина — деспоты. Никто не хочет идти в политику в здравом уме».

Скотт также призвал лидеров государств ввести систему продуктовых талонов из-за того, что люди в панике скупают продукты.

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«Я был ребенком, заставшим войну, и в это время у нас был рацион. У людей не было возможности наедаться, у нас были продовольственные талоны, которые подразумевали ограниченный набор еды. Они [политики] должны ввести эту систему и сейчас, потому что люди скупают много еды и в результате продукты гниют», — поделился постановщик.

Скотт также посоветовал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону использовать iPhone в качестве «дистрибьютора» купонов.

«У людей должны быть порядок и спокойствие», — добавил он.

Скотт напомнил, что на фоне распространения коронавируса были приостановлены съемки его исторической драмы «Последняя дуэль».

«Несмотря на то что на данный момент не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом на съемках в наших студиях, учитывая текущую ситуацию и в лучших интересах наших сотрудников, мы приняли решение приостановить производство некоторых наших художественных фильмов на какое-то время. Мы продолжим разбираться с текущей ситуацией и снова приступим к работе, как только это будет возможно», — говорилось в официальном заявлении Disney.

Сюжет новой картины Скотта будет основан на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: Подлинная история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции». Актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон не только исполнят главную роль, но и поучаствуют в написании сценария.

«Мы, безусловно, поступили правильно, что приостановили съемки. Пока у нас был месяц съемок во Франции. Это выглядело фантастически. Действия разворачиваются в 1360 году, поэтому мы вернулись в средневековую Францию. Следующей точкой на нашем пути должна была стать Ирландия, но я подумал: «Почему бы нам не остановиться и не вернуться к этому потом?» — отметил Скотт.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах отменить введенные из-за COVID-19 ограничения. Американский лидер пообещал, что в скором времени страна будет открыта для бизнеса.

По состоянию на 26 марта США лидируют по числу заражений. В стране были зафиксированы 82040 случаев против 81782 в Китае. По словам президента США Дональда Трампа, страна вышла на первое место по случаям заражения коронавирусом из-за массового «тестирования» людей.